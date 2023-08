Unterhaching - Augsburg Tipp, Prognose & Quoten | 13.8.23

Unser Unterhaching - Augsburg Tipp zum DFB Pokal Spiel am 13.08.2023 lautet: Unter der Anleitung von Sandro Wagner ist der Spielvereinigung Unterhaching der Aufstieg in die 3. Liga geglückt. Mit einem neuen Trainer wollen die Hachinger nun den FCA düpieren.

Selten hat der FCA für positive Schlagzeilen im DFB-Pokal gesorgt. Zuletzt verabschiedeten sich die Fuggerstädter drei Spielzeiten in Serie nach der 2. Runde. Erst vor zwei Jahren wurde es bereits gegen den Greifswalder FC knapp. Am Ende siegte Augsburg mit 4:2.

Unterhaching kommt aus einer traumhaften Saison, die im Aufstieg in die 3. Liga mündete. Zum Liga-Auftakt sicherte sich der Aufsteiger direkt ein 1:1-Unentschieden gegen den Zweitliga-Absteiger aus Regensburg. Die Hachinger sind kompetitiv und können diesem Spiel Spannung verleihen. Unser Tipp: „Beide treffen“ mit einer Quote von 1,66 bei Bwin .

Darum tippen wir bei Unterhaching vs Augsburg auf „Beide treffen“:

Unterhaching vs Augsburg Quoten Analyse:

Marc Unterberger ist der neue Trainer der Spielvereinigung aus Unterhaching. Er soll die große Lücke füllen, die Aufstiegs-Trainer Sandro Wagner hinterlassen hat. Was gäbe es für einen besseren Einstieg als den Einzug in die zweite Pokalrunde? Die Buchmacher halten das mit Quoten zwischen 5,00 und 6,25 eher für unwahrscheinlich.

Wir können uns in diesem Spiel dennoch vorstellen, dass Augsburg die Begegnung lange offen lässt. Die Fuggerstädter beginnen mit Siegquoten von maximal 1,52. Für eure passende Wette haben wir an dieser Stelle die neuen Wettanbieter hinterlegt.

Unterhaching vs Augsburg Prognose: Der FCA ist keine Übermacht im DFB-Pokal

Seit Jahren stecken die Augsburger im Abstiegskampf der Bundesliga fest. Eigentlich sollte unter Enrico Maaßen das Spiel im eigenen Ballbesitz kultiviert werden. Davon war im letzten Jahr jedoch herzlich wenig zu sehen. Am Ende der Saison hatte der FCA die wenigsten erwartbaren Tore aus dem Spiel heraus erzielt (20,66 xG).

Hinzu kommt die fortwährend anfällige Hintermannschaft. Ob nach Standards (15,45 xGA) oder aus dem Spiel heraus (41,20 xGA) - die Fuggerstädter gehörten in sämtlichen Kategorien zu den vier schwächsten Defensiv-Teams der Bundesliga.

Mit solchen Werten lässt sich das Abschneiden in der jüngeren Pokal-Vergangenheit erklären. Seit drei Jahren ist der FCA nicht über die zweite Runde hinausgekommen. In der Spielzeit 2019/20 hat der SC Verl (1:2) mit einer Überraschung sogar schon im ersten Pokalspiel der Saison die weiteren Träume auf ein gutes Abschneiden vernichtet.

Etwas näher an der Gegenwart liegt die muntere Erstrunden-Partie aus der Saison 2021/22 gegen den Greifswalder FC. Damals ließen die Augsburger die Begegnung lange offen, siegten letztlich mit 4:2, ehe sie an Bochum scheiterten.

Unterhaching - Augsburg Statistik & Bilanz:

Mit der Euphorie aus der Aufstiegs-Saison und dem Punktgewinn zum Saisonstart gegen Zweitliga-Absteiger Regensburg bringt das Team von Trainer Marc Unterberger definitiv die Voraussetzungen mit, um an eine Überraschung zu glauben. Apropos Regensburg: Gegen den Jahn endete erst Ende Juli ein Vorbereitungsspiel von Augsburg mit 3:2.

Die Spielvereinigung hat in der abgelaufenen Saison mit einer herausragenden Offensive (86 Tore in 38 Spielen) ihre Stärke im Angriff unter Beweis gestellt. In sieben ihrer letzten acht Partien kamen beide Fanlager auf ihre Kosten und durften zumindest über einen Treffer jubeln.