Venezuela - Italien Tipp, Prognose & Quoten | 21.03.2024

Unser Venezuela - Italien Sportwetten Tipp zum Freundschaftsspiel am 21.03.2024 lautet: Der Titelverteidiger will die letzten Partien vor der EM 2024 noch für einige Experimente nutzen. So darf man im Wett Tipp heute gegen Venezuela wohl nicht so viele Tore erwarten.

Bei der EM 2024 geht Italien als Titelverteidiger an den Start und hat gute Erinnerungen an Turniere auf deutschem Boden. Schließlich wurde die „Squadra Azzurra“ 2006 in Deutschland zum vierten Mal Weltmeister. Bei den Buchmachern liegen die Italiener im Rennen um den EM-Titel aber aktuell hinter England, Frankreich, Deutschland, Spanien, Portugal und Belgien nur auf Rang 7. Die Mannschaft von Coach Luciano Spalletti nutzt gut drei Monate vor dem Beginn der Endrunde die Länderspielpause für eine Reise in die USA.

Im ersten von zwei Duellen trifft man in Fort Lauderdale auf Venezuela. Wir entscheiden uns bei diesem Spiel mit einer Quote von 1,83 bei Betano für die Wette „Unter 2,5 Tore“.

* Aus lizenzrechtlichen Gründen sind Sportwetten auf Testspiele ohne DFB-Beteiligung derzeit nicht erlaubt, in Österreich jedoch schon.

Darum tippen wir bei Venezuela vs Italien auf „Unter 2,5 Tore“:

Italien fehlt seit Jahren ein treffsicherer Knipser

Venezuela kam in den letzten 10 Länderspielen 6 Mal nur auf ein Tor und blieb 3 Mal ohne einen eigenen Treffer

In 8 Partien der EM-Quali erzielten die Azzurri im Schnitt genau 2 Tore

Venezuela vs Italien Quoten Analyse:

Italien steht in der Weltrangliste immer noch auf einem guten 9. Platz. Venezuela findet sich dagegen lediglich auf Rang 52 wieder. Dieser Unterschied erklärt auch die Einschätzung der besten Wettanbieter bei der Venezuela vs Italien Prognose.

So klettern die Quoten für einen Sieg der Südamerikaner bis auf einen Durchschnitt von 7,42. Auf der Gegenseite erhaltet ihr für einen Sieg der „Azzurri“ gerade mal durchschnittliche Quoten von 1,42.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Venezuela vs Italien Prognose: Welche Erkenntnisse bekommt Italien-Coach Spalletti?

Venezuela wartet noch auf die erste Teilnahme an einer Fußball-WM. In die Quali für die WM 2026 startete die Auswahl mit einer 0:1-Niederlage in Kolumbien. Seitdem ist die Mannschaft von Coach Fernando Batista aber ungeschlagen. Daheim gab es Siege gegen Paraguay (1:0) und Chile (3:0) sowie ein Remis gegen Ecuador (0:0). Zudem knöpften die „Vinotinto“ am dritten Spieltag Brasilien ein 1:1 ab. Im letzten Quali-Spiel kam mit einem 1:1 in Peru ein weiterer Zähler hinzu.

Nachdem die Nationalmannschaft von Venezuela bei den Copa Americas 2016 und 2019 jeweils das Viertelfinale erreicht hatte, war die letzte Kontinentalmeisterschaft 2021 eine große Enttäuschung. In der Vorrunde holte man in vier Spielen gegen Brasilien, Peru, Kolumbien und Ecuador nur zwei Punkte und schied als einzige Nation der Gruppe B aus. Kapitän der Mannschaft ist der ehemalige HSV-Profi Tomas Rincon, der inzwischen sein Geld in Brasilien beim Santos FC verdient.

In der Quali für die EM 2024 ging in Italien wieder die Angst um. Bei einer Niederlage am letzten Spieltag der Gruppe C gegen die Ukraine hätten die „Azzurri“ das direkte Ticket für die Endrunde verpasst und wieder einmal in die ungeliebten Playoffs müssen. Doch der amtierende Europameister verteidigte mit einem 0:0 den zweiten Rang, sechs Punkte hinter Gruppensieger England. Durch die starken Ukrainer und den plötzlichen Abgang von Nationalcoach Roberto Mancini wurde der Weg zur EURO holpriger als gedacht.

Aber mit Napolis Meistertrainer Luciano Spalletti hatte der Verband schnell einen passenden Nachfolger gefunden, der in kurzer Zeit Ordnung, Taktik und Enthusiasmus vermittelte. Auf einigen Positionen, wie auf der linken Seite mit Barella und Chiesa, ist die Mannschaft hervorragend besetzt. Auf der Gegenseite fehlt schon seit Jahren immer noch ein zuverlässiger Knipser im Angriff. In den beiden Partien gegen Venezuela will der Coach vor allem auch neue Taktiken und Spieler testen.

Venezuela - Italien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Venezuela: 0:1 Kolumbien (A), 1:1 Peru (A), 0:0 Ecuador (H), 3:0 Chile (H), 1:1 Brasilien (A)

Letzte 5 Spiele Italien: 0:0 Ukraine (A), 5:2 Nordmazedonien (H), 1:3 England (A), 4:0 Malta (H), 2:1 Ukraine (H)

Letzte Spiele Venezuela vs Italien: -

Beide Nationalmannschaften treffen am Donnerstag erstmals aufeinander.

Unser Venezuela - Italien Tipp: Unter 2,5 Tore

Ein Tipp auf ein Testspiel fällt immer etwas schwer. Der Außenseiter aus Südamerika wird auf neutralem Boden sicher auf einen Achtungserfolg aus sein. Der Qualität der Italiener kann Venezuela nur mit viel Einsatz, Kampf und einer guten Defensive begegnen.

Am Ende spricht vieles für einen Sieg der „Azzurri“. Coach Spalletti möchte das Spiel aber auch zum Experimentieren nutzen. So ist ein deutlicher Sieg des Favoriten eher unwahrscheinlich.

Da sich beide Teams mit dem Toreschießen etwas schwer tun, rechnen wir am Ende mit einem engen Spiel, in dem nicht allzu viele Tore fallen.