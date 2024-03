USA - Jamaika Tipp, Prognose & Quoten | 21.03.2024

Unser USA - Jamaika Sportwetten Tipp zum Nations League Spiel am 21.03.2024 lautet: Die USA können zum dritten Mal in Serie das Finale der CONCACAF Nations League erreichen. Im Wett Tipp heute wird der Titelverteidiger seiner Favoritenrolle gerecht.

Für die USA sind die CONCACAF Nations League Finals der Auftakt einer aufregenden Zeit. Vor der Copa America 2024 im eigenen Land wollen die Yanks zum dritten Mal in Serie den Titel in der Nations League. Der Einzug ins Finale kann gegen Jamaika gelingen. Aktuell sind die Gastgeber seit sechs direkten Duellen ungeschlagen. Jamaika fehlen wichtige Spieler. Mit Shamar Nicholson und Demarai Gray stehen zwei der besten Scorer aus disziplinarischen Gründen nicht im Kader, Ethan Pinnick muss mit einer Verletzung passen.

Das sind gute Voraussetzungen für unseren Wett Tipp heute, den wir zu einer Quote von 2,25 bei Interwetten auf einen „Sieg USA (HC -1)“ spielen.

Darum tippen wir bei USA vs Jamaika auf „Sieg USA (HC -1)“:

● Die USA ist seit 6 Partien gegen Jamaika ungeschlagen (4S, 2U).

● Nur eines der letzten 6 Halbfinal-Spiele in einem CONCACAF-Turnier haben die USA verloren.

● USA will den dritten CNL-Titel in Serie, Jamaika bestreitet sein erstes CNL-Halbfinale überhaupt.

USA vs Jamaika Quoten Analyse:

Der Quotenvergleich ist eine eindeutige Angelegenheit zugunsten des Titelverteidigers. Gregg Berhalter und seine Spieler haben mit Wettquoten bis 1,42 gute Aussichten auf den dritten Finaleinzug in Serie.

Jamaika wird bei seinem ersten CNL-Halbfinale standesgemäß mit Quoten von 7,00 bis 8,10 als Außenseiter empfangen. Die „Reggae Boyz“ sind unserer Meinung nach kein Fall für einen Sportwetten Gutschein, eine Handicap-Wette auf einen Sieg der USA hingegen schon.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

USA vs Jamaika Prognose: Mehrere Spieler mit großem Selbstvertrauen

Ein Spiel trennt die USA vom dritten CNL-Finale in Serie. Der Titelverteidiger kann im Halbfinale gegen Jamaika auf mehrere formstarke Spieler bauen. Zudem sind viele Akteure im Kader der Yanks in den europäischen Top-5-Ligen unterwegs und haben dort teils zentrale Rollen eingenommen.

Angefangen bei Christian Pulisic, der Offensivspieler erzielte beim AC Milan in den vorangegangenen beiden Liga-Spielen jeweils ein Tor. Beim Duell gegen Empoli (1:0) siegten die Rossoneri nur dank seines Treffers.

Große Momente ziehen den quirligen Offensivspieler förmlich an. Im CNL-Finale 2021 erzielte er einen Treffer, zwei Jahre später leitete er mit zwei Torvorlagen im Endspiel die Titelverteidigung ein.

Beeindruckend sind auch die Knipser-Qualitäten von Ricardo Pepi. Am vergangenen Spieltag wurde er zehn Minuten vor Ende eingewechselt und erzielte das entscheidende Siegtor für PSV Eindhoven (1:0 vs. Twente Enschede). Drei Treffer in seinen letzten fünf Liga-Auftritten sind bereits ein starker Wert. Berücksichtigt man seine Einsatzzeiten in diesen Spielen (jeweils unter 20 Minuten), sind die Zahlen umso erstaunlicher.

USA - Jamaika Statistik & Bilanz:

● Letzte 5 Spiele USA: 0:1 Slowenien (H), 1:2 Trinidad & Tobago (A), 3:0 Trinidad & Tobago (H), 4:0 Ghana (H), 1:3 Deutschland (H).

● Letzte 5 Spiele Jamaika: 0:0 Trinidad & Tobago (A), 1:0 Trinidad & Tobago (A), 3:2 Kanada (A), 1:2 Kanada (H), 0:0 Guatemala (A).

● Letzte 5 Spiele USA vs. Jamaika: 1:1 (H), 1:1 (A), 2:0 (H), 1:0 (H), 4:1 (H).

Jamaika-Trainer Heimir Hallgrimsson hat in seiner Trainerkarriere bereits Großes erreicht. 2018 führte er Island erstmals zu einer Weltmeisterschaft. Knifflige Entscheidungen fallen dem 56-Jährigen offensichtlich nicht schwer. Für das Halbfinale verzichtet er auf zwei seiner besten Scorer: Shamar Nicholson und Demarai Gray (Disziplinarische Gründe).

Ohne die beiden Profis wächst die Underdog-Rolle der Reggae Boyz, die seit sechs Duellen nicht mehr gegen die USA gewonnen haben. Qualitativ ist Jamaika ohnehin schon deutlich im Nachteil. Zwar sind elf Profis in England unter Vertrag, viele davon aber in der zweitklassigen Championship oder sogar der League One (3. Liga).

Wenn es schlecht läuft, könnten die Reggae Boyz sogar ohne Halbfinal-Treffer aus dem Turnier fliegen. Die USA haben in den letzten beiden Halbfinal-Spielen kein Gegentor zugelassen.

Ein drittes CNL-Halbfinale in Folge ohne Gegentor für den Titelverteidiger wäre definitiv ein besonderer Moment und ist keinesfalls ausgeschlossen. Nehmt ihr Betano als Buchmacher, erhaltet ihr dort für „Beide Teams treffen: Nein“ eine immer noch akzeptable Quote von 1,60.

Unser USA - Jamaika Tipp: Sieg USA (HC -1)

Gregg Berhalter hat mehrere Unterschiedspieler in seinem Kader. Einige glänzen vor allem in der Nationalmannschaft, wie zum Beispiel Weston McKennie. Der Juve-Profi war in seiner Karriere an zehn Toren in der CONCACAF Nations League direkt beteiligt (6 Tore, 4 Assists). Der Titelverteidiger ist unser klarer Favorit.