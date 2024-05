Venezia - Palermo Tipp, Prognose & Quoten | 24.05.2024

Unser Venezia - Palermo Sportwetten Tipp zum Serie A Playoff Spiel am 24.05.2024 lautet: Im Hinspiel fiel nur ein Tor. Für das Rückspiel erwarten wir in unserem Wett Tipp heute nicht viel mehr Treffer.

Wer folgt Parma und Como Calcio in die Serie A? Gute Chancen hat aktuell der FC Venedig, der das Halbfinal-Hinspiel der Aufstiegs-Playoffs auswärts in Palermo mit 1:0 gewonnen hat. Im Rückspiel zu Hause hat Venezia nun alle Trümpfe in der Hand, um das Ticket für das Endspiel endgültig zu lösen. Wir gehen davon aus, dass die Gastgeber den Vorsprung über die Zeit bringen, wobei wir uns vorstellen können, dass sie offensiv nicht mehr machen werden als nötig und sich eher auf die Verteidigung der Führung konzentrieren.

Daher entscheiden wir uns für den Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore” mit einer Quote von 1,74 bei NEObet.

Darum tippen wir bei Venezia vs Palermo auf “Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore”:

Venezia ist das beste Heimteam und hat das Hinspiel auswärts mit 1:0 gewonnen.

Palermo hat auswärts nur eines der letzten 4 Spiele gewonnen.

In 9 der letzten 11 direkten Duelle gab es höchstens 3 Tore.



Venezia vs Palermo Quoten Analyse:

Nach dem Hinspiel-Erfolg gilt Venedig auch im Rückspiel zu Hause als Favorit. Allerdings knacken die Quoten für Wetten auf einen Heimsieg bereits die Marke von 2,00, sodass man keineswegs von einer klaren Favoritenrolle sprechen kann. Ein Tipp auf die Gäste ist mit Werten um 3,60 quotiert.

Viele Tore erwarten die Buchmacher nicht. Die Quoten für “Über 2,5 Tore” liegen bei etwa 1,92 und sind damit etwas höher als die Quoten für die Gegenwette. Interessant sind auch die Wettquoten für den Tipp darauf, dass nicht beide Teams treffen. Diese liegen im Schnitt bei 2,05 und empfehlen sich insbesondere im Rahmen von gratis Sportwetten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Venezia vs Palermo Prognose: Nutzt Venedig den Vorteil?

Hätte Venezia am letzten Serie B-Spieltag den 1:0-Vorsprung beim abstiegsbedrohten Spezia Calcio über die Zeit gebracht, dann wäre der Klub als Zweiter direkt in die Serie A aufgestiegen. So aber muss man nach der 1:2-Pleite den Umweg über die Playoffs gehen. Die Chancen auf den Einzug ins Finale stehen nach dem Halbfinal-Hinspiel nicht schlecht.

In Palermo gewannen die Lagunari ein weitestgehend ausgeglichenes Match mit 1:0. Nun wollen sie zu Hause den Deckel drauf machen und nach den letzten Heim-Ergebnissen sieht es diesbezüglich auch gut aus. Von den letzten zehn Heimspielen hat Venedig nur eines verloren und sieben gewonnen (2U).

Mit einer 13-3-3-Bilanz waren die Arancioneroverdi das beste Heimteam der Serie-B-Hauptrunde. Zudem stellten sie mit 41 Treffern nicht nur die mit Abstand beste Heim-Offensive, sondern mit insgesamt 69 Toren auch den besten Angriff überhaupt. Nur einmal in den letzten 23 Pflichtspielen hat Venezia nicht getroffen.

Auf der anderen Seite kassierte der Klub im Saisonverlauf in 38 Spielen allerdings auch 46 Gegentore. Mit im Schnitt drei Treffern pro Begegnung waren Partien Venedigs die torreichsten. Im Rückspiel erwarten wir nicht viele Tore. Die Gastgeber werden in erster Linie darauf aus sein, den Vorsprung aus dem Hinspiel über die Zeit zu bringen.

Venezia - Palermo Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Venezia: 1:0 Palermo (A), 1:2 Spezia Calcio (A), 2:1 Feralpisalo (H), 2.3 Catanzaro (A), 2:1 Cremonese (H)

Letzte 5 Spiele Palermo: 0:1 Venezia (H), 2:0 Sampdoria Genua (H), 1:0 Südtirol (A), 2:2 Ascoli (H), 0:1 Spezia Calcio (A)

Letzte 5 Spiele Venezia vs Palermo: 1:0 (A), 3:0 (A), 1:3 (H), 3:2 (H), 1:0 (H)



Der direkte Vergleich spricht für die Gastgeber. Nur eines der letzten sieben direkten Duelle haben die Veneziani verloren (4S, 2U). Vier der letzten fünf direkten Vergleiche gingen an Venedig. Aber: Das letzte Aufeinandertreffen auf heimischem Rasen ging mit 1:3 verloren. Genau daraus dürfte Palermo Mut schöpfen.

Als Sechster der Endabrechnung haben die Gäste bereits eine Playoff-Phase hinter sich. Gegen den Siebten Sampdoria Genua gab es zu Hause einen 2:0-Erfolg. An diesen konnte man im Heimspiel gegen Venedig nicht anknüpfen. Überhaupt waren die letzten Ergebnisse der Rosanero nur selten zufriedenstellend.

Von ihren letzten elf Partien haben sie insgesamt nur zwei gewonnen und fünf verloren (4U). Auswärts gab es nur zwei Siege in den letzten sieben Spielen. In zwölf der letzten 14 Auswärtsspiele kassierte Palermo Gegentreffer. Mit insgesamt 53 Gegentoren hatten die Gäste ligaweit die viertmeisten.

Insofern würden wir auch einen Tipp auf mindestens zwei Heimtreffer ins Auge fassen. Der Tipp “Venezia Über 1,5 Tore” bringt zum Beispiel bei Intertops eine Quote von 1,99. Da die Gastgeber aber vermutlich nicht vollends auf Angriff spielen werden, würden wir für diese Wette den Intertops Bonus ohne Einzahlung verwenden.

Unser Venezia - Palermo Tipp: “Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore”

Venedig hat das Hinspiel auswärts gewonnen und hat zudem eine gute Bilanz gegen Palermo. Zudem waren die Gastgeber in der Hauptrunde der Serie B das beste Heimteam, stellten die beste Offensive und treffen auf die viertschwächste Abwehr. Damit haben sie alle Trümpfe in der Hand. Eine Heimniederlage können wir uns nur sehr schwer vorstellen. Die Masse an Toren sollte es zudem auch nicht geben, nachdem die Veneziani zumindest zu Spielbeginn darauf aus sein werden, hinten dicht zu machen.