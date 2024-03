Union Berlin - Werder Bremen Tipp Prognose, Quoten 16.03.

Unser Union Berlin - Werder Bremen Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 16.03.2024 lautet: Die Gäste zeigten sich zuletzt sehr treffsicher. In unserem Wett Tipp heute gehen wir aber davon aus, dass auch die Berliner zum Torerfolg kommen.

An der Alten Försterei kommt es am Samstag zum Duell zwischen Union Berlin und Werder Bremen und damit zu einer Begegnung zweier Mannschaften, die zuletzt jeweils zweimal in Folge verloren. Im direkten Aufeinandertreffen wollen beide Teams nun diese Negativ-Serie beenden.

Der Spielausgang ist für uns offen und deswegen verzichten wir in diesem Match auf eine Siegwette. Stattdessen suchen wir unser Glück in einer Torwette, haben dafür aber natürlich auch gute Gründe. Konkret lautet unser Wett Tipp heute „Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 1,77 bei Oddset.

Darum tippen wir bei Union Berlin vs Werder Bremen auf „Beide Teams treffen“:

Union Berlin traf in 7 der letzten 8 Pflichtspiele zu Hause - nur im letzten nicht.

Bremen erzielte in jedem der letzten 12 Bundesliga-Spiele mindestens ein Tor.

Nach jeweils 2 Niederlagen in Folge werden beide Teams auf Sieg aus sein.

Union Berlin vs Werder Bremen Quoten Analyse:

Die Wettanbieter sehen die Angelegenheit offenbar nicht ganz so ausgeglichen wie wir. Zwar gibt es für Wetten auf einen Heimsieg auch schon Quoten bis 2,05. Allerdings liegen die Wettquoten von bis zu 3,70 für einen Tipp auf die Bremer dann doch nochmal ein ganz gutes Stück weiter entfernt.

Allzu viele Treffer erwarten die Buchmacher dabei nicht. Schon mit einer richtigen Wette auf „Über 2,5 Tore“ kann man seinen Wetteinsatz verdoppeln. Solltet ihr euch dafür entscheiden, unseren Tipp „Beide Teams treffen“ nachzuspielen, dann könnt ihr das auch ganz bequem über die Oddset Sportwetten App tun.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Union Berlin vs Werder Bremen Prognose: Ausgeglichene Partie

Mit fünf Siegen und je drei Remis und Niederlagen konnte sich die Bilanz von Union Berlin aus den ersten elf Bundesliga-Spielen unter Nenad Bjelica durchaus sehen lassen. Zuletzt aber gab es nicht nur zwei weitere Pleiten in Folge, bei den Schlappen gegen Dortmund und auswärts in Stuttgart blieben die Eisernen auch ohne eigenes Tor.

Dafür kassierten sie zum dritten Mal in Folge genau zwei Gegentreffer. Mit dem 0:2 gegen die Borussia endete auch gleichzeitig eine Serie von zuvor sechs ungeschlagenen Heimspielen in der Bundesliga (4S, 2U). Wettbewerbsübergreifend konnten die Köpenicker vor der BVB-Schlappe in sieben Heimpartien in Folge mindestens ein Tor erzielen.

In der Formtabelle der letzten fünf Heimspiele steht Union Berlin auf einem guten fünften Platz. Mit 25 Punkten nach 25 Spieltagen absolvieren die Hauptstädter aber die zu diesem Zeitpunkt schlechteste Saison ihrer Bundesliga-Geschichte. Bei schon fünf Heim-Pleiten fehlt nur noch eine zur Einstellung des persönlichen Negativ-Rekords von 2019/20.

Die letzten beiden Heim-Duelle mit Bremen haben die Eisernen gewonnen. Überhaupt haben sie seit ihrem Aufstieg nur zwei Begegnungen mit den Werderanern verloren und die anderen fünf alle für sich entschieden. Eine der beiden Pleiten gab es allerdings im Hinspiel, als die Berliner an der Weser mit 0:2 unterlagen.

Union Berlin - Werder Bremen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Union Berlin: 0:2 Stuttgart (A), 0:2 Dortmund (H), 2:2 Heidenheim (H), 1:0 Hoffenheim (A), 1:0 Wolfsburg (H)

Letzte 5 Spiele Werder Bremen: 1:2 Dortmund (H), 1:2 Hoffenheim (A), 1:1 Darmstadt (H), 1:0 Köln (A), 1:2 Heidenheim (H)

Letzte 5 Spiele Union Berlin vs Werder Bremen: 0:2 (A), 1:0 (H), 2:1 (A), 3:1 (H), 2:0 (A)

Die Gäste aus dem Norden fuhren zuletzt die in etwa selben Ergebnisse wie der Gegner ein. Auch sie verloren ihre letzten beiden Bundesliga-Partien und kassierten dabei jeweils zwei Gegentore. Anders als Union konnte der SVW in seinen Spielen bei Hoffenheim und zuletzt gegen Dortmund selbst aber treffen. Weiter zurückblickend konnten die Bremer in ihren letzten zwölf BL-Spielen immer mindestens ein eigenes Tor erzielen. Das ist aktuell die längste diesbezügliche Serie unter allen Bundesligisten und auch ein persönlicher Rekord unter Ole Werner. Dabei treffen die Grün-Weißen vornehmlich nach dem Seitenwechsel.

22 der 34 Tore und damit 65 Prozent aller Treffer erzielte Werder in Durchgang zwei. Die Unioner hingegen schossen den Großteil ihrer Tore, nämlich 13 von 23 (57 Prozent), in der ersten Halbzeit. Noch ein direkter Vergleich zwischen beiden Teams ist interessant. Wie erwähnt, stehen die Eisernen in der Formtabelle der letzten fünf Heimspiele auf Rang 5. Die Bremer hingegen stehen in der Formtabelle der letzten fünf Auswärtsspiele sogar auf dem dritten Platz. Dreimal in Folge hatten sie in der Fremde mit 1:0 gewonnen, ehe die erwähnte 1:2-Pleite in Hoffenheim folgte. Die „Doppelte Chance X2″ bringt immer noch gute Quoten bis 1,80. Wer einen Sportwetten Gutschein nutzt, kann noch mehr herausholen.

Unser Union Berlin - Werder Bremen Tipp: „Beide Teams treffen“

Ein 1:0-Sieg, gefolgt von einem Remis und zwei Niederlagen mit je zwei Gegentoren - Union Berlin und Bremen marschierten zuletzt im Gleichschritt, wenn auch mit nur mäßigem Erfolg. Auch deswegen ist der Spielausgang offen und ein Remis für uns das wahrscheinlichste Ergebnis. Beide werden nach drei sieglosen Partien in Folge mal wieder einen Dreier holen wollen und deswegen den Weg nach vorne suchen. Die Gäste zeigten sich zuletzt sehr treffsicher und auch die Eisernen sollten zu Hause mal wieder ein Tor zustande bringen.