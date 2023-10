Uruguay - Brasilien Tipp, Prognose & Quoten | 18.10.2023

Unser Uruguay - Brasilien Tipp zum WM Quali Spiel am 18.10.2023 lautet: Am vergangenen Spieltag musste Brasilien in der WM Quali einen ersten Rückschlag hinnehmen. Am Dienstag zu Gast in Uruguay müsste aber mindestens ein Punkt drin sein.

In der CONMEBOL-Qualifikation des südamerikanischen Verbandes für die Weltmeisterschaft 2026 gab es am letzten Spieltag die erste Überraschung. Der fünfmalige Weltmeister Brasilien kam daheim nicht über ein 1:1 gegen Underdog Venezuela hinaus. So liegt die Selecao in der Tabelle nur noch auf Platz 2. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch europäischer Zeit wartet mit dem Gastspiel in Uruguay die nächste schwere Aufgabe auf die Männer von Coach Diniz.

Wir entscheiden uns bei der Partie mit einer Quote von 1,67 bei Happybet für die Wette „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Uruguay vs Brasilien auf „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“:

Uruguay konnte nur eines von 12 WM-Quali-Spielen gegen Brasilien gewinnen.

Die Selecao ist seit 37 Partien in der WM-Qualifikation ungeschlagen.

Der fünfmalige Weltmeister hat in den letzten 6 Länderspielen 9 Gegentore kassiert.

Uruguay vs Brasilien Quoten Analyse:

In die meisten Spiele der südamerikanischen WM-Quali geht Brasilien natürlich als Favorit. Das ist auch bei der Uruguay vs Brasilien Prognose nicht anders. Doch der Unterschied fällt nicht allzu deutlich aus.

So schicken die Wettanbieter mit deutscher Lizenz die Gäste mit durchschnittlichen Siegquoten von 1,96 aufs Feld. Für einen Erfolg der Gastgeber gibt es Quoten im Schnitt von 4,00.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Uruguay vs Brasilien Prognose: Geht die Serie der Selecao gegen die Celeste weiter?

Nach dem enttäuschenden Aus in der Gruppenphase der WM 2022 trat Coach Diego Alonso von seinem Amt als Nationaltrainer Uruguays zurück. Nach einer kurzen Phase unter Interimscoach Marcelo Broli hat die „Celeste“ mit Marcelo Bielsa seit Mai 2023 wieder einen neuen Übungsleiter. Der neue Mann auf der Trainerbank verzichtete bewusst auf die Veteranen-Angreifer Luis Suarez und Edinson Cavani. Zum Auftakt einer bestenfalls neuen Ära siegte die Auswahl von Uruguay dann mit 3:1 daheim gegen Chile.

In den folgenden beiden Partien unter dem neuen Teamchef Bielsa blieben die „Charruas“ aber sieglos. In Ecuador setzte es am zweiten Spieltag eine bittere 1:2-Pleite. Am Donnerstag lag man in Kolumbien auch bis kurz vor Schluss mit 1:2 zurück, ehe Liverpool-Stürmer Darwin Nunez durch ein Elfmeter-Tor in der ersten Minute der Nachspielzeit noch für einen etwas glücklichen Punktgewinn sorgte. Nach erst drei Partien unter Bielsa merkt man der Mannschaft an, dass sie sich noch im Umbruch befindet.

Nach dem bitteren Aus bei der WM 2022 gegen Kroatien im Viertelfinale hatte Coach Tite sein Amt niedergelegt. Danach wurde Brasilien in drei Testspielen von U20-Coach Ramon Menezes betreut. Unter diesem gab es neben einem Sieg gegen Guinea (4:1) auch Pleiten gegen Marokko (1:2) und den Senegal (2:4). Ab Sommer 2024 soll Carlo Ancelotti, der bis dahin aber bei Real Madrid unter Vertrag steht, den fünfmaligen Weltmeister übernehmen.

Im Juli 2023 unterschrieb deshalb Fernando Diniz, der gleichzeitig auch Vereinstrainer des SC Fluminense aus Rio de Janeiro ist, einen einjährigen Vertrag als Nationaltrainer. Der „Platzhalter“ führte sich mit einem 5:1 daheim gegen Bolivien gut ein. Danach gewann Brasilien allerdings nur knapp mit 1:0 in Peru. Am Freitag reichte es daheim nach dem Auslassen zahlreicher Torchancen gegen Venezuela nur zu einem 1:1. Seit 2015 und 37 Partien haben die Brasilianer jedoch kein WM-Qualifikationsspiel mehr verloren.

Uruguay - Brasilien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Uruguay: 2:2 Kolumbien (A), 1:2 Ecuador (A), 3:1 Chile (H), 2:0 Kuba (H), 4:1 Nicaragua (H)

Letzte 5 Spiele Brasilien: 1:1 Venezuela (H), 1:0 Peru (A), 5:1 Bolivien (H), 2:4 Senegal (H), 4:1 Guinea

Letzte 5 Spiele Uruguay vs Brasilien: 1:4 (A), 0:2 (H), 0:1 (A), 1:4 (H), 2:2 (A)

Nach 78 Duellen führt der fünfmalige Weltmeister die Bilanz mit 38 Siegen zu 20 Niederlagen an. Bei der „Celeste“ traf man sich 30 Mal. Hier gab es 16 Heimsiege, acht Remis und sechs Erfolge für die Gäste.

Den letzten Sieg gegen Brasilien feierte Uruguay im Juli 2001. In Montevideo gewannen die Hausherren mit 1:0. Seitdem gab es in zwölf Duellen fünf Remis und sieben Niederlagen. Der Erfolg im Jahr 2001 war auch der einzige Dreier in zwölf WM-Quali-Spielen gegen die Selecao.

Unser Uruguay - Brasilien Tipp: Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore

Gegen das tief stehende Venezuela tat sich Brasilien recht schwer. Am Dienstag in Uruguay dürfte die „Selecao“ wieder mehr Räume bekommen. Zudem kann sich die Bilanz gegen die „Celeste“ in der WM-Quali sehen lassen. Da beide Teams mit den Systemen der neuen Trainer aber noch fremdeln und vor allem in der Defensive noch nicht wirklich stabil sind, trauen wir den Hausherren unter Umständen einen Punkt zu und rechnen auch mit einigen Toren. Wer den Hausherren mindestens ein Remis zutraut, könnte auch den Tipp „Sieg Uruguay mit HC +1″ spielen. Dafür gibt es bei Happybet eine Quote von 1,80. So eine Wette bietet sich in Verbindung mit dem Happybet Bonus an.