Union St. Gilloise - Frankfurt Tipp, Prognose & Quoten | 15.02.2024

Unser Union St. Gilloise - Frankfurt Sportwetten Tipp zum Conference League Spiel am 15.02.2024 lautet: Beide Teams werden sich auf Augenhöhe begegnen. Unser Wett Tipp heute zielt auch auf beiderseitige Tore ab.

Die Eintracht aus Frankfurt enttäuschte kürzlich ebenfalls im BL-Heimspiel gegen den VfL Bochum und teilte die Punkte nach einem Remis (1:1). Sowohl die Belgier als auch die Deutschen warten seit zwei Begegnungen auf ein Erfolgserlebnis (1N, 1U). Einen Favoriten sehen wir im direkten Duell nicht und tendieren in unserem Wett Tipp heute zu Toren auf beiden Seiten.

Für diesen Spielausgang bietet Oddset eine Quote von 1,75 .

Darum tippen wir bei Union St. Gilloise vs Frankfurt auf „Beide Teams treffen“:

Union St. Gilloise vs Frankfurt Quoten Analyse:

Die Wettanbieter selbst tendieren zu einem Match zweier ebenbürtiger Konkurrenten. Aus diesem Grund verhalten sich die Quoten am Drei-Wege-Markt sehr ausgeglichen und räumen den Belgiern lediglich aufgrund des Heimrechts leichte Vorteile ein. Anhand der Intertops App lässt sich eine Quote von 2,17 für den Heimsieg abstauben.

Frankfurt ist nicht gänzlich außen vor und bringt im Falle eines Auswärtssieges sogar mehr als den dreifachen Wetteinsatz mit sich. Am Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“ zeichnet sich eine leichte Tendenz zu zwei oder weniger Treffern ab.

Union St. Gilloise vs. Frankfurt Prognose: Überwindet die Eintracht ihre internationale Auswärtsschwäche?

Nach dem Aufstieg im Jahr 2021 sorgten „Les Unionistes“ für Furore und stellten einmal die Vizemeisterschaft sowie im vergangenen Jahr den dritten Tabellenplatz sicher. Als Vorjahres-Dritter starteten die Belgier in der Europa League, hatten dort aber gegen die starke Konkurrenz aus Liverpool, Toulouse und LASK Linz nur wenig zu lachen. Am Ende sprangen zumindest mit acht erbeuteten Punkten der dritte Tabellenplatz und somit der Einzug in die Zwischenrunde der UEFA Conference League heraus.