USA - Jamaika Tipp, Prognose & Quoten | 25.06.2023

Unser USA - Jamaika Tipp zum Gold Cup 2023 Spiel am 25.06.2023 lautet: Die USA wollen beim Gold Cup 2023 ihren Titel verteidigen. Im Auftaktspiel am Samstag gegen Jamaika sind die US-Boys auch zurecht die klaren Favoriten.

Am Samstag beginnt der Gold Cup 2023, die Meisterschaft von Nord-, Zentralamerika und der Karibik. 16 Teams kämpfen bis zum 16. Juli in Kanada und den Vereinigten Staaten um die Krone des CONCACAF. In 16 Turnieren seit 1991 ging der Titel nur einmal nicht an Mexiko oder die USA. Auch dieses Jahr gehören die Soccer-Boys wieder zu den großen Favoriten. Im ersten Spiel der Gruppe A bekommen es die „Stars and Stripes“ am Samstag in Chicago mit Jamaika zu tun. Die Wettquoten sprechen hier klar für die Hausherren. Auch wir setzen mit einer Quote von 1,65 bei Bet3000 auf die Wette „Sieg USA“.

Darum tippen wir bei USA vs Jamaika auf „Sieg USA“:

Die USA sind Gold-Cup-Titelverteidiger und gewannen vor wenigen Tagen die CONCACAF Nations League.

Die „Reggae Boyz“ feierten in 31 Duellen gegen die US-Boys lediglich 3 Siege.

Jamaika wartet seit 10 Länderspielen auf einen Sieg.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

USA vs Jamaika Quoten Analyse:

Die US-Boys sind der Titelverteidiger beim Gold Cup 2023. Schon siebenmal gewannen die „Stars and Stripes“ den Kontinentaltitel. Die besten Ergebnisse der „Reggae Boyz“ waren dagegen zwei zweite Plätze.

So geht der Co-Gastgeber bei der USA vs Jamaika Prognose auch mit durchschnittlichen Siegquoten von 1,65 aus Sicht der Buchmacher, darunter auch einige Wettanbieter ohne Einzahlung, als Favorit auf den Platz. Für einen Sieg der Gäste werden Quoten im Schnitt von 4,82 bezahlt.

USA vs Jamaika Prognose: Feiert US-Interimscoach Callaghan den nächsten Erfolg?

Bei der WM 2022 zogen die US-Boys mit dem zweitjüngsten Kader des Turniers immerhin ins Achtelfinale ein. Nur bei der Weltmeisterschaft 2002 hatten die „Stars and Stripes“ mit der Runde der letzten Acht besser abgeschnitten. Beim 1:3 in Katar gegen die Niederlande war ein europäisches Top-Team dann aber eine Nummer zu groß. Nach dem Turnier wurde der Vertrag mit Coach Gregg Berhalter wegen eines internen Streits vorerst nicht verlängert. So führte dessen Assistent B.J. Callaghan die Auswahl ins Nations-League-Finalturnier.

Dort setzten sich die Soccer-Boys in einem extrem hitzigen Spiel mit 3:0 gegen den Erzrivalen Mexiko durch. Sergino Dest und Weston McKennie sahen in der Partie Rot und waren damit fürs Endspiel gegen Kanada gesperrt. Am Sonntag entschieden die USA trotzdem mit einem 2:0 auch die zweite Auflage der Nations League für sich. Nach dem Erfolg wurde bekannt, dass Trainer Berhalter wieder in sein Amt als US-Nationaltrainer zurückkehren wird. Allerdings soll der Ex-Bundesliga-Profi erst nach dem Gold Cup wieder einsteigen.

Jamaika qualifizierte sich 1998 zum ersten und einzigen Mal für eine FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft. Seit 1991 verpassten die „Reggae Boys“ lediglich viermal den Gold Cup. Dabei erreichte die JFF-Auswahl fünfmal das Halbfinale und zweimal das Endspiel. Im Dezember 2021 wurde Nationaltrainer Theodore Whitmore nach einer schwachen Quali für die WM 2022 entlassen. Im September 2022 wurde dann mit dem Isländer Heimir Hallgrimsson ein Nachfolger auf dem Trainerstuhl gefunden.

Das Ticket für den Gold Cup lösten die Jamaikaner als Tabellenzweiter der Gruppe A der CONCACAF Nations League 2022/23. Hier blieb man in vier Spielen gegen Surinam und Mexiko ohne Niederlage. Die „Reggae Boys“ reisen aber mit einer Serie von zehn Länderspielen ohne Sieg zur Endrunde. Die letzten beiden Testspiele gegen Katar und Jordanien gingen jeweils mit 1:2 verloren. Trotzdem sind sie in der Gruppe A hinter den USA, aber vor Trinidad & Tobago und Saint Kitts & Nevis die Favoriten auf den Viertelfinaleinzug.

USA - Jamaika Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele USA: 2:0 Kanada (A), 3:0 Mexiko (H), 1:1 Mexiko (H), 1:0 El Salvador (H), 7:1 Grenada (A)

Letzte 5 Spiele Jamaika: 1:2 Jordanien (H), 1:2 Katar (H), 2:2 Mexiko (A), 0:0 Trinidad & Tobago (H), 0:1 Trinidad & Tobago (H)

Letzte 5 Spiele USA vs Jamaika: 1:1, 2:0, 1:0, 4:1, 3:1

Die beiden Teams standen sich schon 31 Mal gegenüber. Jamaika konnte dabei nur drei Duelle gegen die USA für sich entscheiden, bei neun Remis und 19 Niederlagen. Einen dieser Erfolge schafften die „Reggae Boys“ in der Quali für die WM 2014 mit einem 2:1 in Kingston. Der einzige Sieg der Jamaikaner beim Gold Cup gegen die Soccer-Boys klappte im Halbfinale des Turniers 2015. Hinzu kommt ein Testspielsieg mit 1:0 in Washington D.C. im Juni 2019.

Unser USA - Jamaika Tipp: Sieg USA

Sechs der sieben Duelle gegen Jamaika beim Gold Cup haben die USA gewonnen. Seit acht Jahren haben die Soccer-Boys kein Pflichtspiel mehr gegen die „Reggae Boys“ verloren. Wir rechnen damit, dass sich diese Serien fortsetzen. Zusammen mit Mexiko und Co-Gastgeber Kanada gehören die „Stars and Stripes“ zu den großen Turnierfavoriten. Unter Coach Callaghan zeigten die US-Boys gute Leistungen. Die Jamaikaner waren dagegen zuletzt nicht auf der Höhe.