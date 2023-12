van Veen - Lok Leung Tipp, Prognose & Quoten | 18.12.2023

Unser van Veen - Lok Leung Sportwetten Tipp zum Darts WM 2024 Spiel am 18.12.2023 lautet: Gian van Veen hat mit Man Lok Leung ein leichtes Los erwischt. Dem Shootingstar trauen wir in unserem Wett Tipp heute daher einen makellosen Auftritt zu.

Darts-Shootingstar Gian van Veen hat im Jahr 2023 für reichlich Furore gesorgt. “GVV” stand unter anderem bei der PDC-Junioren-WM im Endspiel. Am Montag greift der niederländische Akteur ins WM-Geschehen ein. In seinem Erstrunden-Match bekommt es van Veen mit mit Man Lok Leung zu tun. Die Wettquoten sprechen mehr als deutlich für den Favoritensieg der Nummer 45 der Order of Merit.