VfB Stuttgart - Bochum Tipp, Prognose & Quoten | 19.08.2023

Unser Stuttgart - Bochum Tipp zum Bundesliga Spiel am 19.08.2023 lautet: Der VfB schenkt seinen Fans zum Auftakt gegen Bochum mindestens zwei Tore.

Im Endspurt der Vorsaison wäre die Partie zwischen dem VfB Stuttgart und dem VfL Bochum ein absoluter Abstiegskracher gewesen. Am ersten Spieltag der neuen Saison geht es vor allem für die Gäste darum, schon jetzt die ersten drei Punkte zu holen, die in einem möglichen späteren Kampf um den Klassenerhalt Gold wert sein könnten.

Die Bochumer haben allerdings seit einiger Ewigkeit kein Bundesliga-Duell mit den Schwaben gewonnen. Mit der Pleite im DFB-Pokal legten sie zudem einen Fehlstart hin. Wir sehen den VfB vorne und entscheiden uns für die Wette „Stuttgart Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,62 bei Betano.

Darum tippen wir bei Stuttgart vs Bochum auf „Stuttgart Über 1,5 Tore“:

Stuttgart hat keines der letzten 12 Bundesliga-Duelle mit Bochum verloren.

Die Gäste waren in der letzten Spielzeit das zweitschlechteste Auswärtsteam.

In der Vorsaison erzielten die Schwaben in den beiden Partien gegen den VfL 7 Treffer.

Stuttgart vs Bochum Quoten Analyse:

Für das Duell der Fast-Absteiger der letzten Saison haben die Wettanbieter die gastgebenden Schwaben als Favoriten auserkoren. Für Wetten auf einen Heimsieg gibt es Quoten um 1,70. Ein Tipp auf die Gäste aus dem Ruhrgebiet bringt dagegen Wettquoten bis 4,80.

Der Tipp auf Über 2,5 Tore zum Beispiel bringt Wettquoten bis 1,65. In etwa dieselben Werte liefern Wetten darauf, dass beide Teams treffen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Stuttgart vs Bochum Prognose: VfL auch mit Fehlstart in der Bundesliga?

Sebastian Hoeneß gab am 9. April 2023 sein Bundesliga-Debüt als Trainer des VfB Stuttgart im Auswärtsspiel in Bochum. Die Schwaben gewannen diese Partie mit 3:2, nachdem sie schon das Hinspiel zu Hause mit 4:1 gewonnen hatten. In den folgenden und gleichzeitig letzten sieben Bundesligaspielen der Vorsaison gab es nur eine VfB-Pleite.

Trotz nur einer Niederlage in acht Partien unter Hoeneß mussten die Stuttgarter, auch aufgrund von insgesamt nur drei Siegen und vier Remis, in die Relegation gegen den HSV, blieben dort letztlich aber siegreich. In dieser Saison will man von Beginn an nicht viel mit dem Tabellenkeller zu tun haben und den Grundstein dafür mit einem Heimsieg zum Auftakt legen.

Die Vorbereitung mit fünf Siegen aus sechs Testspielen klingt erstmal stark, allerdings tummelten sich unter den Gegnern auch nicht die ganz großen Namen. Das Freundschaftsspiel gegen Liga-Konkurrent Gladbach wurde mit 1:5 verloren. Das erste Pflichtspiel der Saison war dann wiederum erfolgreich.

In der ersten Runde des DFB-Pokals setzten sich die Kicker aus dem Ländle mit 4:0 bei TSG Balingen aus der Regionalliga durch. Auch am Samstag will man eine weiße Weste behalten. Doch ob das gelingt? In der Vorsaison spielte der VfB jedenfalls nur zweimal zu Null, was einen persönlichen Bundesliga-Negativrekord darstellt.

Stuttgart - Bochum Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Stuttgart: 4:0 Balingen (A), 3:0 Sheffield United (N), 2:0 1860 München (N), 1:5 Gladbach (N), 2:1 Vitesse Arnheim (N)

Letzte 5 Spiele Bochum: 2:2, 1:4 n.E. Bielefeld (A), 1:3 Luton Town (N), 2:1 Luton Town (N), 0:1 Parma Calcio (N), 3:4 Spezia Calcio (N)

Letzte 5 Spiele Stuttgart vs. Bochum: 3:2 (A), 4:1 (H), 1:1 (H), 0:0 (A), 1:0 (A)

Die Gäste aus Bochum holten an den letzten drei Spieltagen der Vorsaison sieben Punkte und machten dadurch den direkten Klassenerhalt perfekt. Am Ende hatten sie aber nur zwei Zähler Vorsprung auf die Stuttgarter. Dass der VfL auch in dieser Saison zu den Abstiegskandidaten zählt, wurde schon in der Vorbereitung deutlich.

Von den sieben Testspielen wurden nur die beiden gegen Kickers Emden aus der Oberliga (9:2) und Premier League-Aufsteiger Luton Town (2:1) gewonnen. Die anderen fünf Partien, unter anderem gegen Düsseldorf aus der 2. Bundesliga oder die italienischen Zweitligisten Spezia und Parma wurden verloren.

Verloren haben die Ruhrkicker dann auch ihr Erstrunden-Match im DFB-Pokal bei Zweitliga-Absteiger Bielefeld. Erst rettete Simon Zoller mit einem Tor in der Nachspielzeit sein Team in die Verlängerung. Doch weil dort keine Treffer mehr fielen, ging es ins Elfmeterschießen, in dem gleich drei von vier Bochumern die Nerven versagten.

Vorbereitung und Pokal zusammengenommen, kassierte der VfL in sechs der letzten acht Spiele immer mindestens zwei Gegentore. Nun muss man beim VfB Stuttgart ran, gegen den man zuletzt am 14. Mai 2005 ein Duell im Ligabetrieb gewonnen hat. Seitdem gab es zwölf weitere Bundesliga- sowie vier Zweitliga-Duelle ohne einen Dreier der Bochumer.

Unser Stuttgart - Bochum Tipp: Stuttgart Über 1,5 Tore

Nimmt man noch die Duelle im DFB-Pokal hinzu, dann hat Bochum nur eines der letzten 19 Aufeinandertreffen mit dem VfB für sich entschieden. Zudem war der VfL schon in der Vorsaison das zweitschlechteste Auswärtsteam, spielte eine schwache Vorbereitung und schied in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Drittligist Bielefeld aus.

Es spricht also einiges für die Schwaben, die wohl aber für einen Sieg schon mindestens zwei Tore benötigen werden, wenn sie ihre Defensiv-Probleme aus der Vorsaison beibehalten. Nach den letzten Ergebnissen der Ruhrkicker sind zwei VfB-Treffer aber alles andere als unwahrscheinlich.