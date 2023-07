USA - Vietnam Tipp, Prognose & Quoten | 22.07.2023

Unser USA - Vietnam Tipp zum Frauen WM 2023 Spiel am 22.07.2023 lautet: Schon in der ersten Halbzeit ist die Partie zu Gunsten der US-Amerikanerinnen entschieden.

Direkt zum Auftakt der Gruppe E der Frauen WM 2023 kommt es zum vielleicht ungleichsten Duell des gesamten Turniers, wenn die USA auf Vietnam treffen. Während die Stars & Stripes Rekord-Weltmeister sind, ist es für die Asiatinnen die erste Teilnahme an einer Weltmeisterschaft überhaupt.

Alles andere als ein regelrechter Kantersieg wäre hier eine Überraschung. Wir gehen davon aus, dass der Favorit schon zur Halbzeit klar führt und entscheiden uns für die Wette „Über 2,5 Tore in 1. HZ“ mit einer Quote von 1,65 bei Bet3000 .

Darum tippen wir bei USA vs Vietnam auf „Über 2,5 Tore in 1. HZ“:

USA vs Vietnam Quoten Analyse:

Es kommt nicht oft vor, dass einige der besten Wettanbieter, die mehr und mehr Sportwetten mittels PayPal anbieten, einen Tipp auf eine Mannschaft gar nicht erst annehmen. Doch in diesem Match ist das der Fall. Bei einigen Bookies sind einfache Wetten auf die USA nicht möglich. Für einen Tipp auf Vietnam gibt es im Gegenzug Quoten bis 61,00.

Handicapwetten auf die Stars & Stripes lohnen sich erst ab einem Sieg mit sieben Toren Vorsprung. Dann gibt es Quoten um 2,00. Schon ein Treffer Vietnams wird mit Werten bis 5,00 belohnt. Wer mehr Gewinn bei seinen Wetten rausholen will, der sollte insbesondere einen Blick auf die Buchmacher werfen, bei denen man steuerfrei wetten kann.

USA vs Vietnam Prognose: Ungleiches Duell zu Gunsten der Stars & Stripes

Die USA gehen auch bei der Frauen WM 2023 als Topfavorit an den Start. Bei allen bisherigen acht Weltmeisterschaften erreichten die US-Frauen mindestens das Halbfinale. Bei den letzten drei Ausgaben kamen die Stars & Stripes immer ins Endspiel, von denen sie die letzten beiden gewonnen haben. Mit insgesamt vier Titeln sind sie Rekord-Weltmeister.

Zugegeben: Die Masse an Toren war das nicht. 21 Tore in neun Partien entsprechen im Schnitt „nur“ 2,33 Treffern pro Match. Nur zweimal in diesen letzten neun Begegnungen hatten die US-Frauen mehr als zwei Tore geschossen. Mit Vietnam bekommen sie es aber zum Auftakt mit einem Gegner zu tun, gegen den ein halbes Dutzend Tore ohne weiteres möglich zu sein scheint.