Unionistas de Salamanca - Barcelona Tipp, Prognose, Quote

Unser Unionistas de Salamanca - Barcelona Sportwetten Tipp zum Copa del Rey Spiel am 18.01.2024 lautet: Barcelona tanzt noch auf drei Hochzeiten, tut sich aber trotzdem in dieser Saison recht schwer. Im Wett Tipp heute zu Gast im Pokal beim Drittligisten erwarten wir auch keinen wirklich souveränen Sieg.

Der Pokal ist immer für Überraschungen gut! Das ist auch in Spanien nicht anders. In der Runde der letzten 32 in der laufenden Copa-del-Rey-Saison feierte der Drittligist Unionistas de Salamanca eine große Sensation. Der Außenseiter setzte sich am 8. Januar daheim mit 7:6 nach Elfmeterschießen gegen Erstligist Villarreal durch. Nun wartet der große FC Barcelona und die Unionistas träumen von der nächsten Überraschung.

Wir trauen den Hausherren eine gute Leistung zu und spielen mit einer Quote von 1,66 bei NEObet die Wette „Sieg Salamanca mit HC +3″.

Darum tippen wir bei Unionistas de Salamanca vs Barcelona auf „Sieg Salamanca mit HC +3″:

Salamanca hat im Pokal noch nie ein Spiel mit mehr als 2 Toren Unterschied verloren

In der vergangenen Runde bei einem Viertligisten gewann Barcelona nur mit 3:2

Die Unionistas haben in dieser Saison schon Villarreal aus dem Wettbewerb geworfen

Unionistas de Salamanca vs Barcelona Quoten Analyse:

Wenn ein Drittligist wie Salamanca den großen FC Barcelona empfängt, ist die Ausgangslage klar. Die Hausherren sind bei den Buchmachern, die ihren Kunden auch immer wieder Gratiswetten zur Verfügung stellen, die haushohen Underdogs.

Ein Heimsieg wird somit mit durchschnittlichen Quoten von 17,4 belohnt. Auf der Gegenseite wartet für ein Weiterkommen der Katalanen in der regulären Spielzeit nur eine Quote im Schnitt von 1,12 auf die Wettfreunde.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Unionistas de Salamanca vs Barcelona Prognose: Dank der Heimstärke darf der Drittligist träumen

Der Verein Unionistas de Salamanca wurde 2013 von Fans nach der Auflösung der „UD Salamanca“ gegründet und wird bis heute demokratisch geführt. Prominente Persönlichkeiten wie Vicente del Bosque unterstützten die Initiative und die Mannschaft debütierte in der Saison 2014/15 in der First Provincial Division von Salamanca, der siebten Liga des spanischen Fußballs. Doch schon mit der Spielzeit 2018/19 hatten die Unionistas die dritte Liga erreicht, wo man sich bis heute halten kann.

In der eigenen Spielklasse bekommt es Salamanca normalerweise mit der zweiten Mannschaft von Barca zu tun. Zu Gast bei der Reserve der Blaugrana konnte man im ersten Spiel des neuen Jahres mit 2:0 gewinnen. Grundsätzlich läuft es für den Verein aus der Region Kastilien und León mit Platz 13 nach 19 Spieltagen eher mittelmäßig. Das Problem ist die Offensive mit nur 13 Toren. Immerhin beträgt das Polster auf die Abstiegszone noch sechs Punkte.

Es läuft für Barcelona bisher noch nicht so wirklich rund in dieser Saison. In La Liga stehen die Katalanen aktuell lediglich auf Platz 4. In den ersten 19 Saisonspielen gab es schon fünf Remis, zwei Niederlagen und 22 Gegentore. In der kompletten Meister-Vorsaison hatten die Blaugrana nur vier Unentschieden, sechs Pleiten und 20 Gegentreffer hinnehmen müssen. Während die Mannschaft von Coach Xavi auswärts noch ungeschlagen ist, setzte es in zehn Heimspielen schon zwei Pleiten.

Der nächste Rückschlag war dann das 1:4 im Finale der Supercopa am Sonntag gegen Real Madrid. Der Mannschaft fehlt aktuell ein überragender Spieler auf der Sechserposition. Auch Top-Stürmer Robert Lewandowski steht nach 17 Partien dieser Saison als bester Stürmer nur bei acht Toren. Zudem leistet sich die Abwehr zu viele Fehler. Noch tanzt Barcelona auf drei Hochzeiten. Doch schon in der vergangenen Pokalrunde zu Gast beim Viertligisten Barbastro tat sich Barca schwer und gewann nur knapp mit 3:2.

Unionistas de Salamanca - Barcelona Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Unionistas de Salamanca: 2:1 Rayo Majadahonda (H), 7:6 Villarreal (H), 2:0 Barcelona II (A), 0:0 Teruel (H), 0:1 Sabadell (A)

Letzte 5 Spiele Barcelona: 1:4 Real Madrid (A), 2:0 Osasuna (H), 3:2 Barbastro (A), 2:1 Las Palmas (A), 2:3 Club America (H)

Letzte Spiele Unionistas de Salamanca vs Barcelona: -

Beide Vereine treffen am Donnerstag erstmals aufeinander. Schon in der Saison 2019/20 konnten die Unionistas im Pokal bis in die Runde der letzten 32 einziehen und verloren dort nur mit 1:3 daheim gegen Real Madrid. Zuvor hatte man Deportivo La Coruna nach Elfmeterschießen bezwungen. Nun hat die Mannschaft erstmals das Achtelfinale erreicht. Eine Frage wird sein, ob man gegen Barca ein Tor erzielen kann?

Da die Katalanen in dieser Saison Abwehrprobleme haben und schon in der vergangenen Pokalrunde gegen einen Viertligisten zwei Eier ins Nest gelegt bekamen, stehen die Chancen gar nicht schlecht. Bei einem Buchmacher wie Oddset gibt es für die Wette „Beide Teams treffen“ eine Quote von 2,50. Im Test des Buchmachers berichten wir von unseren Oddset Erfahrungen.

Unser Unionistas de Salamanca - Barcelona Tipp: Sieg Salamanca mit HC +3

Sicher ist Barcelona zurecht der klare Favorit und wird am Ende auch weiterkommen. Doch ein souveräner Kantersieg ist den Katalanen aktuell nicht zuzutrauen. Schon in der vergangenen Pokal-Runde hatte man mit einem Viertligisten große Mühe. Die folgende Aufgabe ist nun nicht wirklich einfacher. Daheim können die Unionistas ein unangenehmer Gegner sein. In der laufenden Ligasaison gab es nur eine Heimpleite und im Pokal hat man bisher noch nie höher als 1:3 verloren.