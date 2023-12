Valencia - Barcelona Tipp, Prognose & Quoten | 16.12.2023

Unser Valencia - Barcelona Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 16.12.2023 lautet: In wenigen Tagen kassierte Barca zwei deftige Nackenschläge und ließ in zwei Partien sieben Gegentore zu. Hier erfahrt ihr, warum wir im Wett Tipp heute gegen den Trend setzen.

Die Hintermannschaft des FC Barcelona verteilte in den vergangenen beiden Pflichtspielen mehrere Geschenke, genauer gesagt sieben an der Zahl. Nach zwei Pflichtspiel-Niederlagen in Serie wartet im Mestalla von Valencia eine defensiv starke Truppe auf die Blaugrana. “Los Ches” halten sich derzeit im Mittelfeld der Primera Division auf. Die guten Strukturen in der Verteidigung von Trainer Rubén Baraja verhindern ein Abrutschen in tiefere Regionen.

Unser Wett Tipp heute lautet: “Unter 2,5 Tore” mit einer Quote von 1,95 bei Bet3000.

Darum tippen wir bei Valencia vs Barcelona auf “Unter 2,5 Tore”:

Valencia (17,4 xGA) konkurriert mit den Katalanen (17,4 xGA) um den 3. Platz im Vergleich der erwartbaren Gegentore.



71 Prozent der Valencia-Heimspiele endeten mit Unter 2,5 Toren.



In den vergangenen beiden Duellen fiel jeweils nur ein Tor (jeweils 1:0-Sieg Barcelona).



Valencia vs Barcelona Quoten Analyse:

Viel zu sorglos traten die Katalanen in ihren vergangenen beiden Pflichtspielen auf und wurden dafür bestraft (2:4 vs. Girona, 2:3 vs. Royal Antwerpen). Aufgrund der hohen Qualität im Kader von Xavi lassen sich die Siegquoten bis 1,67 der Sportwettenanbieter dennoch rechtfertigen.

Vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass Valencia seit vier Ligaspielen sieglos ist (3N, 1U). Allerdings trugen “Los Ches” drei dieser vier Partien in der Ferne aus, sodass Wettquoten von 4,75 bis 5,25 nicht völlig außer Acht gelassen werden können.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Valencia vs Barcelona Prognose: Kaum Tore im Stadion Mestalla

Rubén Baraja hat mit seinem 4-4-2-System bei den Hausherren eine gute Basis geschaffen, mit der Valencia die nötigen Punkte gegen den Abstieg sammeln kann. Nur 17,4 erwartbare Gegentore (3.) erschaffen das Bild von einer der besten Defensiven im spanischen Oberhaus.

Dabei ist die Differenz zwischen Heim- und Auswärtsspielen eklatant. Mit der Unterstützung des frenetischen Publikums kassierte Valencia nur drei Gegentore in sieben Heimspielen. Ein Wert, der von keiner anderen Mannschaft unterboten wird.

Die offensiven Auftritte der Fledermäuse sind im Vergleich zur Defensive grundverschieden. Nur Cadiz (12,8 xG) und Las Palmas (14,3 xG) erspielten sich bislang weniger erwartbare Tore als Valencia (16,7 xG).

Das führte in den vorangegangenen Heimspielen in erster Linie zu extrem torarmen Begegnungen. Durchschnittlich bekamen die Zuschauer im Stadion Mestalla nur 1,57 Tore pro Partie geboten.

Valencia - Barcelona Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Valencia: 0:1 Getafe (A), 1:0 Arosa SC (A), 1:2 Girona (A), 0:0 Celta Vigo (H), 1:5 Real Madrid (A).



Letzte 5 Spiele Barcelona: 2:3 Royal Antwerpen (A), 2:4 Girona (H), 1:0 Atletico Madrid (H), 2:1 Porto (H), 1:1 Vallecano (A).



Letzte 5 Spiele Valencia vs. Barcelona: 0:1 (A), 0:1 (H), 1:4 (H), 1:3 (A), 2:3 (H).



In sieben Liga-Heimspielen von Valencia leiteten die Schiedsrichter nur 14 Prozent der Begegnungen mit Toren auf beiden Seiten. Hauptsächlich lag das an der Verteidigung der Fledermäuse, die in 71 Prozent der Fälle ein Gegentor verhinderte.

Fängt sich Barcelona nach zwei enttäuschenden Partien wieder, sollten sie den Angriff der Hausherren kontrollieren können. Die eigene Offensive sorgte hingegen nur in 14 Prozent der Gastauftritte für Über 2,5 Tore. Ein starkes Indiz für unsere anvisierte Wette.

Dazu passen auch folgende Zahlen: Nur Real Madrid hielt in dieser Spielzeit häufiger die Null (8) als der FC Barcelona (7). Zusätzlich verpasste Valencia in knapp einem Drittel der Saisonspiele ein eigenes Tor (31 Prozent).

Verläuft diese Begegnung wieder mehr nach den Vorstellungen von Gäste-Trainer Xavi, könnte es einen Zu-Null-Sieg der Katalanen geben. Für “Sieg Barcelona & Beide Teams treffen: Nein” verteilt Buchmacher Bet3000 derzeit eine Quote von 2,65.

Unser Valencia - Barcelona Tipp: Unter 2,5 Tore

Wir erwarten eine drastische Verbesserung in der Defensive der Katalanen, bestärkt durch die fehlende Qualität im Angriff der Hausherren (1,1 Tore pro Spiel). Gleichzeitig bewiesen die Fledermäuse in dieser Saison schon mehrfach, dass sie eine der Top-Defensiven in La Liga sind.