Union Berlin – Neapel Tipp, Prognose, Quoten | 24.10.2023

Unser Union Berlin - Neapel Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 24.10.2023 lautet: Union ist im Formtief und wird auch im dritten Match der Königsklasse leer ausgehen.

Die Köpenicker luden kürzlich zum Kräftemessen mit dem VfB Stuttgart und sahen gegen die Schwaben keine Sonne. Nach 90 Minuten wurde der Negativtrend bestätigt und führte zu einem deutlichen 0:3. Nach zwei sieglosen Begegnungen am Stück trumpfte Napoi in der Serie A mit einem starken 3:1 bei Hellas Verona auf. Trotz des verletzungsbedingten Fehlens von Top-Stürmer Victor Osimhen setzte Napoli vor allem in Form von Khvicha Kvaratskhelia (2 Tore) offensive Akzente und holte einen verdienten Dreier.

Aufgrund des Formtiefs der Köpenicker sehen wir die Gäste aus Italien in der Favoritenrolle und tendieren zu einem knappen Auswärtssieg. Bei unserem Wett Tipp heute stellt Bet3000 eine Quote von 1,95 für diesen Spielausgang in Aussicht.

Darum tippen wir bei Union Berlin vs Neapel auf „Sieg Neapel“:

Zuletzt kassierten die Berliner 8 Niederlagen am Stück (BL & CL).

Napoli bestand die Generalprobe am Samstag mit 3:1 gegen Hellas Verona.

Die Italiener sind den Hausherren spielerisch deutlich überlegen und zeichnen sich mit 587,75 Millionen Euro anhand des dreifachen Kader-Marktwerts aus.

Union Berlin vs Neapel Quoten Analyse:

Tipp-Freunde, die ihr Augenmerk zum Drei-Weg-Markt richten, werden schnell erkennen, dass die Gäste aus Italien leicht zu favorisieren sind. Die Union Berlin Neapel Wettquote für den Auswärtssieg in Höhe von durchschnittlich 1,95 untermauert diese These.

Obwohl der Heimsieg von den Wettanbietern, die sehr gute Sportwetten Apps bereitstellen, nicht gänzlich ausgeschlossen wird, bringt er im Falle seines Eintretens den bis zu 3,85-fachen Wetteinsatz mit sich.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Union Berlin vs. Neapel Prognose: Erleidet Napoli einen Dämpfer im Kampf um Platz 2?

Der erstmalige Ausflug in die Champions League gestaltet sich ohne jeglichen Erfolg aus Sicht der Eisernen. Die ersten beiden Begegnungen gingen gegen Real Madrid (0:1) und Sporting Braga (2:3) verloren. Die Mannen von Trainer Urs Fischer sind auf dem letzten Tabellenplatz der Gruppe C angekommen. Da die Konkurrenz mit Real Madrid, Braga und Neapel als übermächtig zu bewerten ist, streben die Chancen auf das Erreichen der K.o.-Runde gegen Null.

Zumal die Köpenicker sich derzeit in einem Formtief befinden und in der Bundesliga sechs Misserfolge am Stück kassierten. Gegenüber dem Vorjahr verschlechterten sich die Eisernen in der Tabelle extrem und haben aktuell nur zwei Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone.

Nur eine der vier Heim-Ansetzungen im Oberhaus des deutschen Fußballs war von Erfolg gekrönt. Darüber hinaus standen drei Niederlagen zu Buche. Die Liga-Heimstärke aus der vergangenen Saison (11S, 6U) ist in diesem Jahr komplett abhandengekommen.

Der italienische Meister startete mit einem Sieg über Braga in die Gruppenphase, musste aber im Anschluss eine knappe 2:3-Heimniederlage gegen Real Madrid hinnehmen.

Union Berlin - Neapel Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Union Berlin: 0:3 Stuttgart (H), 2:4 Dortmund (A), 2:3 Braga (H), 0:1 Heidenheim (A), 0:2 Hoffenheim (H).

Letzte 5 Spiele Neapel: 3:1 Hellas Verona (A), 1:3 Florenz (H), 2:3 Real Madrid (H), 4:0 Lecce (A), 4:1 Udinese (H).

Letzte Spiele Union Berlin vs. Neapel: -

Gemeinsam mit dem portugiesischen Vertreter Braga rangiert die Elf von Trainer Rudi Garcia auf dem zweiten Tabellenplatz. Die Bookies schreiben den Blauen große Chancen auf den Einzug in die K.o.-Runde zu. Um einen entscheidenden Schritt in Richtung Achtelfinale zu machen, ist das Tabellenschlusslicht aus Berlin zu bezwingen.

Auf nationaler Ebene spielten die Neapolitaner kürzlich stark auf und gewannen drei von vier Paarungen. Neben Tabellenprimus Inter Mailand ist Neapel der einzige Serie-A-Klub, der in der Ferne nach wie vor ungeschlagen ist (3S, 2U). Kein anderer Verein erzielte in der Serie A auswärts mehr Tore, zwölf waren es an der Zahl. Die Abwehr muss sich auf der anderen Seite vier Gegentore ankreiden lassen. Wer das Maximum aus seinen Union Berlin Neapel Wetten herausholen möchte, kann dies beim von uns getesteten Wettanbieter Bet3000 tun. Der Bookie bietet ein prall gefülltes Sportsbook zum Match.

Unser Union Berlin – Neapel Tipp: Sieg Neapel

Der Bundesligist befindet sich im Formtief und wird gegen den italienischen Meister keinen leichten Stand haben. Es ist mehr als fraglich, ob es Coach Urs Fischer gelingt, den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Zuletzt agierte sein Team gegen Stuttgart größtenteils ideen- und harmlos.