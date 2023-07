Valmiera - Olimpija Ljubljana Tipp, Prognose & Quoten | 19.07.2023

Unser Valmiera - Olimpija Ljubljana Tipp zum Champions League Qualifikation Spiel am 19.07.2023 lautet: Es fallen einige Tore in einem Match, das die Gäste nicht verlieren werden.

Olimpija Ljubljana setzte sich im Hinspiel der ersten Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League zu Hause mit 2:1 gegen den FC Valmiera aus Lettland durch. Das Ergebnis war knapp, doch die Slowenen hatten die Partie im Griff. Nur durch einen späten Treffer wahrten die Letten die Chance auf ein Weiterkommen.

Wir können uns allerdings nicht vorstellen, dass das dem Außenseiter tatsächlich gelingt. Vielmehr werden die Gäste das Ding nach Hause schaukeln. Da wir auch mit einigen Toren rechnen, entscheiden wir uns für die Wette „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,53 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Valmiera vs Ljubljana auf „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“:

Valmiera hat noch nie ein Qualifikationsspiel für einen europäischen Wettbewerb gewonnen.

In den letzten fünf Qualifikationsspielen Ljubljanas fielen immer mindestens zwei Tore.

Beim 2:1 im Hinspiel waren die Slowenen bereits das klar bessere Team.

Valmiera vs Ljubljana Quoten Analyse:

Bereits im Hinspiel schickten die besten Wettanbieter den NK Olimpija als Favorit ins Rennen und im Rückspiel sieht es nicht anders aus. Für Wetten auf einen Sieg der Gäste gibt es Quoten bis 1,75. Wer dagegen einen Tipp auf Valmiera abgibt, der darf aktuell mit Wettquoten bis 4,50 rechnen.

Von Toren auf beiden Seiten gehen die von uns getesteten Bookies, die allesamt einen Sportwetten Bonus anbieten, aus. Die Wettoption „Beide treffen“ liefert genauso wie das „Über 2,5 Tore“ Quoten bis 1,77. Nur ein Treffer mehr, genauer gesagt das Over 3,5 bringt schon Wettquoten bis 3,00.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Valmiera vs Ljubljana Prognose: Abgebrühte Slowenen kommen weiter

Die Generalprobe für die bevorstehende Partie ist dem FC Valmiera geglückt. Im Achtelfinale des lettischen Pokals setzte sich der Klub zu Hause gegen das Tabellen-Schlusslicht Super Nova mit 2:0 durch. Der Pokalwettbewerb ist wohl die einzige Möglichkeit, in diesem Jahr noch einen Titel zu erringen.

Die Titelverteidigung in der heimischen Virsliga kann Valmiera nämlich abhaken. Nach 22 von 36 Spieltagen steht die Mannschaft, die in der letzten Saison zum ersten Mal überhaupt lettischer Meister wurde, auf Rang drei. Der Rückstand auf Tabellenführer Riga FC beträgt satte 21 Punkte.

Mit sechs Niederlagen in den ersten 22 Partien hat der Klub schon jetzt doppelt so viele wie in der gesamten letzten Saison. Auch die jetzt schon sieben Punkteteilungen erreichen fast schon die acht Remis aus der letzten Spielzeit. Zudem hat Valmiera schon 21 Gegentore kassiert. In der gesamten Vorsaison waren es in 36 Partien nur vier Gegentreffer mehr.

Der lettische Vertreter spielt im vierten Jahr in Folge in einer Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb. Die bisherige Bilanz lässt allerdings zu wünschen übrig. Von bisher sechs Qualifikationsspielen wurde keines gewonnen. Es gab vielmehr nur ein Remis und fünf Niederlagen bei insgesamt 4:12 Toren.

Valmiera - Ljubljana Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Valmiera: 2:0 Super Nova (H), 1:2 Ljubljana (A), 6:0 Tukums 2000 (H), 0:0 Auda (A), 1:1 Liepaja (H)

Letzte 5 Spiele Ljubljana: 2:1 Valmiera (H), 4:1 Rudar Velenje (Test, N), 4:2 Primorja (Test, N), 1:0 Hajduk Split (Test, N), 1:2 Slovan Bratislava (Test, N)

Letztes Spiel Valmiera vs. Ljubljana: 1:2 (A)

Für Olimpija Ljubljana war das Hinspiel das erste Pflichtspiel der Saison, in dem der Klub eine ansprechende Leistung zeigte. Bei einem Chancenverhältnis von 12:3, davon 6:2 Schüsse auf das Tor, 5:1 Ecken und 70 % Ballbesitz hat man den Gegner klar beherrscht. Nur im Ergebnis spiegelte sich die Dominanz nicht unbedingt wider.

Drei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit kassierten die Slowenen den Gegentreffer zum 1:2, durch den sie am Mittwoch nun wieder etwas mehr gefordert sind. Mit dem Sieg knüpfte der Klub allerdings an seine starke Vorbereitung an. In sechs Testspielen hatte es nur eine knappe 1:2-Pleite gegen den slowakischen Meister Slovan Bratislava gegeben.

Die anderen fünf Freundschaftsspiele hatte Ljubljana alle für sich entschieden und dabei insgesamt 14 Treffer erzielt, was einem Schnitt von 2,8 Toren pro gewonnener Partie entspricht. Entsprechend darf man auch am Mittwoch Treffer des slowenischen Double-Siegers der letzten Saison erwarten.

Die Gruppenphase eines europäischen Wettbewerbs hat der Klub seit seiner Wiedergründung im Jahr 2005 bislang noch nicht erreicht. In den letzten fünf Jahren überstand man aber immerhin die jeweils erste Qualifikationsrunde. In den letzten fünf Spielen Olimpijas in Qualifikationen für europäische Wettbewerbe gab es immer mindestens zwei Tore.

Unser Valmiera - Ljubljana Tipp: Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore

Fünf der bisherigen sechs Qualifikationsspiele in seiner Geschichte hat der FC Valmiera verloren und bei jeder dieser Niederlagen mindestens zwei Gegentore kassiert. Die Gäste sind auch im Rückspiel der Favorit und sollten dieses zumindest nicht verlieren. Da die Letten nach vorne spielen müssen, werden sich für die international erfahreneren Slowenen Chancen ergeben, sodass man insgesamt auch von einigen Toren ausgehen darf.