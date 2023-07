USA - Niederlande Tipp, Prognose & Quoten | 27.07.2023

Unser USA - Niederlande Tipp zum Frauen WM 2023 Spiel am 27.07.2023 lautet: Die Niederländerinnen würden am zweiten Spieltag der Gruppenphase gerne Revanche für das WM-Finale 2019 nehmen. Gegen die USA droht aber die nächste Niederlage.

Schon am zweiten Spieltag der Frauen-WM 2023 kommt es zu einer Neuauflage des Endspiels der letzten Weltmeisterschaft. 2019 setzten sich die USA im Finale gegen die Niederlande mit 2:0 durch und sicherten sich damit den vierten Titel ihrer Verbandsgeschichte. Beim laufenden Turnier haben beide Teams ihre Auftaktpartien gewonnen und können mit einem zweiten Erfolg frühzeitig das Ticket fürs Achtelfinale lösen. Wir entscheiden uns bei der Partie mit einer Quote von 1,70 bei NEObet für die Wette „Sieg USA“.

Darum tippen wir bei USA vs Niederlande auf „Sieg USA“:

Die USA sind die Nummer 1 der Weltrangliste und der Top-Favorit bei der WM 2023.

Die Niederlande warten seit 27 Jahren auf einen Sieg gegen die „Stars and Stripes“.

Der Titelverteidiger ist bei WM-Endrunden seit 15 Spielen ungeschlagen (14S, 1U).

USA vs Niederlande Quoten Analyse:

Die USA führen die FIFA-Weltrangliste an und sind der Top-Favorit der Buchmacher auf den Gewinn des Weltmeistertitels. So sind die „Stars and Stripes“ auch wenig überraschend bei der USA vs Niederlande Prognose favorisiert. Für einen Sieg des vierfachen Weltmeisters gibt es durchschnittliche Quoten von 1,71. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg der Oranje mit Quoten im Schnitt von 5,12 bezahlt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

USA vs Niederlande Prognose: Glückt Oranje die Revanche?

Die USA haben bei einer Frauen-WM noch nie die Top 3 verpasst. Bei der laufenden Weltmeisterschaft wollen die „Stars and Stripes“ zum dritten Mal in Folge den Titel gewinnen. Das ist noch keiner Nation, weder bei den Männern noch bei den Frauen, geglückt. Gegen das überforderte Vietnam feierten die US-Damen zum Auftakt einen verdienten, aber glanzlosen 3:0-Sieg. 26:0 Schüsse in Richtung Tor sowie 23 Prozent Ballbesitz für Vietnam sprechen eine klare Sprache.

Coach Vlatko Andonovski, der die Auswahl seit 2019 betreut, kann vor allem in der Offensive auf viel Qualität setzen. So kann es sich der Trainer erlauben, Star Megan Rapinoe bei ihrem letzten großen Turnier erstmal auf der Bank zu belassen. Dafür erzielte Sophia Smith, die 2022 in der NWSL MVP wurde, einen Doppelpack. Trifft Smith auch gegen die Niederlande, wird das von Buchmacher Happybet, der aktuell den tollen Happybet Bonus parat hat, mit einer Quote von 2,50 belohnt.

Nach dem Gewinn der Europameisterschaft 2017 und dem Vizeweltmeistertitel 2019 hatten die Niederlande eine lange Zeit mit dem Verlust ihrer Erfolgstrainerin Sarina Wiegemann zu kämpfen. Das Aus bei der EM 2022 im Viertelfinale gegen Frankreich war eine Enttäuschung und führte zur Entlassung von Coach Mark Parsons. Als Nachfolger übernahm im vergangenen Herbst der ehemalige Wolfsburg-Coach und Van-Gaal-Assistent Andries Jonker, der den „Leeuwinnen“ wieder mehr Selbstbewusstsein vermittelte.

Im Vorfeld der WM hatte sich Oranje mit hohen Testspiel-Siegen gegen Polen (4:1) und Belgien (5:0) in guter Form gezeigt. Im Auftaktspiel der Endrunde gegen Portugal fehlten den Niederlanden in der Offensive meist die Genauigkeit oder das richtige Timing. Da der Gegner aber noch harmloser war, reichte ein Treffer in der 13. Minute zum 1:0-Sieg. Am Ende war der Erfolg mit 12:2 Schüssen in Richtung Tor auch verdient. In zwölf WM-Spielen konnten die niederländischen Frauen zehnmal mindestens ein Tor erzielen.

USA - Niederlande Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele USA: 3:0 Vietnam (H), 2:0 Wales (H), 1:0 Irland (H), 2:0 Irland (H), 2:1 Brasilien (H)

Letzte 5 Spiele Niederlande: 1:0 Portugal (H), 5:0 Belgien (H), 4:1 Polen (H), 0:1 Deutschland (H), 4:0 Österreich (A)

Letzte Spiele USA vs Niederlande: 4:2 (A), 2:0 (A), 2:0 (H), 3:1 (H), 3:1 (A)

Von elf Duellen gegen die USA konnten die Niederlande nur zwei gewinnen. Beide Erfolge stammen aus Testspielen. Im ersten Länderspiel zwischen beiden Nationen im Jahr 1991 siegte „Oranje“ daheim mit 4:3. Auch das zweite Aufeinandertreffen 1996 ging an die Leeuwinnen, dieses Mal auswärts mit 3:1. Seitdem gaben die „Stars and Stripes“ in neun Vergleichen mit den Niederländerinnen nur noch einen Punkt ab. Das Torverhältnis in diesem Zeitraum spricht mit 28:4 überdeutlich für die US-Frauen.

Unser USA - Niederlande Tipp: Sieg USA

Sicher sind die Niederlande in der Gruppenphase die härteste Nuss für den Titelverteidiger, beide Teams könnten sich wohl auch ein Remis leisten. Die USA haben seit dem 0:0 gegen Schweden 2015 aber alle 13 WM-Spiele gewonnen. Da Oranje noch nicht wieder auf dem Niveau der Jahre 2017 und 2019 ist und die Qualität sowieso für die „Stars and Stripes“ spricht, rechnen wir mit einem weiteren Sieg des vierfachen Weltmeisters.