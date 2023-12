van Gerwen - Barry Tipp, Prognose & Quoten | 19.12.2023

Unser van Gerwen - Barry Sportwetten Tipp zum Darts WM 2024 Spiel am 19.12.2023 lautet: Bei seinem ersten Auftritt bei der PDC WM 2024 ist MvG der klare Favorit. Das spiegelt sich auch in unserem Wett Tipp heute wider.

Am Dienstag betritt Michael van Gerwen in der Abend-Session die Bühne. Bei seinem Zweitrunden-Match bekommt es “MvG” als Titelanwärter mit Keane Barry zu tun. Der Ire gewann sein Erstrunden-Match mit 3:1 gegen Reynaldo Rivera, zeigte jedoch eine wenig beeindruckende Leistung. Entsprechend klar fallen die Wettquoten für die Nummer zwei der Order of Merit aus.

Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,55 bei AdmiralBet für den Wett Tipp heute “Van Gerwen Über 3,5 180er”.

Darum tippen wir bei van Gerwen vs Barry auf “Van Gerwen Über 3,5 180er”:

Michael van Gerwen ist die Nummer 2 der Order of Merit



Der Titel-Mitfavorit hat in den letzten zwölf Monaten den klar besseren Average vorzuweisen (98,52 zu 90,73)



Der niederländische Elitespieler ist in nahezu allen Statistiken, wie den 180er-Würfen, deutlich vorne



van Gerwen vs Barry Quoten Analyse:

Michael van Gerwen hat ein starkes Jahr 2023 gespielt. Der 34-Jährige - auch bekannt als “Mighty Mike” - gewann in diesem Jahr die Premier League und entschied die World Series of Darts Finals für sich. Mit Keane Barry geht es nun gegen die Nummer 41 der Order of Merit, weshalb die Wettquoten der besten Sportwettenanbieter glasklar für den Niederländer sprechen.

Die van Gerwen vs. Barry Prognose fällt mit 1,07 gegenüber 6,80 deutlich für “MvG” aus. Gewinnt van Gerwen mit HC -2,5, winkt der 1,64-fache Gewinn. Spannend ist dazu unser Top-Tipp mit “Van Gerwen Über 3,5 180er”, denn die Quote liegt bei immerhin 1,56.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

van Gerwen vs Barry Prognose: Eröffnet “MvG” das Titel-Psychoduell mit einer Machtdemonstration?

Michael van Gerwen ist für nicht wenige der eigentliche Topfavorit. Trotz der drei Major-Turniersiege von Titel-Kontrahent Luke Humphries wird “MvG” als mental stärker eingeschätzt.

Van Gerwen spielte gerade im ersten Halbjahr sehr gut, was der Gewinn in der Premier League zeigt. Dazu stand er bei den Players Championship Finals im Endspiel - wo er allerdings eben jenem Luke Humphries unterlag. Im Auftaktmatch bei der WM bekommt es der Niederländer zunächst mit Keane Barry zu tun - was für van Gerwen eine absolut machbare Aufgabe sein sollte.

Keane Barry gewann sein Erstrunden-Match gegen Reynaldo Rivera mit 3:1, spielte jedoch einen Average von unter 87 Punkten.

Somit ist die Favoritenrolle mehr als verständlich bei van Gerwen, der bei den wichtigsten Stats der letzten zwölf Monate klar vorne liegt. Mit einem Average von 98,52 trennen ihn Welten von Barry, der nur einen Wert von 90,73 aufweist. Dazu ist van Gerwen in Sachen 180er mit 483 gegenüber 211 klar vorne.

van Gerwen - Barry Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele van Gerwen: Luke Humphries (9:11), Gabriel Clemens (11:6), Stephen Bunting (10:9), Mario Vandenbogaerde (10:6), Ross Smith (6:1)



Letzte 5 Spiele Barry: Reynaldo Rivera (3:1), Connor Scutt (0:5), Cameron Crabtree (2:6), Mike De Decker (3:6), Gerwyn Price (1:6)



Letzte Spiele van Gerwen vs Barry: 6:2, 6:4



Neben den Stats sprechen für einen souveränen Favoritensieg die Erfahrung und der Wille, direkt eine Machtdemonstration zu zeigen.

Die letzten zwei Duelle entschied van Gerwen für sich - einmal recht deutlich, einmal schon etwas knapper.

Unser van Gerwen vs Barry Tipp: Van Gerwen Über 3,5 180er

Die Ausgangslage beim Match zwischen Michael van Gerwen und Keane Barry ist mehr als eindeutig. Der Ire hat im ersten Match unter 87 Punkte im Average gespielt und nicht überzeugend performt. Nun bekommt es Barry mit einem top motivierten “Mighty Mike” zu tun, der den Titel im Visier hat und spielerisch um Welten im Vorteil ist.

Im Normalfall wird Michael van Gerwen keine Probleme haben und das Match souverän gewinnen. Sollte der Niederländer nur ansatzweise seine Form abrufen, spricht zudem viel für ein Power-Scoring und einige 180er.