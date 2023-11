VfB Stuttgart - Dortmund Tipp, Prognose, Quoten | 11.11.23

Unser VfB Stuttgart - Dortmund Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 11.11.2023 lautet: In unserem Wett Tipp heute wollen der VfB und auch der BVB Wiedergutmachung für die Niederlagen am vergangenen Spieltag. Am Ende haben aber die Gäste die Nase vorne.

Der VfB war unfassbar gut in die Saison 2023/24 gestartet. Nach dem 8. Spieltag stand Stuttgart mit sieben Siegen in der Tabelle vor den Bayern und war mit einem Zähler Rückstand erster Verfolger von Tabellenführer Leverkusen. Zwei Runden später belegen die Schwaben immer noch einen Champions-League-Platz (3.). Der gute Start hat aber mit zwei Niederlagen in Serie ein paar Kratzer bekommen. Am Samstag wollen die Männer von Coach Sebastian Hoeneß eine neue Serie starten.

Allerdings gastiert niemand geringerer als der BVB im Ländle. Am Ende entscheiden wir uns mit einer Quote von 2,52 bei NEObet für den Wett Tipp heute „Sieg Dortmund“.

Darum tippen wir bei VfB Stuttgart vs Dortmund auf „Sieg Dortmund“:

Dortmund hat in den letzten 18 Ligaspielen nur eine Niederlage kassiert

Der VfB wartet seit 6 Jahren auf einen Heimsieg gegen den BVB

Die Borussia kassierte in den vergangenen 13 Bundesliga-Gastspielen gerade mal eine Pleite (bei den Bayern)

VfB Stuttgart vs Dortmund Quoten Analyse:

In der Vorsaison verpasste der BVB hauchdünn die deutsche Meisterschaft, während der VfB erst in der Relegation die Klasse halten konnte. Beim Duell der beiden Vereine am Samstag gehen die Buchmacher aber von einem Spiel auf Augenhöhe aus. Das hat bei der VfB Stuttgart vs Dortmund Prognose natürlich auch mit dem guten Start der Schwaben zu tun. Für einen Heimsieg gibt es Quoten im Schnitt von 2,60. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg der Gäste mit durchschnittlichen Quoten von 2,54 belohnt.

VfB Stuttgart - Dortmund Prognose: Wie hat der BVB die Bayern-Pleite verkraftet?

Ausgerechnet in den beiden baden-württembergischen Duellen gegen Hoffenheim und Heidenheim endete die Serie des VfB mit sechs Siegen am Stück. Gegen die beiden Rivalen aus dem Ländle hatte Stuttgart jeweils einen Elfmeter vergeben. Beim FCH fehlte der sonst so treffsicheren Offensive auch jeglicher Fluss und jegliche Wucht. So blieben die Brustringträger erstmals in der Ära unter Coach Sebastian Hoeneß ohne eigenen Treffer.

Einige befürchten nun einen Rückfall in alte Muster. Stuttgart steht immer noch auf einem tollen dritten Platz. Das Programm bis zur Winterpause hat es allerdings in sich. Für das Duell gegen den BVB hofft der VfB auf die Rückkehr von Torjäger Serhou Guirassy. Der Angreifer steht mit 14 Treffern in acht Partien auf Platz 2 der Torjägerliste. Mit 27 Treffern hat der VfB die drittbeste Offensive der Liga hinter Bayern (38) und Leverkusen (30).

Im Spitzenspiel am Samstag gegen die Bayern hatte sich Dortmund - wie so oft - viel vorgenommen. Am Ende kam aber dabei - wie so oft - nicht wirklich etwas heraus. Der BVB trat gegen den Rekordmeister mal wieder gehemmt, eingeschüchtert und fehlerhaft auf. Die Männer von Coach Edin Terzic ließen Aggressivität, Tempo, Wille und Torgefahr vermissen. Schon nach neun Minuten lag man mit zwei Toren zurück. So stand am Ende eine 0:4-Heimpleite auf der Anzeigetafel, die auch noch höher hätte ausfallen können.

Damit kassierte die Borussia die erste Pleite nach 17 ungeschlagenen Ligaspielen. Zudem setzte es die erste Heimniederlage seit August 2022. Erstmals nach 56 Heimspielen in der Bundesliga blieb Dortmund ohne eigenen Treffer. Nun hat man sieben Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Leverkusen. Diese „Nicht-Leistung“ war ein unerwarteter Rückschritt. In den Wochen zuvor hatten die Schwarz-Gelben immer wieder eine gute Form, Spielstärke, taktische Reife und Widerstandskraft bewiesen.

VfB Stuttgart - Dortmund Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart: 0:2 Heidenheim (A), 1:0 Union Berlin (H), 2:3 Hoffenheim (H), 3:0 Union Berlin (A), 5:1 Wehen Wiesbaden (H)

Letzte 5 Spiele Dortmund: x:x Newcastle United (H), 0:4 Bayern München (H), 3:3 Frankfurt (A), 1:0 Newcastle United (A), 1:0 Werder Bremen (H)

Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart vs Dortmund: 3:3 (H), 0:5 (A), 0:2 (H), 1:2 (A), 2:3 (H)

Seit Dezember 2020 wartet der VfB auf einen Sieg gegen den BVB. Damals gewannen die Schwaben mit 5:1 im Signal-Iduna-Park. Der letzte Heimerfolg der Stuttgarter gegen die Borussia war ein 2:1 im November 2017. Aus den letzten fünf Liga-Duellen gegen die Schwarz-Gelben holten die Brustringträger nur einen Punkt. Dieser kam aber am 28. Spieltag der Vorsaison mit einem 3:3-Heimremis sehr spektakulär zustande. In der 84. Minute hatten die Hausherren einen 0:2-Rückstand ausgeglichen. Dann gingen die Gäste in der 92. Minute erneut in Führung, ehe der VfB in der 97. Minute zum Endstand traf.

Unser VfB Stuttgart - Dortmund Tipp: Sieg Dortmund

Beide Teams sind am Samstag auf Wiedergutmachung aus. Wir schätzen die Ausgangslage aber etwas anders ein als die Buchmacher. Die Qualität spricht klar für die Gäste. Auch der direkte Vergleich schlug in den letzten Jahren häufig zu Gunsten des BVB aus. Die Dortmunder werden mit aller Macht eine Reaktion auf die schwache Leistung gegen die Bayern zeigen wollen. Beim VfB ist dagegen der tolle Schwung, der die Mannschaft bis auf Platz 2 der Tabelle geführt hat, etwas abgeebbt. Selbst mit der Rückkehr von Goalgetter Guirassy gehen die drei Punkte wohl an die Gäste.