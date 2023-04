VfB Stuttgart - Dortmund Tipp, Prognose & Quoten | 15.04.2023

Unser VfB Stuttgart - Dortmund Tipp zum Bundesliga Spiel am 15.04.2023 lautet: Beim Duell zwischen einem Abstiegskandidaten aus Stuttgart und einem Meisterschaftsanwärter aus Dortmund sind die Rollen bereits vor Anpfiff klar verteilt. Wir schätzen die Borussen als stärker ein und tendieren zu einem Auswärtssieg.

Nach fünf sieglosen Bundesliga-Partien in Serie gab es für den VfB zuletzt allen Grund zur Freude. Beim VfL Bochum sprang nach 90 hart umkämpften Minuten ein knapper 3:2-Triumph heraus. Ein Erfolg, der in Ordnung ging, da die Gäste aus dem Schwabenland zwingender agierten. Der VfB kam zum ersten Auswärtssieg in der laufenden Saison und will auch gegen die Schwarz-Gelben etwas Zählbares mitnehmen.

Dortmund feierte zuletzt einen knappen 2:1-Sieg über Union Berlin und sicherte sich im Signal Iduna Park drei mehr als wichtige Punkte. Dabei waren die Gastgeber über weite Strecken spielbestimmend und zeigten mehr als 60 Prozent Ballbesitz auf. Zudem offenbarte der BVB deutlich mehr Zug zum Tor und hatte die gefährlicheren Aktionen.

Neben Bayern gehört die Elf von Trainer Edin Terzic zu den auswärtsstärksten Mannschaften der Bundesliga. In Stuttgart sehen wir die Gäste aus dem Ruhrpott als besseres Team und tendieren zu einem Auswärtssieg mit mehr als 1,5 Toren. Bet3000 hält diesbezüglich eine Quote von 2,25 bereit.

Darum tippen wir bei VfB Stuttgart vs Dortmund auf „Sieg Dortmund & Über 1,5 Tore“:

Dortmund gewann 4 der vergangenen 6 Liga-Auswärtsspiele.

Die Schwaben setzten sich nur in einem der jüngsten 5 Heimspiele in der Bundesliga durch (1U, 3N).

Seit November 2017 hat der VfB in der Mercedes Benz Arena nicht mehr gegen Dortmund gewonnen (3N).

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

VfB Stuttgart vs Dortmund Quoten Analyse:

Nach dem Ausscheiden im DFB-Pokal und in der Königsklasse fokussiert sich der BVB auf die Bundesliga und will den deutschen Rekordmeister aus München vom Thron stoßen. Ein Sieg in Stuttgart wäre ein sehr guter erster Schritt. Die besten Wettanbieter schreiben den Borussen Vorteile zu und bewerten den Auswärtssieg mit einer VfB Stuttgart Dortmund Quote in Höhe von bis zu 2,00.

Tippfreunde, welche die Schwaben als Aspiranten auf drei Punkte betrachten, dürfen sich über den teilweise mehr als 3,6-fachen Wetteinsatz freuen.

Paarungen zwischen Stuttgart und Dortmund versprechen Tore. Satte 16 der jüngsten 17 Aufeinandertreffen gestalteten sich unabhängig vom Austragungsort mit drei oder mehr Toren. Ein Umstand, der sich auf die Quote auf dem Markt „Over/Under 2,5 Tore“ auswirkt.

VfB Stuttgart vs Dortmund Prognose: „Sorgt Sebastian Hoeneß mit seinem VfB für eine Überraschung?“

In Stuttgart hat sich der Trainerwechsel bezahlt gemacht. Sebastian Hoeneß scheint zumindest momentan der richtige Mann auf dem Posten zu sein. Zwei Spiele führten unter seiner Federführung zu Erfolgserlebnissen. Dem 1:0 im Viertelfinale des DFB-Pokals gegen Nürnberg folgte ein knapper 3:2-Erfolg in der Liga in Bochum.

Vor allem der Dreier im Ruhrpott ist als eminent zu bewerten. Somit verließ der VfB erstmals seit dem 24. Bundesliga-Spieltag die direkten Abstiegsränge und belegt nun den Relegationsplatz. Auf das rettende Ufer fehlen nur drei Punkte.

Vier der insgesamt fünf Siege kamen in der Mercedes Benz Arena zustande, wobei unter Ex-Coach Bruno Labbadia auf heimischem Boden ein deutlicher Abwärtstrend erkennbar war. Nur eines der vergangenen fünf Heimspiele wurde gewonnen (3N, 1U). Der neue Coach Sebastian Hoeneß will sein Team im ersten Heimspiel unter seiner Leitung zu einem Dreier führen.

Mit 56 erbeuteten Punkten befindet sich Dortmund auf Platz 2 der Tabelle und hält mit zwei Zählern Rückstand den Anschluss zum deutschen Rekordmeister aus München.

VfB Stuttgart - Dortmund Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart: 3:2 Bochum (BL, A), 1:0 Nürnberg (Pokal, A), 0:3 Union Berlin (BL, A), 0:1 Wolfsburg (BL, H), 1:1 Frankfurt (BL, A).

Letzte 5 Spiele Dortmund: 2:1 Union Berlin (BL, H), 0:2 Leipzig (Pokal, A), 2:4 Bayern (BL, A), 6:1 Köln (BL, H), 2:2 Schalke (BL, A).

Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart vs. Dortmund: 0:5 (BL, A), 0:2 (BL, H), 1:2 (BL, A), 2:3 (BL, H), 5:1 (BL, A).

Mal abgesehen vom 2:4 in der Münchner Allianz Arena spielte Dortmund jüngst in der Ferne starken Fußball und gewann vier der letzten fünf Auswärtsduelle. Zudem wurden auf Schalke die Punkte nach einem 2:2 geteilt.

Hinter Bayern und Leipzig ist Dortmund gemeinsam mit Leverkusen und Augsburg das treffsicherste Team in gegnerischen Gefilden. 21 Mal brachte der BVB den Ball im Tor des Gegners unter. In den letzten sieben Auswärtsspielen stand immer ein eigener Treffer zu Buche. Drei der jüngsten fünf Partien in der Fremde brachten einen „Clean Sheet“ zum Vorschein. Dennoch steht die Abwehr auswärts mit 23 Gegentoren alles andere als sicher.

In der Hinrunde fegte der BVB die Schwaben im Signal Iduna Park wahrlich vom Platz und setzte sich mit 5:0 durch.

Unser VfB Stuttgart - Dortmund Tipp: „Sieg Dortmund & Über 1,5 Tore“

Die direkten Duelle zwischen Stuttgart und Dortmund gestalteten sich immer torreich. Zudem beendeten die Schwaben zehn ihrer 13 Liga-Heimspiele mit zwei oder mehr Toren.

Dortmund absolvierte zwölf von 14 Liga-Auswärtsduellen mit mehr als 1,5 Treffern und stellte zudem seine offensive Durchschlagskraft in der Ferne mehrfach unter Beweis. Wenngleich Sebastian Hoeneß als neuer Coach der Schwaben auf zwei Siege in zwei Pflichtspielen blickt, wird es gegen Dortmund sehr schwer.