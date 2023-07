Varbergs - AIK Stockholm Tipp, Prognose & Quoten | 17.07.2023

Unser Varbergs - AIK Stockholm Tipp zum Allsvenskan Spiel am 17.07.2023 lautet: Seit vier Jahren treten die Gastgeber in der ersten schwedischen Liga an. Bisher konnte Varbergs dem Sog der zweiten Liga widerstehen. Aktuell liegen die Hausherren erneut auf dem letzten Tabellenplatz.

Für beide Mannschaften geht es in dieser Begegnung um wichtige Zähler gegen einen direkten Konkurrenten. Varbergs winkt derzeit mit der roten Fahne des Tabellenletzten, während AIK Stockholm zwei Zähler mehr auf dem Konto hat. Das größere Ansehen beider Klubs hat sicherlich der zwölffache Meister, AIK Stockholm.

Im bisherigen Saisonverlauf gelang Varberg noch kein einziger Heimsieg und die Offensivabteilung erzielte in sieben Heimspielen nur drei Tore. Unser Tipp: „Unter 0,5 Tore Varberg“ mit einer Quote von 2,45 bei Winamax.

Darum tippen wir bei Varbergs vs AIK Stockholm auf „Varbergs Unter 0,5 Tore“:

Varbergs erspielte sich mit Abstand die wenigsten Großchancen der Liga (5).

Die Hausherren gingen in 57 Prozent ihrer Heimspiele ohne eigenen Treffer vom Feld.

Varbergs blieb ein Torjubel in 3 der letzten 4 direkten Duelle verwehrt.

Varbergs vs AIK Stockholm Quoten Analyse:

2020 traten die Hausherren zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte im schwedischen Oberhaus an. Die bisherigen Spielzeiten verbrachten Kapitän Luke le Roux und Co. jeweils im Tabellenkeller. Heute sind die Gastgeber mit Quoten zwischen 3,90 und 4,30 erneut der Außenseiter.

In der Regel zählt der AIK zu den schwedischen Mannschaften, die an der Tabellenspitze für Furore sorgen. Dieses Jahr sieht das anders aus. Mit einem neuen Trainer an der Seitenlinie werden die Gäste von den besten Sportwettenanbietern mit Quoten bis 1,95 dennoch favorisiert.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Varbergs vs AIK Stockholm Prognose: Beste Ordnung in der Defensive

Der AIK Stockholm, oder auch AIK Solna genannt, blieb in den ersten Wochen der Saison deutlich hinter den eigenen Erwartungen zurück. Nach 14 Spieltagen steht der zwölffache schwedische Meister auf einem Abstiegsplatz. Zu wenig für die Verantwortlichen, sodass mit Henning Berg bereits ein neuer Trainer installiert wurde.

Die Daten hinter den Ergebnissen sprechen für eine bessere Mannschaft, als es die Tabellensituation vermuten lässt. Mit 18,49 erwartbaren Toren bleibt das Team aus Solna zwar etwas hinter den angepeilten Vorstellungen, befindet sich jedoch im soliden Mittelfeld.

Deutlich vielversprechender sehen die Zahlen der Hintermannschaft aus. Der AIK hat mit 19 Gegentoren die siebtbeste Defensive der schwedischen Allsvenskan. Nochmals besser stehen die Gäste in der Statistik der erwartbaren Gegentore dar. 18,8 xGA sind gleichbedeutend mit einer Top-5-Defensive.

Pro 90 Minuten ließ der Meister von 2018 nur 9,98 Schüsse gegen sich zu und zählt damit zu den vier besten Mannschaften der Liga.

Varbergs - AIK Stockholm Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Varbergs: 2:1 Göteborg (A), 0:2 Djurgarden (A), 1:6 Elfsborg (A), 1:2 Halmstadt (H), 0:2 Häcken (H).

Letzte 5 Spiele AIK Stockholm: 1:2 Häcken (H), 2:0 Brommapojkarna (A), 2:1 Norrköping (A), 1:2 Elfsborg (H), 1:1 Kalmar (H).

Letzte 5 Spiele Varbergs vs. AIK Stockholm: 0:3 (A), 2:0 (H), 0:1 (A), 0:1 (H), 1:2 (A).

Mit diesen Werten verweisen wir auf eine stabile Defensive der Gäste, die dem Angriffsspiel von Varbergs ordentlich zusetzen kann. Die Hausherren erzielten nur drei Tore in sieben Heimspielen - 57 Prozent ihrer Auftritte vor heimischer Kulisse endeten ohne Torjubel des Tabellenschlusslichts.

Die Offensive von Varbergs kann getrost als schwächster Angriff der Liga bezeichnet werden. Die Hausherren erspielten sich mit Abstand die wenigsten Großchancen der Liga (5). Zudem hat nur Kalmar (12,32 xG) weniger erwartbare Tore auf dem Konto als die Gastgeber (14,29 xG).

Nach 14 Spieltagen, sieben davon zu Hause, sah das Stadion „Paskbergsvallen“ noch keinen Heimsieg. Durchschnittlich endeten die bisherigen Partien in der Stadt am Kattegat mit 0,43 : 2,00 Toren für die Gäste. Schon in drei der vergangenen vier direkten Duelle mit AIK Stockholm ging Varbergs ohne eigenen Treffer vom Feld.

Pro Heimspiel des Tabellenschlusslichts fielen bisher 2,43 Tore. Auswärtsspiele des AIK Stockholm lagen mit 2,00 Toren pro Partie sogar darunter. Schnappt euch den Winamax Bonus und setzt auf Unter 2,5 Tore bei Winamax. Die entsprechende Quote von 1,74 wirkt angemessen.

Unser Varbergs - AIK Stockholm Tipp: Varbergs erzielt kein Tor

Die Gastgeber steuern auf eine lange Saison im Tabellenkeller zu. Pro 90 Minuten brachten die Hausherren die wenigsten Schüsse aufs Tor (2,9). Um das Ganze auf die Spitze zu treiben, hat Varbergs mit einer Shot Conversion Rate von 4,0 Prozent die schwächste Ausbeute aus den eigenen Gelegenheiten.