USA - Trinidad & Tobago Tipp, Prognose & Quoten | 03.07.2023

Unser USA - Trinidad & Tobago Tipp zum Gold Cup 2023 Spiel am 03.07.2023 lautet: Nach zwei Spieltagen hat Gastgeber USA das Weiterkommen noch nicht in der Tasche. Im letzten Gruppenspiel sollten aber drei weitere Punkte dazukommen.

Der Nationalmannschaft der USA muss beim Gold Cup 2023 ohne europäische Stars wie Christian Pulisic (Chelsea) oder Giovanni Reyna (BVB) auskommen. Trotzdem sind die Gastgeber bei den Buchmachern zusammen mit Mexiko die großen Titelfavoriten. Im Auftaktspiel reichte es allerdings nur zu einem 1:1 gegen Jamaika.

Erst im zweiten Match gab es mit einem 6:0 gegen St. Kitts and Nevis ein standesgemäßes Ergebnis. Für den Einzug in die nächste Runde brauchen die „Stars and Stripes“ am Montag nun gegen Trinidad & Tobago noch mindestens einen Punkt. Wir spielen bei dem Duell mit einer Quote von 1,80 bei Bet365 die Wette „Sieg USA mit HC -2″.

Darum tippen wir bei USA vs Trinidad & Tobago auf „Sieg USA mit HC -2″:

Die USA ist Gold-Cup-Gastgeber und die beste CONCACAF-Nation in der Weltrangliste

Trinidad & Tobago hat letztmals 1996 als Gastmannschaft gegen die Soccer Boys ein Tor erzielt

Die „Soca Warriors“ warten außerhalb ihrer Heimat noch auf den ersten Sieg gegen die „Stars and Stripes“

USA vs Trinidad & Tobago Quoten Analyse:

Schaut man vor dem letzten Gruppenspiel auf die Weltrangliste ergibt sich ein klares Bild. Hier ist die USA auf Rang 11 die beste Nation des CONCACAF. Die „Soca Warriors“ folgen dagegen erst auf Platz 101. So sind die Soccer Boys bei den Top-Buchmachern, darunter auch Wettanbieter mit Paysafecard, ebenfalls mit Siegquoten im Schnitt von 1.10 die klaren Favoriten. Für einen Erfolg der Männer aus der Karibik werden dagegen durchschnittliche Quoten von 18.0 ausgezahlt.

USA vs Trinidad & Tobago Prognose: Zünden die US-Boys das nächste Offensivfeuerwerk?

Bei der WM 2022 errichten die USA mit einer jungen Truppe und mit Nationaltrainer Gregg Berhalter immerhin das Achtelfinale. Da der eigene Verband zwischenzeitlich gegen seinen eigenen Nationalcoach ermittelte, wurde der auslaufende Vertrag mit dem Coach vorerst nicht verlängert. So führte Interimscoach Brian Joseph Callaghan die Auswahl ins Finale der Nations League 2022/23 welches am 19. Juni mit 2:0 gegen Kanada gewonnen wurde. Zuvor wurde im Halbfinale auch der Erzrivale Mexiko mit 3:0 besiegt.

Bevor Berhalter, nachdem inzwischen sämtliche Vorwürfe entkräftet wurden, wieder in sein Amt zurückkehrt, soll der aktuelle Interimstrainer die Mannschaft zum achten Titel beim Gold Cup führen. Gegen Jamaika konnten die „Stars and Stripes“ aber erst in der 88. Minute die erste Auftaktniederlage des US-Teams im 1991 eingeführten Wettbewerb verhindern. Gegen den Turnier-Neuling St. Kitts und Nevis glückte dann ein verdienter 6:0-Sieg, bei dem alleine Jesus Ferreira (FC Dallas) für drei Treffer verantwortlich war. Djorde Mihailovic (AZ Alkmaar) steuerte zwei Tore bei.

Den größten Erfolg der Verbandsgeschichte erreichte Trinidad & Tobago durch die Teilnahme an der WM 2006 in Deutschland, auch wenn es damals in drei Gruppenspielen nur für einen Punkt reichte. Am Gold Cup nehmen die „Soca Warriors“ in diesem Jahr zum 12. Mal teil. Das beste Ergebnis war der dritte Platz im Jahr 2000. Bei den letzten beiden Endrunden blieben die Männer aus der Karibik ohne Sieg und mussten jeweils nach der Vorrunde wieder die Koffer packen.

Doch dieses Mal gab es schon im ersten Gruppenspiel mit dem 3:0 gegen St. Nevis und Kitts den ersten Erfolg. In der zweiten Partie setzte es dann jedoch ein klares 1:4 gegen Jamaika. Schon nach 29 Minuten lag Trinidad mit 0:3 gegen die „Reggae Boyz“ zurück. Zuvor hatte die von Angus Eve betreute Mannschaft eine ordentliche Nations League gespielt. 4 Siege, 1 Remis und 1 Niederlage bei 12:4 Toren reichten zu Platz 2 in der Gruppe C der Liga B. Der Aufstieg in die Liga A wurde aber um einen Punkt verpasst.

USA - Trinidad & Tobago Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele USA: 6:0 St. Kitts and Nevis (A), 1:1 Jamaika (H), 2:0 Kanada (A), 3:0 Mexiko (H), 1:1 Mexiko (H)

Letzte 5 Spiele Trinidad & Tobago: 1:4 Jamaika (A), 3:0 St. Kitts and Nevis (H), 1:0 Guatemala (H), 1:1 Nicaragua (H), 3:0 Bahamas

Letzte 5 Spiele USA vs Trinidad & Tobago: 7:0, 6:0, 1:2, 2:0, 4:0

Beide Nationen standen sich schon 27-mal gegenüber. Die „Soca Warriors“ konnten dabei nur dreimal den Platz als Sieger verlassen. Alle Siege feierte Trinidad & Tobago im heimischen Inselstaat. Der historische erste Erfolg glückte 1994 mit einem 1:0 in einem Testspiel. Dann kamen im Oktober 2008 und im Oktober 2017 zwei 2:1-Siege in der WM-Quali hinzu. Dem gegenüber stehen vier Remis und 20 Niederlagen für die Auswahl aus der Karibik. Auch das Torverhältnis spricht mit 53:13 klar für die USA.

Unser USA - Trinidad & Tobago Tipp: Sieg USA mit HC -X

Die Kräfteverhältnisse bei dieser Partie sind klar. Die Bilanz der letzten neun Duelle beider Nationen mit Heimrecht der „Stars and Stripes“ steht bei neun Siegen für die USA und einem Torverhältnis von 30:0. Sicher hatten die Soccer Boys zum Auftakt gegen Jamaika Schwierigkeiten. Doch inzwischen ist der Gastgeber im Turnier angekommen. Alles andere als ein Sieg der Hausherren im letzten Gruppenspiel wäre somit eine große Überraschung. Unserer Meinung nach müsste der Erfolg auch klar ausfallen.