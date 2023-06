Valladolid - Getafe Tipp, Prognose & Quoten | 04.06.2023

Unser Valladolid - Getafe Tipp zum La Liga Spiel am 04.06.2023 lautet: Beide Teams müssen im Kampf um den Klassenerhalt treffen - und das tun sie auch.

Vor dem letzten Spieltag in La Liga ist die Situation im Tabellenkeller unglaublich spannend. Zwei Absteiger stehen schon fest und ein weiterer wird noch gesucht. Insgesamt sechs Teams müssen noch zittern. Mit der Partie zwischen Valladolid gegen Getafe gibt es genau ein direktes Duell zweier Abstiegskandidaten. Mit einem Sieg bleibt jeder der beiden Kontrahenten sicher erstklassig, wobei den Gästen sogar schon ein Zähler reicht. Die Gastgeber auf der anderen Seite sind mehr oder weniger zum Siegen verdammt. Wir entscheiden uns für den Tipp „Beide treffen“. Hierfür gibt es bei Winamax eine Quote von 1,94.

Darum tippen wir bei Valladolid vs Getafe auf „Beide treffen“

Valladolid hilft eigentlich nur ein Sieg für den Klassenerhalt

Getafe hat nur eines der letzten 5 Spiele verloren

In 3 der letzten 4 direkten Duelle trafen beide Teams

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Valladolid vs Getafe Quoten Analyse:

Wie unsere Winamax Erfahrungen sind, könnt ihr in unserem eigenständigen Bericht nachlesen. Welche Quoten dieser Bookie für das bevorstehende Duell anbietet, erfahrt ihr genau hier. Wetten auf einen Sieg Valladolids bringen Quoten von 2,20, während man für einen Tipp auf einen Auswärts-Dreier Wettquoten von 3,45 erhält.

Dass beide in diesem Abstiegskrimi zum Torerfolg kommen, halten die Bookies für nicht so wahrscheinlich. Die Wettoption „Beide treffen“ liefert Quoten knapp unter der Marke von 2,00. Die Gegenwette, dass höchstens nur eine Mannschaft trifft, liegt bei Quoten um 1,77. Wetten auf das Über 2,5 Tore im Spiel knacken die Marke von 2,00 recht deutlich.

Valladolid vs Getafe Prognose: Erbitterter Kampf um den Klassenerhalt

Schon am vergangenen Wochenende gab es für Valladolid einen echten Abstiegskracher mit am Ende nur mittelmäßigem Ausgang. Bei Almeria, das derzeit auf Platz 16 steht, gab es ein torloses Remis. Valladolid selbst steht mit einem Punkt weniger auf dem ersten Abstiegsplatz. Ein Sieg hätte den Klub in eine hervorragende Position gebracht.

So aber ist die Ausgangsposition kompliziert. Denn nicht nur Almeria, auch Celta Vigo auf Platz 17 hat einen Punkt mehr. Gut für Valladolid: Die Pucelanos haben den direkten Vergleich mit Almeria gewonnen und jener mit Vigo ist unentschieden. Almeria hat wiederum den direkten Vergleich mit Celta gewonnen.

Schlecht für Valladolid: Gegenüber Vigo hat der Klub das klar schlechtere Torverhältnis. Heißt: Ein Remis reicht Valladolid für den Klassenerhalt nur, wenn Almeria beim bereits feststehenden Absteiger Espanyol verliert. Eine Pleite Celtas reicht bei einem eigenen Punkt nicht, wenn Almeria mindestens einen Zähler holt.

Am einfachsten für Valladolid ist es, wenn man selbst einfach gewinnt. Doch „einfach“ wird das bestimmt nicht. Von den letzten sieben Ligaspielen wurde nur eines gewonnen. Es war ausgerechnet das letzte Heimspiel gegen den zu diesem Zeitpunkt schon als Meister feststehenden FC Barcelona. Der Sieg war mit 3:1 recht deutlich.

Valladolid - Getafe Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Valladolid: 0:0 Almeria (LL, A), 3:1 Barcelona (LL, H), 0:2 Cadiz (LL, A), 0:3 Sevilla (LL, H), 1:2 Rayo Vallecano (LL, A)

Letzte 5 Spiele Getafe: 2:1 Osasuna (LL, H), 1:0 Betis Sevilla (LL, A), 1:1 Elche (LL, H), 0:1 Real Madrid (LL, A), 1:0 Celta Vigo (LL, H)

Letzte 5 Spiele Valladolid vs Getafe: 3:2 (LL, A), 2:1, (LL, H), 1:0 (LL, A), 1:1 (LL, H), 0:2 (LL, A)

Getafe steht auf einem vermeintlich sicheren 14. Platz. Allerdings beträgt der Vorsprung auf Valladolid auch nur zwei Punkte. Bei einer Pleite müsste man also den Gegner passieren lassen. Sollten Valencia und Almeria punkten und Celta Vigo gewinnen, würde der Klub bei einer Auswärtspleite doch noch absteigen.

Insofern haben auch die Azulones ein gewisses Interesse daran, dieses Spiel zumindest nicht zu verlieren. Ein Punkt reicht, da man Valladolid dann in jedem Fall hinter sich lässt. Seit drei Ligaspielen ist Getafe ungeschlagen. Nach einem enttäuschenden Heim-Remis gegen das abgeschlagene Schlusslicht Elche gab es zuletzt zwei Dreier in Serie.

Weiter zurückblickend hat Getafe nur eines der letzten fünf Ligaspiele verloren, ein knappes 0:1 auswärts bei Real Madrid. Auswärts kommt der Klub allerdings nur auf eine schwache 3-5-10-Bilanz bei 13:25 Toren. Die letzte Auswärtspartie bei Betis Sevilla wurde mit 1:0 gewonnen. Davor gab es vier Auswärtspleiten am Stück mit nur einem eigenen Tor.

In den letzten Duellen mit Valladolid sah es für Getafe nicht gut aus. Die letzten drei Vergleiche gingen allesamt an den Gegner. Im Hinspiel verlor Getafe zu Hause trotz zwischenzeitlicher 2:1-Führung am Ende mit 2:3. Und: Valladolid holte 27 Zähler und damit knapp 70 Prozent aller Punkte daheim.

Unser Valladolid vs Getafe Tipp: Beide treffen

Fakt ist: Nur mit einem Sieg hält Valladolid sicher die Klasse und verhindert nach dem Abstieg im Jahr 2021 und dem sofortigen Wiederaufstieg in der letzten Saison den abermaligen Gang in La Liga 2. Ein Remis reicht nur, wenn einiges zusammenkommt und darauf kann sich der Klub nicht verlassen. Heißt also: Die Gastgeber müssen und werden hier auf Sieg spielen.

Getafe könnte sich eine Pleite unter Umständen erlauben, da für einen Abstieg gleich drei andere Teams, teils dreifach, punkten müssten. Aber der letzte Spieltag in den drei deutschen Profiligen hat gezeigt, wie verrückt der Fußball manchmal sein kann. Mit einem eigenen Zähler spielen die Gäste auch in der kommenden Saison sicher in La Liga. Beide Teams haben also ein Interesse daran, hier nicht nur zu reagieren, sondern auch zu agieren.