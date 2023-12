van den Bergh - Hempel Tipp, Prognose, Quoten | 22.12.2023

Unser van den Bergh - Hempel Sportwetten Tipp zum Darts WM 2024 Spiel am 22.12.2023 lautet: Der „Dreammaker“ und Florian Hempel liefern sich ein enges Match, das der Deutsche am Ende gewinnt.

Wir erwarten einen top motivierten Flo Hempel, der um seine Tour Card kämpft und am Ende gewinnt. Daher gehen wir für den Wett Tipp heute mit einer Quote von 2,65 bei AdmiralBet auf „Sieg Florian Hempel“.

Darum tippen wir bei van den Bergh vs Hempel auf „Sieg Hempel“:

van den Bergh vs Hempel Quoten Analyse:

Die Ausgangslage vor dem Duell bei der Darts WM heute am 22. Dezember 2023 zwischen van den Bergh und Hempel ist eindeutig - zumindest auf den ersten Blick. Der „Dreammaker“ war Premier-League-Spieler 2023 und ist in den Top 16 zu finden. Mit dem Wahl-Kölner Florian Hempel geht es nun gegen einen Spieler, der als 65. in der Live Order of Merit derzeit außerhalb der Tour-Card-Plätze liegt - und gewinnen muss.