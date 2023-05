Valencia - Real Madrid Tipp, Prognose & Quoten | 21.05.2023

Unser Valencia - Real Madrid Tipp zum La Liga Spiel am 21.05.2023 lautet: Nach der Enttäuschung unter der Woche gewinnen die Königlichen diese Partie wohl nicht.

Am Sonntag muss Real Madrid im Estadio de Mestalla von Valencia antreten. Darüber, ob die Königlichen in Bestbesetzung auflaufen und wieviel Lust sie überhaupt noch auf diese Partie haben, lässt sich aktuell nur mutmaßen.

Für die Fledermäuse auf der anderen Seite geht es dagegen noch um die Sicherung des Klassenerhalts. Wir gehen davon aus, dass die „Ches“ mindestens einen Punkt zu Hause behalten und entscheiden uns für den Tipp „Doppelte Chance 1X“. Dafür gibt es bei Bwin eine Quote von 1,63.

Darum tippen wir bei Valencia vs Real Madrid auf „Doppelte Chance 1X“

Valencia hat nur eines der letzten 6 La-Liga-Heimspiele verloren

Real Madrid hat nur eines der letzten 5 La-Liga-Auswärtsspiele gewonnen

Von den letzten 4 Heimduellen mit Real in La Liga hat Valencia nur eines verloren

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Valencia vs Real Madrid Quoten Analyse:

Risikofrei auf Valencia wetten? Das geht mit dem aktuellen Bwin Bonus, mit dem ihr euch eine risikofreie 100 Euro Wette sichern könnt. Für einen Tipp auf die Fledermäuse erhaltet ihr eine Quote von 3,10. Wer es mit den Königlichen hält, der bekommt für einen entsprechenden Tipp auf den Auswärts-Dreier eine Wettquote von 2,20.

Dabei gehen die Buchmacher stark davon aus, dass hier beide Mannschaften zum Torerfolg kommen. Die Wettoption „Beide treffen“ beschert einem Quoten um 1,60. Etwas höher sind die Wettquoten für den Tipp auf Über 2,5 Tore. Hier kann man Werte bis 1,72 erhalten. Die Doppelte Chance 1X liefert immer noch positive Quoten bis 1,63.

Valencia vs Real Madrid Prognose: „Los Che“ wollen es mehr

Valencia war der große Gewinner des vergangenen Spieltags. Mit 2:1 setzten sich die Fledermäuse bei Celta Vigo durch, während die Konkurrenten im Tabellenkeller mit Ausnahme des schon abgestiegenen FC Elche allesamt verloren. Von Rang 17 ging es hoch auf Platz 14. Das sieht zwar wieder freundlicher aus, doch der Schein trügt ein wenig.

Denn der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz beträgt nur drei Punkte und immerhin sind noch vier Spieltage zu absolvieren. Wenn Valencia allerdings so auftritt wie in den letzten Wochen, dann sollte der Klassenerhalt ohne größere Probleme gelingen. Nur eines der letzten fünf Spiele haben die Ches verloren und drei der übrigen vier gewonnen.

In der Formtabelle der letzten fünf Spieltage stehen die Fledermäuse auf einem soliden sechsten Platz. Zu Hause wurde sogar nur eine der letzten sechs Partien verloren. Das 0:2 gegen Sevilla Mitte April war auch das einzige der letzten neun Pflichtspiele auf heimischem Rasen, in dem Valencia kein eigener Treffer gelang.

Auf der anderen Seite hielt der Klub in den bisherigen zehn Pflichtspielen im heimischen Mestalla in diesem Kalenderjahr selbst auch nur zweimal den Kasten sauber. Mit im Schnitt 2,3 Toren pro Begegnung gehören die La-Liga-Partien der Ches zu den torärmeren.

Valencia - Real Madrid Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Valencia: 2:1 Celta Vigo (LL, A), 1:1 Villarreal (LL, H), 1:2 Cadiz (LL, A), 2:1 Valladolid (LL, H), 2:0 Elche (LL, A)

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 0:4 Man City (CL, A), 1:0 Getafe (LL, H), 1:1 Man City (CL, H), 2:1 Osasuna (Copa, N), 0:2 Real Sociedad (LL, A)

Letzte 5 Spiele Valencia vs Real Madrid: 0:2 (LL, A), 1:1, 4:5 n.E. (Supercopa, N), 1:4 (LL, A), 1:2 (LL, H), 0:2 (LL, A)

Real Madrid ist mit 70 Treffern die Tormaschine in La Liga und hat fast doppelt so viele wie der Gegner, der auf 38 Tore kommt. In der Champions League wollte den Königlichen am Mittwoch allerdings kein Treffer gelingen. Mit 0:4 gingen sie im Halbfinal-Rückspiel bei Man City, auch in der Höhe verdient, regelrecht unter.

Es war eine Machtdemonstration der Engländer, die den Madrilenen keine Chance ließen. Wie hoch die Motivation der Blancos jetzt noch ist, lässt sich nur erahnen. Denn der Titel in der spanischen Meisterschaft geht bekanntlich an Barcelona, sodass die letzten vier Partien zu besseren Freundschaftsspielen verkommen könnten.

Zwar wird nach außen kommuniziert, dass man Platz zwei vor Atletico Madrid verteidigen wolle. Aber am Ende dürfte auch kein königlicher Hahn danach krähen, wenn man hinter dem Stadtrivalen doch nur Dritter wird. Der Vorsprung auf Atleti beträgt jedenfalls nur zwei Punkte. Erst am vergangenen Wochenende zog Real in der Tabelle wieder an den Rojiblancos vorbei.

Das weiße Ballett selbst tat in den letzten Wochen gefühlt ohnehin nur noch das Nötigste und konzentrierte sich vollends auf die Copa del Rey, die vor zwei Wochen gewonnen werden konnte, und eben die Königsklasse. In La Liga hat Real zuletzt vor allem auswärts enttäuscht. Nur eine der letzten fünf Auswärtspartien wurde gewonnen und drei der vier übrigen verloren.

Unser Valencia - Real Madrid Tipp: Doppelte Chance 1X

Mit der Pleite bei den Citizens reisen die Königlichen mit drei Auswärtsniederlagen in Folge ins Mestalla. Bei diesen letzten drei Auswärtsschlappen kassierten sie einmal zwei und zweimal vier Tore. Selbst trafen sie in den letzten beiden Auswärtspartien nicht. Es würde uns nicht überraschen, wenn die Blancos auch dieses Auswärtsmatch nicht gewinnen, zumal sie auch nur eines der letzten vier Liga-Gastspiele in Valencia gewinnen konnten - auch wenn dieser Erfolg beim bis dato letzten Besuch gelang. Nachdem Meisterschaft und Champions League vom Tisch sind und die Copa del Rey gewonnen wurde, dürfte im madrilenischen Team der Wille nicht mehr der allergrößte sein.