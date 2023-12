Union Berlin - Real Madrid Tipp, Prognose & Quoten | 12.12.2023

Unser Union Berlin - Real Madrid Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 12.12.2023 lautet: Union konnte nach 15 Pflichtspielen in Folge endlich wieder einen Sieg feiern. Gegen in der Champions League bisher makellose Königliche wird dies in unserem Wett Tipp heute jedoch keine Fortsetzung finden.

In La Liga reicht es für Real Madrid momentan nur für Platz zwei hinter dem Sensationsteam aus Girona. Dafür gab man sich in der laufenden Gruppenphase der Champions League keine Blöße und gewann alle Spiele.

Union Berlin kann nur mit einem Sieg ein Überwintern in der Europa League sichern, sollte Braga im Parallelspiel gegen Neapel nicht gewinnen.

Wir gehen mit dem Favoriten und entscheiden uns für eine „Real Madrid gewinnt“ Wette mit einer Quote von 1,85 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei Union Berlin vs Real Madrid auf „Real gewinnt“:

Real Madrid verlor wettbewerbsübergreifend erst ein Pflichtspiel in der laufenden Saison.

Die Königlichen gewannen fünf der letzten sechs Pflichtspiele.

Union Berlin konnte noch kein Spiel in der Champions League gewinnen.

Union Berlin vs Real Madrid Quoten Analyse:

Der spanische Rekordmeister wird standesgemäß als Favorit im Duell mit dem deutschen Champions League Neuling betrachtet, bekommt jedoch eine recht hohe Gewinnquote von 1,85 auf dem Drei-Wege-Markt zugewiesen.

Das liegt wohl daran, dass die Bookies davon ausgehen, dass ob des sicheren Weiterkommens von Real Trainer Ancelotti viel rotieren wird. Daher bekommt Union Berlin eine noch zumutbare Quote in Höhe von 3,90 für den ersten Sieg in einem CL-Spiel.

Die Buchmacher erwarten so oder so ein torreiches Spiel. Die Quote für „Über 2,5 Tore“ liegt bei relativ niedrigen 1,53. Wer seine Chancen bei einem Tipp auf das Spiel zwischen den Eisernen und den Königlichen noch erhöhen will, sollte sich den Interwetten Gutschein Code nicht entgehen lassen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Union Berlin vs Real Madrid Prognose: Kann Union den ersten CL-Sieg feiern?

Die Saison von Union Berlin ist bisher zum Vergessen. Mit 10 Punkten aus den ersten 13 Spielen steht man auf Rang 15 der Tabelle, konnte sich mit dem ersten Sieg nach neun Ligaspielen ohne Erfolg aber immerhin vorerst von den Abstiegsplätzen verabschieden. Mit 2,2 Gegentoren pro Partie im Schnitt stellen die Köpenicker die drittschwächste Defensive der Liga.

Und auch in der Offensive sieht es bei den Eisernen nicht viel besser aus in der laufenden Saison, mit erst 15 erzielten Treffern liegt man auf Rang 15 im Ligavergleich. Die besten Torschützen der Eisernen in dieser Saison sind Robin Gosens und Kevin Behrens mit jeweils vier Treffern.

Die Welt bei den Königlichen aus Madrid sieht im Vergleich da schon deutlich rosiger aus. Mit 39 Punkten aus den ersten 16 Spielen steht Real auf dem zweiten Platz der Tabelle, zwar hinter Spitzenreiter Girona, jedoch mit schon fünf Punkten Vorsprung auf den Erzrivalen Barcelona. Dabei mussten Los Blancos erst eine Niederlage in der gesamten Saison einstecken, im Stadt Derby gegen Atletico verlor man mit 1:3.

Der sicherste Torschütze in den Trikots des spanischen Rekordmeisters ist in dieser Saison kein Stürmer, sondern Mittelfeldmann Jude Bellingham. Der englische Neuzugang kommt in den ersten 16 Spielen auf bockstarke zwölf Treffer und zwei Vorlagen und konnte schon einige Spiele entscheiden.

Union Berlin - Real Madrid Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Union Berlin: 3:1 Gladbach (H), 1:1 Braga (A), 1:1 Augsburg (H), 0:4 Leverkusen (A), 1:1 Neapel (A).

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 1:1 Betis (A), 2:0 Granada (H), 4:2 Neapel (H), 3:0 Cadiz (A), 5:1 Valencia (H).

Letztes Spiel Union Berlin vs. Real Madrid: 1:0 (H).

In der diesjährigen Königsklasse des europäischen Fußballs konnte Union bei der ersten Teilnahme überhaupt noch keinen Sieg feiern und steht mit zwei Unentschieden und drei Niederlagen auf dem letzten Platz der Gruppe C. Dabei muss jedoch erwähnt werden, dass die Eisernen auch gegen starke Gegner ordentliche Partien spielten und kein Duell mit mehr als einem Tor Abstand verloren.

Real Madrid kämpfte sich sehr effizient durch die Gruppenphase der Champions League und steht mit 15 Punkten auf dem ersten Platz. Im letzten Spiel der Vorrunde werden wohl einige Ersatzspieler ihre Chance bekommen, was jedoch nicht wirklich etwas an der qualitativen Überlegenheit gegenüber dem Gegner aus Berlin ändern sollte.

Wer jedoch trotzdem an einen Sieg der Köpenicker in der Alten Försterei gegen die Königlichen glaubt, der könnte seinen Tipp mit einem der tollen Angebote der Wettanbieter im Bereich der Freiwetten verbinden, um das mögliche Verlustrisiko zu minimieren.

Unser Union Berlin - Real Madrid Tipp: Real Madrid gewinnt

Das Team der Königlichen aus Madrid ist auf jeder Position deutlich besser aufgestellt als der kommende Gegner aus Berlin. Sollte der spanische Rekordmeister seine PS auch auf den Platz bringen können, gibt es wohl keine Chance auf den ersten Sieg der Köpenicker in der Champions League.

Spieler wie der Brasilianer Rodrygo sind auf Seiten der Blancos immer in der Lage, aus dem Nichts ein Tor zu erzielen. Zudem gelangen Real Madrid in den letzten sechs Pflichtspielen im Schnitt 3,00 eigene Treffer.