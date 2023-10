Verl - Ingolstadt Tipp, Prognose & Quoten | 14.10.2023

Unser Verl - Ingolstadt Tipp zum 3. Liga Spiel am 14.10.2023 lautet: Die drei oder mehr Tore, die in diesem Match erzielt werden, verteilen sich auf beide Mannschaften.

In der Sportclub Arena empfängt der SC Verl am Samstag den FC Ingolstadt zum 11. Spieltag in der 3. Liga. Das Momentum liegt auf Seiten der Gastgeber, welche die letzten beiden Partien gewannen und nun zu Hause auch den punktgleichen Tabellennachbarn schlagen wollen. Dieser wiederum reist mit zwei Pleiten in Serie an und will diesen Trend stoppen.

Für uns ist der Ausgang offen, allerdings erwarten mir mal wieder ein torreiches Heimspiel der Verler. Deswegen entscheiden wir uns für die Wette „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,75 bei Happybet.

Darum tippen wir bei Verl vs Ingolstadt auf „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“:

In 4 der 5 Heimspiele Verls trafen beide Teams und es gab mindestens 3 Tore.

In Partien der Verler fallen im Schnitt die meisten und in Spielen der Ingolstädter die drittmeisten Tore.

In den bisherigen 4 Duellen zwischen diesen beiden Teams gab es Tore auf beiden Seiten.

Verl vs Ingolstadt Quoten Analyse:

Die deutschen Wettanbieter erwarten hier ein Duell auf Augenhöhe. Die Quoten für Wetten auf einen Heim- bzw. Auswärtssieg sind nicht weit voneinander entfernt. Wird ein Tipp auf Verl mit Wettquoten bis 2,40 belohnt, erhält man für Wetten auf die Ingolstädter Quoten um 2,80. Das Remis bringt Werte um 3,60 ein.

Tore erwarten die Buchmacher auf beiden Seiten. Für die Wett-Alternative „Beide Teams treffen“ gibt es Quoten von höchstens 1,50. Das „Over 2,5″ ist mit Zahlen um 1,60 quotiert. Erst für den Tipp auf „Über 3,5 Tore“ gibt es deutlich höhere Wettquoten bis 2,50.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Verl vs Ingolstadt Prognose: Munterer Schlagabtausch

Nach drei Niederlagen an den ersten drei Spieltagen kann man mittlerweile wohl mit Fug und Recht behaupten, dass der SC Verl in dieser Saison angekommen ist. Denn in den folgenden sieben Partien gab es nur noch zwei Schlappen und vier Siege. Die letzten beiden Ligaspiele gewann der SCV am Stück.

Beim 3:1 über Arminia Bielefeld und dem 5:0-Erfolg am vergangenen Wochenende bei Rot-Weiß Essen demonstrierten die Verler einmal mehr ihre Offensivqualitäten. Mit insgesamt 21 Toren nach zehn Spieltagen sind sie die Tormaschine der 3. Liga. Nur zweimal in ihren saisonübergreifend letzten 13 Ligaspielen haben sie nicht getroffen.

Wäre da nicht die schwache Defensive, dann stünden die Verler wohl höher als auf dem aktuellen zwölften Platz. Allerdings kassierte der SCV schon 18 Gegentreffer. Das sind ligaweit die drittmeisten. Von den Teams auf den Rängen 1 bis 16 hat keiner mehr.

So kommt es dann aber auch, dass in den Partien des SC Verl die meisten Tore fallen. Bislang waren es 39 Tore in zehn Spielen und damit satte 3,9 Treffer pro Match. In vier der fünf Heimpartien der Verler trafen beide Teams und es gab mindestens drei Tore. In drei der bisherigen fünf Heimspiele gab es sogar mindestens vier Treffer zu bestaunen.

Verl - Ingolstadt Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Verl: 5:0 RW Essen (A), 3:1 Bielefeld (H), 0:1 1860 München (A), 2:3 Dortmund II (H), 3:2 Duisburg (A)

Letzte 5 Spiele Ingolstadt: 2:4 Regensburg (H), 0:1 Viktoria Köln (A), 4:0 Ulm (H), 4:1 Freiburg II (A), 2:1 1860 München (H)

Letzte Spiele Verl vs Ingolstadt: 1:3 (A), 2:1 (H), 1:1 (H), 1:2 (A)

Auch die Partien des FC Ingolstadt waren bislang ziemlich unterhaltsam. In den Spielen des FCI gab es insgesamt 34 Tore und damit im Schnitt 3,4 Treffer pro Match. Das ist nach Verl und Halle der ligaweit dritthöchste Wert. Insofern lässt sich zweifelsohne über einen Tipp auf „Über 3,5 Tore“ nachdenken - am besten in Kombination mit einem Sportwetten Bonus.

Die Ingolstädter selbst reisen mit einem kleinen Formtief in die Sportclub Arena. Nach drei Siegen in Folge, bei denen sie zehn Tore schossen und nur zwei kassierten, gab es zuletzt zwei Pleiten am Stück, bei denen sie insgesamt fünf Gegentore hinnehmen mussten. Nach zehn Spieltagen kommen die Schanzer auch schon auf 15 Gegentreffer.

Keines von den Teams auf den Rängen 1 bis 11 hat mehr und auch ligaweit mussten nur fünf Mannschaften öfter hinter sich greifen als der Tabellennachbar der Verler. Auswärts holte Ingolstadt in bisher fünf Partien erst einen Sieg. Beim 4:1-Erfolg bei Freiburg II schoss der Klub auch 80 Prozent aller seiner erst fünf Auswärtstreffer.

Die übrigen vier Auswärtsspiele hat der FCI alle verloren. In der Auswärtstabelle steht er deshalb auf dem drittletzten Platz. Interessant: Das letzte Auswärts-Remis gab es für die Schanzer vor über einem Jahr am 17. September 2022. Seitdem gab es in 19 Auswärtsbegegnungen in Liga 3 sieben Siege und zwölf Niederlagen.

Unser Verl - Ingolstadt Tipp: „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“

In den letzten vier direkten Duellen zwischen diesen beiden Teams gab es immer Tore auf beiden Seiten. In drei dieser vier Begegnungen gab es auch mindestens drei Treffer. Wir denken, dass sich dieser Trend fortsetzt. Es treffen die beiden Mannschaften aufeinander, in deren Spielen die meisten bzw. drittmeisten Tore fallen. Gleichzeitig stellt der SCV mit 21 Treffern die beste Offensive und der FCI mit 19 Toren die zweitbeste. Auf der anderen Seite ließen nur wenige Teams mehr Gegentreffer als Verl mit seinen 18 oder Ingolstadt mit 15 zu.