Union Berlin - RB Leipzig Tipp, Prognose, Quoten | 03.09.2023

Unser Union Berlin - RB Leipzig Tipp zum Bundesliga Spiel am 03.09.2023 lautet: Die Bundesliga spart sich am 3. Spieltag das spannendste Duell bis zum Ende auf. Mit Union Berlin und RB Leipzig setzen die erfolgreichsten Offensiven der Liga den Schlusspunkt.

Das Phänomen Union Berlin setzt sich in der neuen Saison fort. Zwei Spieltage sind mittlerweile ins Land gezogen und schon wieder liegen die Eisernen in der Spitzengruppe - aktuell grüßen die Köpenicker von der Tabellenspitze. An den ersten beiden Spieltagen erzielte die Mannschaft von Urs Fischer jeweils vier Treffer.

Leipzig hat im Sommer einige Veränderungen am Kader vorgenommen und plant den Angriff auf das oberste Regal. Die Roten Bullen haben nach ihrer knappen 2:3-Niederlage gegen Leverkusen reagiert und einen 0:1-Rückstand in einen 5:1 Sieg gegen den VfB Stuttgart verwandelt. Unser Tipp: „Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,95 bei Mobilebet.

Darum tippen wir bei Union Berlin vs RB Leipzig auf „Über 2,5 Tore“:

Union hat die meisten Tore der Bundesliga erzielt (8), RB Leipzig rangiert mit 7 Treffern auf Platz 2.

Die letzten 6 direkten Duelle endeten jeweils mit 2:1 und waren somit für Über 2,5 Tore gut.

Beide Teams haben einen Lauf: Union ist seit 24 Bundesliga-Heimspielen ungeschlagen und Leipzig hat 6 der letzten 7 Buli-Partien für sich entschieden.

Union Berlin vs RB Leipzig Quoten Analyse:

Der Sonntagabend an diesem Wochenende gehört allein dem Duell zwischen Union Berlin und RB Leipzig. Zuletzt endeten sechs Aufeinandertreffen in Folge mit dem Endergebnis von 2:1. Es ist bemerkenswert, dass Union die vergangenen fünf Bundesliga-Duelle allesamt mit 2:1 gewonnen hat.

Trotz dieser Siegesserie und den 24 ungeschlagenen Bundesliga-Heimspielen in Folge ist der Gastgeber aus Köpenick mit Quoten bis 3,35 als Außenseiter deklariert. Leipzig startet auf Grund der riesigen individuellen Qualität und Quote bis 2,25 als leichter Favorit in den erneuten Vergleich. Wettquoten in diesen Sphären schreien nach einer Wette ohne Steuer.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Union Berlin vs RB Leipzig Prognose: Mehr Offensive geht aktuell nicht

Infolge der vergangenen Saison darf Union Berlin erstmals in der Vereinsgeschichte an der Champions League teilnehmen. Für die Dreifachbelastung haben die Verantwortlichen der Eisernen die individuelle Qualität im Kader deutlich angehoben. Das führte an den ersten beiden Bundesliga-Spieltagen zu zwei Siegen und insgesamt acht Toren.

Union wäre jedoch nicht Union, wenn nicht ein alter Bekannter den Großteil dieser Last stemmen würde. Kevin Behrens führt mit vier erzielten Toren die Torschützenliste der Bundesliga an. Jeder seiner vier Torjubel entsprang einem vorherigen Kopfballtor. Sowieso haben die Gastgeber die Lufthoheit - sechs ihrer acht Treffer wurden mit dem Kopf erzielt.

Die Gäste aus Leipzig können mit dieser immensen Qualität im Kopfballspiel zwar nicht mithalten, haben jedoch genügend andere Mittel, um mit sieben erzielten Toren den zweitbesten Angriff der Liga aufzubieten. Dazu zählt die hohe individuelle Qualität der Neuzugänge: Lois Openda hat bereits zwei Treffer auf dem Konto und Xavi Simons war beim 5:1-Sieg gegen Stuttgart an drei von fünf Toren direkt beteiligt.

Wenn wir uns die Differenz zwischen erwartbaren und geschossenen Toren anschauen, fällt insbesondere die Leistung über den Erwartungen auf. Union (+4,3) und Leipzig (+3,7) haben ihre erwartbaren Tore am höchsten übertroffen.

Union Berlin - RB Leipzig Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Union Berlin: 4:1 Darmstadt (A), 4:1 Mainz (H), 4:0 Walldorf (A), 4:1 Atalanta (H), 1:0 Udinese (A)

Letzte 5 Spiele RB Leipzig: 5:1 VfB Stuttgart (H), 2:3 Leverkusen (A), 3:0 Bayern (A), 3:0 Las Palmas (H), 4:0 St. Truidense (H)

Letzte 5 Spiele Union Berlin vs. RB Leipzig: 2:1 (A), 2:1 (H), 2:1 (A), 1:2 (A), 2:1 (H)

Fünf der acht erzielten Treffer von Union Berlin fielen aus dem Spiel heraus. Ein grandioser Wert, der von keiner Mannschaft übertroffen wurde. Die Roten Bullen stehen mit vier erzielten Treffern nur knapp dahinter.

Neben den vielen Lösungen aus dem Spiel heraus, können sich beide Mannschaften zu hundert Prozent auf ihre ruhenden Bälle verlassen. Aktuell hat kein Team der Liga mehr Standardtore als die Eisernen (3) und RB Leipzig (3) erzielt.

Die erwartbaren Gegentore aus dem Spiel heraus lassen überraschenderweise vermuten, dass auf beiden Seiten noch Luft nach oben ist. In dieser Kategorie stehen sowohl die Spieler von Marco Rose (2,33 xGA) als auch die Profis von Urs Fischer (2,74 xGA) in der unteren Tabellenhälfte.

Bei einem Heimspiel von Union Berlin sollte stets ein Sieg der Hausherren in Betracht gezogen werden. Unter allen Bundesligisten können die Köpenicker die längste Serie an ungeschlagenen Heimspielen vorweisen (16 Siege, 8 Remis). Dementsprechend wollen wir die Quote von 3,25 bei NEObet für einen „Sieg Union“ nochmal hervorheben.

Unser Union Berlin - RB Leipzig Tipp: Über 2,5 Tore

Pokal und Vorbereitung mit einbezogen haben die Hausherren in jedem der vergangenen vier Spiele genau vier Tore erzielt. Die Roten Bullen haben in ihren letzten fünf Begegnungen insgesamt 17 Treffer markiert - um fehlende Offensive müssen wir uns in diesem Vergleich keine Sorgen machen.