Union Berlin - VfB Stuttgart Tipp, Prognose, Quote | 21.10.2023

Unser Union Berlin - VfB Stuttgart Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 21.10.2023 lautet: Sebastian Hoeneß hat mit dem VfB Stuttgart einen hervorragenden Saisonstart hingelegt und sich Platz 2 geschnappt. Union Berlin will endlich der Krise entfliehen.

Serhou Guirassy befindet sich aktuell in der Form seines Lebens. Der Angreifer versenkt derzeit alles, was ihm vor die Füße fällt. Seine 13 Saisontore nach sieben Spieltagen sind ein neuer Bundesliga-Rekord. Gemeinsam mit seinen Teamkollegen ist der Stürmer für die drittbeste Offensive im deutschen Oberhaus verantwortlich (22 Tore). Union Berlin steckt mitten in einer Ergebniskrise. Seit sieben Pflichtspielen warten die Eisernen auf einen Sieg.