Vaduz - Neman Grodno Tipp, Prognose & Quoten | 13.07.2023

Unser Vaduz - Neman Grodno Tipp zum Conference League Qualifikation Spiel am 13.07.2023 lautet: Vaduz trifft, bleibt aber zum wiederholten Male nicht ohne Gegentor.

In der ersten Runde der Qualifikation zur Europa Conference League bekommt es der FC Vaduz aus Liechtenstein mit Neman Grodno aus Weißrussland zu tun. Während es für die Vaduzer das erste Pflichtspiel der neuen Saison ist, befinden sich die Gäste mitten im Ligabetrieb - und das sehr erfolgreich.

Für die Belarussen ist es der erste Auftritt auf europäischer Bühne seit neun Jahren und die fünfte Teilnahme überhaupt. Dennoch trauen wir den Gästen auch schon im Hinspiel gegen die international weitaus erfahreneren Gastgeber etwas zu. Wir entscheiden uns für die Wette „Beide treffen“. Hierfür gibt es bei Betano eine Quote von 1,95.

Darum tippen wir bei Vaduz vs Neman Grodno auf „Beide treffen“:

Vaduz erzielte in sechs der letzten sieben Heimspiele in Europa Treffer

Neman Grodno steht mit einer 10-2-2-Bilanz an der Spitze der Vysshaya Liga

In den letzten fünf Spielen mit Beteiligung Vaduz‘ trafen beide Teams

Vaduz vs Neman Grodno Quoten Analyse:

Die Quotenverteilung der Top Wettanbieter auf dem Markt fällt überraschend deutlich zu Gunsten der Gastgeber aus. Die Höchstwerte für Wetten auf einen Heimerfolg liegen bei 1,70. Dagegen kratzen die Quoten für einen Tipp auf die Albaner an der Marke von 5,00. Die Doppelte Chance X2 liefert noch Wettquoten um 1,90.

Schon allein ein Treffer der Gäste bringt Quoten über 1,60, während der Tipp auf ein Tor der Vaduzer gerade einmal Wettquoten um 1,20 abwirft. Die Wettalternative „Beide treffen“ erreicht die Marke von 2,00 nicht ganz. Mit einer 1,95 gehört Betano (hier zu unseren Betano Erfahrungen) bei dieser Wettoption zu den Spitzenreitern.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Vaduz vs Neman Grodno Prognose: Gäste nicht chancenlos

Der FC Vaduz ist in der Challenge League, der zweithöchsten schweizerischen Spielklasse, beheimatet. Nach dem Abstieg aus der Super League in der Saison 2020/2021 gelang dem Klub zum zweiten Mal in Folge nicht der erhoffte Wiederaufstieg. Im Gegenteil: In der abgelaufenen Saison wurden die Residenzler Achter und damit Drittletzter.

Von 36 Ligaspielen hatten sie nur sieben und damit ligaweit die zweitwenigsten gewonnen. Zwar hat „Der Stolz von Liechtenstein“ starke 54 Treffer erzielt, allerdings auch 56 kassiert. Von den letzten acht Pflichtspielen der letzten Saison wurden nur das liechtensteinische Pokalfinale sowie das letzte Match der Challenge League gewonnen.

Doch dass Vaduz hier als schweizerischer Zweitligist antritt, hat überhaupt nichts zu heißen, wie der Klub erst im letzten Jahr bewies. Auch da startete er als unterklassiger Klub in der Conference League Quali und setzte sich dort gegen Koper aus Slowenien, Konyaspor aus der Türkei und schließlich Rapid Wien durch.

Als erster liechtensteinischer Verein erreichte Vaduz in der letzten Spielzeit die Gruppenphase eines europäischen Wettbewerbs und holte immerhin zwei Punkte aus den Partien gegen Apollon Limassol und Dnipro. In sechs der letzten sieben Heimspiele in internationalen Wettbewerben bzw. Qualifikationen konnten die Vaduzer treffen.

Vaduz - Neman Grodno Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Vaduz: 1:2 FC Basel (N), 4:1 St. Gallen (N), 3:4 Grasshoppers (N), 6:1 Neuchâtel Xamax (A), 2:2 Stade Lausanne-Ouchy (H)

Letzte 5 Spiele Neman Grodno: 3:0 Naftan (A), 0:1 BATE Borisov (H), 2:0 Baranovici (A), 2:0 Slutsk (A), 1:0 Slavia Mozyr (H)

Letzte 5 Spiele Vaduz vs. Neman Grodno: -

Neman Grodno dürfte also gewarnt sein, reist aber sicherlich auch mit breiter Brust in das Rheinpark Stadion. Denn während sich Vaduz mitten in der Vorbereitung auf die neue Saison befindet und bislang nur drei Testspiele absolvierte, von denen der Klub zwei verlor, befanden sich die Weißrussen bis zuletzt mitten im Spielbetrieb der heimischen Vysshaya Liga.

Die Hinrunde wurde am letzten Wochenende mit einem 3:0-Auswärtserfolg beendet. Weil Dinamo Minsk einen Tag zuvor patzte und auch das bisher einzige direkte Duell mit Neman verlor, reist Grodno als weißrussischer Tabellenführer an. Von den 14 Partien der Hinrunde wurden nur zwei verloren - eine davon gleich am ersten Spieltag - und zehn gewonnen.

Schon jetzt hat der FK Neman nur acht Punkte weniger als in der gesamten letzten Saison, die er lediglich als Achter abschloss und nur ein Ticket für die Conference League Qualifikation erhielt, weil gleich fünf Teams vor ihm das Startrecht für die Teilnahme an einem europäischen Wettbewerb, teilweise wegen Manipulationsskandalen, verweigert wurde.

Neman Grodno selbst steht erst zum fünften Mal auf europäischer Bühne. Bei den vier Malen davor war für die Weißrussen stets in ihrer ersten (Qualifikations-)Runde Schluss. Von den bisherigen insgesamt acht Begegnungen auf internationalem Parkett haben sie drei verloren und nur eine gewonnen.

Unser Vaduz - Neman Grodno Tipp: Beide treffen

Nimmt man die Testspiele hinzu, dann fielen in den letzten fünf Partien, in denen Vaduz mitwirkte, Tore auf beiden Seiten. Die Liechtensteiner selbst kassierten gar in acht ihrer letzten neun Matches Gegentreffer. Dass sie aber keinesfalls zu unterschätzen sind, bewiesen sie erst in der letzten Saison, als sie sensationell drei Qualifikationsrunden überstanden und die Gruppenphase erreichten. Die Gäste reisen aber als Tabellenführer ihres Landes an und schossen in nur einer ihrer letzten sieben Partien kein eigenes Tor.