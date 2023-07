USA - Panama Tipp, Prognose & Quoten | 13.07.2023

Unser USA - Panama Tipp zum Gold Cup 2023 Spiel am 13.07.2023 lautet: In einem hitzigen Duell schaffen es beide Teams auf die Anzeigetafel.

Ein Spiel trennt die USA noch vom Finale beim Gold Cup 2023 im eigenen Land. Nach dem erfolgreichen Viertelfinal-Thriller gegen Co-Gastgeber Kanada sind die Soccer Boys oben auf. Allerdings sind das auch die Panamaer, die bislang ein gutes Turnier spielen und in der Runde der letzten Acht leichtes Spiel hatten.

Wir sehen die US-Amerikaner grundsätzlich in der Favoritenrolle. Allerdings trauen wir es den Canaleros zu, dem Gegner einen heißen Tanz zu liefern und ihm mindestens ein Tor einzuschenken. Daher entscheiden wir uns für die Wette „Beide treffen“ mit einer Quote von 2,05 bei Winamax.

Darum tippen wir bei USA vs Panama auf „Beide treffen“:

Die USA erzielten im Turnierverlauf schon 15 Treffer

Panama traf in jeder der bisherigen vier Partien mindestens doppelt

Keines der letzten 20 Duelle endete torlos

USA vs Panama Quoten Analyse:

Die deutschen Wettanbieter sind sich ziemlich sicher, dass die USA das Finale des Gold Cups erreichen. Für Wetten auf einen Sieg der Soccer Boys gibt es Quoten um 1,55. Wer einen Tipp auf Panama abgibt, erhält Wettquoten über 5,00. Die Doppelte Chance Unentschieden/Sieg Panama nach der regulären Spielzeit bringt immer noch stolze Werte bis zu 2,40.

Interessant ist, dass die Bookies den Panamaern offenbar noch nicht einmal einen Treffer zutrauen. Anders lassen sich die Quoten von über 2,00 für die Wette „Beide treffen“, die zum Beispiel über die Winamax App platziert werden kann, nicht erklären. Sie sind sogar noch minimal höher als die USA Panama Quoten für mindestens drei Tore in der regulären Spielzeit.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

USA vs Panama Prognose: Harter Fight ums Endspiel

Drama pur! Im Viertelfinale gegen Kanada erlebten die USA eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Nach dem 1:0 in der 88. Minute sahen sie wie der sichere Sieger aus, ehe ein Elfmeter die Canucks doch noch in die Verlängerung brachte. Dort war es dann wiederum ein kanadisches Eigentor, das die Amerikaner ins Elfmeterschießen rettete.

In der Lotterie avancierte dann Keeper Matt Turner mit zwei gehaltenen Elfern zum Held und sorgte dafür, dass das USMNT auch im zehnten Länderspiel in Folge nicht verlor. Sieben dieser letzten zehn Partien entschieden die Soccer Boys für sich. Mit einem weiteren Sieg wollen sie das Finale erreichen, um dann dort ihren Titel aus 2021 zu verteidigen.

Das Elfmeterschießen gegen die Kanadier ausgenommen, erzielten die USA im Turnierverlauf bereits 15 Treffer. Kein anderes Team schoss mehr Tore. Allerdings resultieren allein zwölf Tore aus den beiden 6:0-Erfolgen gegen Trinidad & Tobago und Saint Kitts & Nevis.

Gegen Panama haben die USA den letzten Vergleich souverän gewonnen. Im Rahmen der Qualifikation zur WM 2022 gewannen sie im eigenen Land mit 5:1. Das Hinspiel auswärts hatten sie derweil mit 0:1 verloren. Bei den Bookies stehen sie mit Quoten bis 2,50 derzeit nur auf Platz zwei, was den Gewinn des Gold Cups betrifft.Favorit ist Mexiko mit einer 2,00.

USA - Panama Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele USA: 1:1, 2:2 n.V., 5:4 n.E. Kanada, 6:0 Trinidad & Tobago, 6:0 Saint Kitts & Nevis, 1:1 Jamaika, 2:0 Kanada

Letzte 5 Spiele Panama: 4:0 Katar, 2:2 El Salvador, 2:1 Martinique, 2:1 Costa Rica, 0:1 Mexiko

Letzte 5 Spiele USA vs. Panama: 5:1 (H), 0:1 (A), 6:2 (N), 1:0 (N), 3:0 (N)

Panama ist mit Quoten bis 11,00 für den Rest des Turniers der Außenseiter bei den Buchmachern. Dabei spielen die Canaleros bislang ein gutes Turnier und zeigen sich vor allem in der Offensive stark. In allen bisherigen vier Partien erzielten sie mindestens zwei Tore.

Höhepunkt waren die vier Treffer beim ungefährdeten 4:0-Erfolg über Katar im Viertelfinale. Dabei konnten die Panamaer mal wieder ihren Kasten sauber halten, nachdem ihnen das zuvor in zwölf von 13 Länderspielen nicht gelungen war. Man of the Match war Ismael Diaz, der im zweiten Durchgang drei Tore binnen neun Minuten erzielte.

In ihren letzten 13 Partien haben die Canaleros dreimal nicht getroffen. Prompt gab es immer eine Pleite. In den anderen zehn Partien erzielten sie immer mindestens einen Treffer und verloren nicht. Gegen die USA ist die Gold Cup-Bilanz negativ. Von elf Duellen bei diesem Turnier gingen sechs an die Soccer Boys und nur eines an die Panamer.

Das Torverhältnis aus diesen elf Aufeinandertreffen von 52:16 zu Gunsten der US-Amerikaner spricht Bände. Allerdings erzielte Panama in sieben dieser elf direkten Begegnungen beim Gold Cup mindestens ein Tor. Von den letzten vier Duellen in diesem Wettbewerb hat La Marea Roja nur das letzte in 2019 in der regulären Spielzeit verloren.

Unser USA - Panama Tipp: Beide treffen

Die USA sind ohne Wenn und Aber der Favorit. Allerdings kassierten sie gegen die schwereren Gegner Jamaika und Kanada im Turnierverlauf Gegentore. Panama zeigte sich derweil offensivfreudig und erzielte in jeder der bisherigen vier Partien mindestens zwei Treffer. Nach dem souveränen 4:0 im Viertelfinale gegen Katar ist die Brust bei den Canaleros sicherlich keine kleine.