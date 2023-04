Valladolid - Atletico Madrid Tipp, Prognose & Quoten | 30.04.2023

Unser Valladolid - Atletico Madrid Tipp zum La Liga Spiel am 30.04.2023 lautet: Mit sieben Siegen aus acht La-Liga-Ansetzungen zeigten sich die Rojiblancos kürzlich gut aufgelegt und werden auch beim Tabellen-14. drei Punkte mitnehmen.

Im vierten Spiel unter dem neuen Coach Paulo Pezzolano musste Valladolid die erste Niederlage in Kauf nehmen (2S, 1U). Der letzte Matchday führte in der Ferne beim FC Valencia zu einem knappen 1:2-Misserfolg. Nur sechs Minuten waren verstrichen, als die Gäste durch Cyle Larin in Front gingen. Nach dem Seitenwechsel verlor „la Pucela“ komplett den Faden und fing sich am Ende zwei Gegentore.

„Los Colchoneros“ gaben sich jüngst vor heimischer Kulisse gegen RCD Mallorca keine Blöße und setzten sich mit 3:1 durch. Dabei zeigten die Gastgeber Moral, nachdem sie zeitig in Rückstand gerieten, glich noch vor der Pause Rodrigo De Paul aus. Nach dem Seitenwechsel intensivierte die Elf von Trainer Diego Simeone ihre Bemühungen und belohnte sich aufgrund der Treffer von Alvaro Morata und Yannick Carrasco mit dem 3:1-Endstand.

Der Tabellendritte ist den „Blanquivioletas“ in sämtlichen Mannschaftsbereichen qualitativ deutlich überlegen. Alles andere als ein Auswärtssieg sollte unserer Meinung nach für eine Überraschung sorgen. AdmiralBet hält diesbezüglich eine Quote von 1,66 bereit.

Darum tippen wir bei Valladolid vs Atletico Madrid auf „Sieg Atletico Madrid“:

Nur eines der vergangenen drei Heimspiele führte in der Liga zu einem Erfolgserlebnis (1U, 1N).

Atletico gewann mehr als sechzig Prozent seiner Auswärtsspiele in La Liga (10S, 3U, 3N). Vier der letzten sechs Liga-Begegnungen in der Ferne führten zu einem Dreier (1U, 1N).

Keines der jüngsten sechs Auswärtsspiele bei Valladolid ging aus der Sicht der Rojiblancos verloren (5S, 1U).

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Valladolid vs Atletico Madrid Quoten Analyse:

Aufgrund der Quoten der Wettanbieter am Drei-Wege-Markt weisen die Gäste aus Madrid klare Vorteile auf und bestechen anhand der niedrigsten Valladolid Atletico Madrid Quote in Höhe von 1,65 für den Auswärtssieg. Absolut nachvollziehbar, da die Mannen von Trainer Diego Simeone fünf der vergangenen sechs Begegnungen im Nuevo Estadio Municipal José Zorrilla mit einem Sieg absolvierten.

Der Triumph der Gäste wird deutlich höher bewertet und bringt eine Quote von 5,50 im Schnitt mit sich. Da sich die Hausherren im eigenen Stadion seit 2008 nicht mehr gegen die „Rojiblancos“ durchsetzen.

Valladolid vs Atletico Madrid Prognose: „Sorgt Valladolid für eine Überraschung?“

Paulo Pezzolano sitzt seit dem 04.04.2023 auf der Bank von Valladolid und lieferte einen mehr als starken Einstieg. Dem neuen Trainer gelang mit sieben Punkten aus den ersten drei Begegnungen eine wichtige Kehrtwende. Nach einem 3:3 gegen RCD Mallorca folgten zwei Triumphe gegen FC Villarreal (2:1) und FC Girona (1:0).

Wenngleich Valladolid jüngst eine Niederlage in Kauf nehmen musste, konnten im Abstiegskampf gehörig Punkte gesammelt werden. Das Polster zur Abstiegszone bemisst vier Zähler. Der Klassenerhalt ist keineswegs in Stein gemeißelt.

Vor heimischer Kulisse spielte „la Pucela“ starken Fußball und erlitt nur eine Niederlage in den letzten sechs Heimspielen (3S, 2U). Die Pezzolano-Elf besticht vor heimischer Kulisse anhand einer defensiven Spielausrichtung und beendete sechzig Prozent der Heimspiele mit weniger als 2,5 Tore.

Genau wie in der vergangenen Saison rangieren die „Rojiblancos“ auf dem dritten Tabellenplatz und können von der Champions League träumen. Sieben der jüngsten acht La-Liga-Ansetzungen brachten drei Punkte als Ertrag.

Valladolid - Atletico Madrid Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Valladolid: 1:2 Valencia (PD, A), 1:0 Girona (PD, H), 2:1 Villarreal (PD, A), 3:3 Mallorca (PD, H), 0:6 Real Madrid (PD, A).

Letzte 5 Spiele Atletico Madrid: 3:1 Mallorca (PD, H), 0:1 Barcelona (PD, A), 2:1 Almeria (PD, H), 2:1 Vallecano (PD, A), 1:0 Real Betis (PD, H).

Letzte 5 Spiele Valladolid vs. Atletico Madrid: 0:3 (PD, A), 1:2 (PD, H), 0:2 (PD, A), 0:1 (PD, A), 0:0 (PD, H).

Der Rückstand zum Tabellenzweiten Real Madrid beträgt zwei Punkte. Die Vizemeisterschaft scheint zum Greifen nahe. Ein gesundes Maß an Auswärtsstärke ist den Madrilenen keineswegs abzusprechen. Vier der jüngsten sechs Begegnungen in der Ferne brachten ein Erfolgserlebnis mit sich (1U, 1N).

In der Fremde legt die Simeone-Elf eine defensive Spielausrichtung an den Tag und bestritt mehr als siebzig Prozent der Ansetzungen mit weniger als 2,5 Toren.

Atletico ist kein gern gesehener Gast im Nuevo Estadio Municipal José Zorrilla. Nur einen Punkt holten die Hausherren aus den vergangenen fünf Heimspielen gegen die Simeone-Elf (1U, 5N).

„Los Colchoneros“ setzten sich in der Hinrunde vor heimischer Kulisse souverän mit 3:0 durch und verdeutlichten ihre Favoritenrolle.

Unser Valladolid - Atletico Madrid Tipp: „Sieg Atlético Madrid“

Wie bereits die Buchmacher-Prognose offenbarte, sind die Rollen von Beginn an deutlich verteilt und bringen die Gäste als klaren Favoriten zum Vorschein. Im 622. Pflichtspiel dürfte Atletico Coach Diego Simeone im 3-5-2 wie jüngst gegen RCD Mallorca aufstellen. Dabei sorgten Antoine Griezmann und Alvaro Morata im gegnerischen Strafraum für Torgefahr. Über die Außen könnten Yannick Carrasco und Nahuel Molina offensive Impulse setzen.

Die Gastgeber werden wahrscheinlich mit einer Viererkette für defensive Stabilität sorgen und hinten möglichst lange die Null halten? Als Neuner agiert sicher Cyle Larin, der gleichzeitig mit sechs Toren den besten Angreifer Valladolids verkörpert.