Valencia - Real Madrid Tipp, Prognose, Quoten |02.03.2024

Unser Valencia - Real Madrid Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 02.03.2024 lautet: Carlo Ancelotti musste sich zuletzt in drei Spielen in Serie mit Unter 1,5 Toren Reals zufriedengeben. Für den Wett Tipp heute wäre die Fortsetzung dieser Serie hilfreich.

Königlicher Erfolgsfußball steht in dieser Spielzeit in enger Verbindung mit einer famosen Abwehr. Ligaweit stellt Real Madrid die beste Defensive (0,6 Gegentore pro Spieltag). Mit Hilfe der fantastischen Abwehrarbeit blieben die Madrilenen auch in den vergangenen drei Pflichtspielen von einer Niederlage verschont, obwohl die Offensive nie Über 1,5 Tore erzielte. Eine weitere Partie mit Unter 1,5 Toren für Real Madrid ist in Valencia denkbar. Durchschnittlich fielen im Mestalla nur 1,75 Treffer pro Heimspiel der Blanquinegros.

Wir bauen den Wett Tipp auf dieser Grundlage auf und spielen „Unter 2,5 Tore“. Die gebotene Quote von 1,79 bei Intertops entspricht vollkommen unseren Erwartungen.

Darum tippen wir bei Valencia vs Real Madrid auf „Unter 2,5 Tore“:

Valencia kassierte durchschnittlich bislang nur 0,5 Gegentore pro Heimspiel.

Valencia beendete 58 Prozent der Heimspiele ohne Gegentor.

Real Madrid hat die beste Defensive der Liga (0,6 Gegentore pro Spieltag).

Valencia vs Real Madrid Quoten Analyse:

Rubén Baraja hat sich mit „Los Ches“ einen Platz im gesicherten Mittelfeld der spanischen Primera Division geangelt. Als Tabellen-Neunter kann sich Valencia bislang auf die Heimstärke verlassen. Durchschnittlich fuhren die Gastgeber 2,00 Punkte pro Heimspiel ein, was sicherlich Einfluss auf die Siegquoten zwischen 5,00 und 5,50 in diesem Duell hat.

Die Königlichen gewannen sechs der vorangegangenen sieben Aufeinandertreffen mit Valencia, rufen in der Spitze aber dennoch eine Quote von 1,67 hervor. Wollt ihr euch selbst einen Überblick verschaffen, könnt ihr das schnell und einfach in diesen Sportwetten Apps erledigen.

Valencia vs Real Madrid Prognose: Die Null muss stehen

Ein unangenehmer Gegner ist Valencia in dieser Spielzeit allemal. Die Hausherren sind seit acht Heimspielen ungeschlagen (5S, 3U) und fuhren durchschnittlich 2,00 Punkte pro Auftritt im heimischen Mestalla ein.

Die Geschichte hinter dem Erfolg von „Los Ches“ ist schnell erzählt. Ein Gegentor muss verhindert werden, dann hat das Team von Rubén Baraja die Chance zu siegen. Valencia konnte in mehr als der Hälfte der Heimspiele ein Gegentor verhindern (58 Prozent), ging aber auch in 25 Prozent der Heim-Auftritte ohne Torerfolg vom Feld.

Wenig überraschend fielen im Schnitt nur 1,75 Tore pro Heimspiel der Fledermäuse. Zudem wurden 67 Prozent der Partien im Mestalla mit Unter 2,5 Toren abgepfiffen. Real Madrid reist ebenfalls mit einer bärenstarken Defensive an, die in 46 Prozent der Auswärtsspiele kein Gegentor kassierte.

Laut erwartbaren Gegentoren haben die Gastgeber ebenfalls eine der besten Hintermannschaften im spanischen Fußball. Mit 28,8 erwartbaren Gegentoren zählt die Defensive der Baraja-Elf zu den sechs besten in La Liga. Am kommenden Spieltag gastiert das Vorbild im Mestalla, Real Madrid (24,6 xGA).

Valencia - Real Madrid Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Valencia: 0:0 Sevilla (H), 0:2 Las Palmas (A), 2:1 Almeria (H), 0:2 Atletico Madrid (A), 1:0 Athletic Bilbao (H).

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 1:0 Sevilla (H), 1:1 Vallecano (A), 1:0 RB Leipzig (A), 4:0 Girona (H), 1:1 Atletico Madrid (H).

Letzte 5 Spiele Valencia vs. Real Madrid: 1:5 (A), 1:0 (H), 0:2 (A), 3:4 n.E. (A), 1:4 (A).

Carlo Ancelotti konnte mit der Ausbeute seiner Mannschaft in den letzten Spielen zufrieden sein, selbst wenn die Offensive der Königlichen auf Sparflamme lief. Drei Pflichtspiele in Folge schlossen die Madrilenen mit Unter 1,5 erzielten Toren ab.

In der Ferne bietet der spanische Tabellenführer oft blitzsaubere Defensivarbeit, kassierte nur neun Gegentore in 13 Gastauftritten. Zudem ist die eigene Offensive auswärts (23 Tore) ebenfalls schwächer als zu Hause (31), sodass in 54 Prozent der königlichen Auswärtsspiele Unter 2,5 Tore fielen.

Drei der vorangegangenen vier Pflichtspiele sowie vier der letzten sechs Partien beendete Real Madrid ohne Gegentor. Die Defensive steht und trifft auf eine der schwächsten Angriffsreihen der Primera Division.

Valencia erspielte sich bisher nur Torchancen im Wert von 26,6 xG (18.) und ging in drei der letzten vier Pflichtspiele ohne Torerfolg vom Feld. Spielt ihr bei Crazybuzzer eine Wette auf „Valencia Unter 0,5 Tore“, solltet ihr euch mit der Quote von 2,31 gut anfreunden können.

Unser Valencia - Real Madrid Tipp: Unter 2,5 Tore

Vier der letzten fünf Pflichtspiele der Hausherren wurden mit Unter 2,5 Toren in der Begegnung abgepfiffen. Torarme Spiele sind das täglich Brot der Hausherren, die damit vor allem im eigenen Stadion gute Erfahrungen sammeln konnten. Real Madrid verließ sich in dieser Spielzeit ebenfalls sehr häufig auf die defensive Stabilität.