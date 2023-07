USA - Kanada Tipp, Prognose & Quoten | 10.07.2023

Darum tippen wir bei USA vs Kanada auf „Beide treffen“:

USA vs Kanada Quoten Analyse:

Interessant ist, dass die Quoten für das Over 2,5 teilweise höher sind als diejenigen für die Wettoption „Beide treffen“. Bei beiden Varianten kreisen die Wettquoten um 1,90 herum. Bet365 ist mit einer 1,95 für das im Fachjargon genannte „Both to score“ Spitzenreiter. Dieser Tipp lässt sich im Übrigen auch ganz bequem über die Bet365 App abgeben.

USA vs Kanada Prognose: Harter Kampf bis zum Schluss

Nachdem die USA zum Auftakt gegen Jamaika mit einem blauen Auge davon gekommen sind und trotz eines 0:1-Rückstandes sowie eines Elfmeters für die Reggae Boyz kurz vor Schluss doch noch ein 1:1 holten, gaben sich die Stars and Stripes in der Folge keine Blöße mehr.

Da die Partie in Cincinnati stattfindet, dürften sich auch mehr eigene Fans unter den Zuschauern befinden. Die letzten drei direkten Begegnungen waren dabei ausgeglichen. Nach einem 1:1 im Rahmen der Quali für die WM 2022, konnte in der Folge jeder der beiden ein Duell mit 2:0 für sich entscheiden.

USA - Kanada Statistik & Bilanz:

Gegen den kommenden Gegner muss dennoch eine weitere Leistungssteigerung her. Dabei lesen sich die letzten Ergebnisse der Canucks nüchtern betrachtet nicht ganz so schlecht. Von den letzten sieben Länderspielen wurden vier gewonnen und nur eines verloren. Das war allerdings jenes gegen die USA.

In Abwesenheit von Stars wie Alphonso Davies, Tajon Buchanan oder Atiba Hutchinson müssen es bei den Ahornblättern andere richten. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass sich für die sechs erzielten kanadischen Treffer in der Gruppenphase fünf verschiedene Torschützen verantwortlich zeichnen. Der sechste Treffer war ein Eigentor des Gegners.

Gegen die USA haben die Kanadier in vier der letzten sechs direkten Duelle treffen können. Zwei dieser letzten sechs Aufeinandertreffen haben sie gewonnen und drei verloren. Mit einem Sieg in der Nacht zum Montag wollen sie sich allen voran für das verlorene Nations League Finale vor knapp drei Wochen revanchieren.

Unser USA - Kanada Tipp: Beide treffen

Die USA sind hier sicherlich in der Favoritenrolle. Dennoch trauen wir es den Kanadiern zu, in diesem Kracher den Soccer Boys das Leben schwer zu machen. Auch wenn die US-Amerikaner in den letzten beiden Partien zwölf Tore schossen, darf man nicht vergessen, wer die Gegner waren. Mit den Canucks erwartet sie nun ein anderes Kaliber, das sich selbst am letzten Spieltag der Gruppenphase warm geschossen und mit dem Gegner noch ein Hühnchen zu rupfen hat.