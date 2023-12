VfB Stuttgart - Augsburg Tipp, Prognose, Quote | 20.12.2023

Unser Stuttgart - Augsburg Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 20.12.2023 lautet: Können sich die Stuttgarter nach der Niederlage gegen den Rekordmeister FC Bayern wieder fangen und den nächsten Sieg vor heimischem Publikum einfahren? In unserem Wett Tipp heute sehen wir den VfB mit deutlichen Vorteilen gegen die Gäste aus Augsburg.

Was für eine starke Saison spielt der VfB Stuttgart in diesem Jahr? Durch eine starke Offensive, verbunden mit einer guten Defensive, können sich die Fans der Stuttgarter berechtigte Hoffnung auf eine Teilnahme am Europapokal im nächsten Jahr machen. Augsburg startete schwach in die Saison, konnte sich zuletzt jedoch etwas fangen.

Wir gehen trotzdem mit den Gastgebern und entscheiden uns im Wett Tipp heute für „Sieg Stuttgart & Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,80 bei Bet-at-home.

Darum tippen wir bei Stuttgart vs Augsburg auf „Sieg Stuttgart & Über 2,5 Tore“:

Stuttgart gewann 6 der 8 Heimspiele in dieser Saison.

Augsburg konnte erst eines der ersten 7 Gastspiele gewinnen.

In den Heimspielen der Stuttgarter fallen im Schnitt 3,75 Tore.

Stuttgart vs Augsburg Quoten Analyse:

Das Überraschungsteam der Liga aus Stuttgart geht erwartungsgemäß als Favorit in die kommende Partie gegen Augsburg und bekommt eine Siegquote von 1,37 zugewiesen. Der zweite Auswärtssieg der Saison für die Fuggerstädter ist den Bookies eine Gewinnquote in Höhe von 7,50 wert.

Die besten Wettanbieter mit deutscher Lizenz erwarten eine torreiche Partie, dies wird durch die recht niedrige Quote für „Über 2,5 Tore“ von nur 1,45 deutlich. Dabei wird vor allem dem Favoriten zugetraut, mehrfach einzunetzen. Die Quote für „Stuttgart Über 1,5 Tore“ liegt bei ebenfalls sehr niedrigen 1,35.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Stuttgart vs Augsburg Prognose: Kann Augsburg das nächste Remis erkämpfen?

Der VfB Stuttgart liegt mit 31 Punkten aus den ersten 15 Spielen der Saison auf einem starken vierten Rang der Tabelle. Bei den zehn errungenen Siegen, bei vier Niederlagen und einem Remis konnten die Männer aus Baden-Württemberg schon starke 34 Tore erzielen und das eigene Tor mit nur 19 Gegentreffern halbwegs sauber halten.

Bester Torschütze der Stuttgarter in dieser Saison ist Serhou Guirassy, dem in nur 13 Spielen phänomenale 16 Tore gelangen. Nur Harry Kane von den Bayern kann diese Marke mit 20 Treffern in 14 Spielen in der Bundesliga übertreffen. Vor allem im Bereich Passspiel kann der VfB in dieser Saison starke Werte präsentieren. Bei der Passgenauigkeit mit im Schnitt 86 Prozent, beim Ballbesitz mit 58 Prozent und bei der Flanken-Genauigkeit mit durchschnittlich 28 Prozent liegen die Schwaben jeweils unter den Top 5 der gesamten Liga.

Die Augsburger spielen derweil eine recht mittelmäßige Saison. Mit 18 Punkten liegen die Fuggerstädter auf dem zehnten Platz der Tabelle. Nach einem schwachen Start in die laufende Spielzeit wurde in den letzten acht Spielen nur noch eine Niederlage notiert, bei drei Siegen und gleich vier 1:1-Remis.

Mit 24 erzielten Toren hapert es bisweilen noch im Angriff der bayerischen Schwaben, auch in der Verteidigung kann man den Laden hinten mit 28 Gegentoren nicht immer dicht halten. Bester Scorer der Augsburger in dieser Saison ist Ermedin Demirovic, dem schon starke acht Treffer und fünf Torvorlagen gelangen.

Stuttgart - Augsburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Stuttgart: 0:3 Bayern (A), 1:1 Leverkusen (H), 2:0 Dortmund (H), 2:0 Bremen (H), 2:1 Frankfurt (A)

Letzte 5 Spiele Augsburg: 1:1 Dortmund (H), 0:2 Bremen (A), 2:1 Frankfurt (H), 1:1 Union Berlin (A), 1:1 Hoffenheim (H)

Letzte 5 Spiele Stuttgart vs. Augsburg: 1:1 (A), 2:1 (H), 3:2 (H), 1:4 (A), 2:1 (H)

Blicken wir auf die erweiterten Statistiken, sehen wir, dass die Augsburger recht selten über lange Pässe in ihre Angriffs-Situationen kommen. Die Fuggerstädter spielten die zweitwenigsten langen Bälle auf einen Mitspieler und brachten diese mit nur 49,3 Prozent am viertschlechtesten im Ligavergleich an den Mann.

Die starken Leistungen der Stuttgarter sind auch in jener Hinsicht bemerkenswert, da der VfB das im Schnitt jüngste Team der Liga stellt. Vor heimischem Publikum sind die Schwaben dabei bisher eine Macht, gewannen sechs der acht Partien und erzielten dabei eine starke Torbilanz von 23:7.

Der direkte Vergleich im Schwaben-Duell ist komplett ausgeglichen. In insgesamt 20 Erstliga-Partien konnten beide Teams jeweils neun Mal gewinnen, nur zwei Mal endeten die Begegnungen mit einem Remis. So wäre eine Wette auf ein Unentschieden im kommenden Match vielleicht nicht die beste Wahl. Solltet ihr der Versuchung der hohen Quote von 5,00 jedoch trotzdem nicht widerstehen können, können wir euch nur die Nutzung des Bet-at-home Gutscheins ans Herz legen, um eure Gewinnchancen zu maximieren.

Unser Stuttgart - Augsburg Tipp: Sieg Stuttgart & Über 2,5 Tore

In den Spielen der Stuttgarter fallen vor allem vor heimischem Publikum in der Regel einige Tore. Aber auch in den Gastspielen der Augsburger fielen in dieser Saison im Schnitt über 3,0 Treffer. Wir erwarten auch im Duell der Schwaben eine Partie mit vielen Chancen und klaren Vorteilen für den VfB.