van Duijvenbode - Krcmar Tipp, Prognose, Quote | 22.12.2023

Am Freitag kommt es bei der Darts-WM 2024 zum interessanten Duell Dirk van Duijvenbode vs. Boris Krcmar. Die Ausgangslage spricht beim Duell des Zwölften gegen den 61. gegen den formschwachen „Titan“. Die Wettquoten bestätigen die Einschätzung und zeigen mit 1,72 gegenüber 2,07, dass der Krcmar-Sieg am wahrscheinlichsten ist. Verwunderlich ist die Prognose nicht, schließlich hat van Duijvenbode in der zweiten Saisonhälfte enttäuscht.