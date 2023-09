VfB Stuttgart - Freiburg Tipp, Prognose, Quoten | 2.9.2023

Unser VfB Stuttgart - Freiburg Tipp zum Bundesliga Spiel am 02.09.2023 lautet: Die ersten drei Halbzeiten der neuen Saison waren für Stuttgart herausragend. Allerdings brach der VfB gegen Leipzig ein. Am 3. Spieltag gastiert mit dem SCF ein Angstgegner beim VfB.

Nach zwei Spieltagen gehört Freiburg zu den fünf Bundesliga-Klubs, die sechs Punkte auf dem Konto haben. Ein dritter Sieg würde den bisherigen Startrekord von sieben Zählern übertrumpfen. Setzt sich der Trend der letzten Duelle fort, ist dieser Bestwert möglich.

Der VfB Stuttgart hat mit seinem 5:0-Sieg zum Saisonauftakt gegen den VfL Bochum eine erste Duftmarke gesetzt. Nach der Führung gegen Leipzig bahnte sich bereits ein kleiner Höhenflug an, doch in der zweiten Halbzeit zerlegten die Roten Bullen die Schwaben und gewannen mit 5:1. Unser Tipp: „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 2,00 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei VfB Stuttgart vs Freiburg auf „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“:

Freiburg hat die letzten 6 Bundesliga-Spiele gegen Stuttgart allesamt gewonnen - Vereinsrekord!

Bis auf Bayern hat keine Mannschaft mehr Torschüsse und erwartbare Tore als der SCF auf der Habenseite (41 Torschüsse, 5,1 xG).

Beide Mannschaften haben an beiden Spieltagen getroffen.

VfB Stuttgart vs Freiburg Quoten Analyse:

Für den SC Freiburg gab es vor dieser Saison erst eine Spielzeit, in der zum Auftakt zwei Siege gefeiert werden durften (2019/20). Ein weiterer Dreier gegen den VfB Stuttgart würde einen neuen Vereinsrekord bedeuten. Setzt ihr auf diesen neuen Bestwert, erhaltet ihr bei den verschiedenen Buchmachern Wettquoten in Höhe von maximal 3,20.

Noch ist der VfB mit Sebastian Hoeneß an der Seitenlinie im eigenen Stadion ungeschlagen (2 Siege, 3 Remis). Feiert der Gastgeber den zweiten Saisonsieg, erhaltet ihr maximal das 2,25-Fache eures Einsatzes zurück. Dazu passend wollen wir euch diese Wettanbieter ohne Steuern vorstellen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

VfB Stuttgart vs SC Freiburg Prognose: Ein ungern gesehener Gast

Die Anhänger der Weiß-Roten haben keine guten Erinnerungen an die vergangenen Vergleiche mit dem SC Freiburg. Zuletzt verlor der VfB sechs Duelle in Folge. Eine solche Negativserie haben die Hausherren gegen keine andere Mannschaft der Bundesliga.

Drei der ersten vier Halbzeiten der noch jungen Saison dürften die negativen Vorzeichen für diese Begegnung allerdings in Grenzen halten. Stuttgart erzielte bisher sechs Treffer und hat drei von vier Spielabschnitte als Sieger beendet. Vor allem Serhou Guirassy zeigte sich mit drei Toren nach zwei Spieltagen in bestechender Verfassung.

Grundsätzlich können wir von dieser Partie einiges erwarten. Beide Mannschaften befinden sich nach erwartbaren Toren unter den vier stärksten Teams der Liga. Stuttgart hat bisher 4,3 xG (4.) aufgelegt, der SC Freiburg sogar 5,1 xG (2.).

Auf der anderen Seite mussten die Schwaben in Gestalt von Neuzugang Alexander Nübel fünf Bälle aus dem eigenen Netz fischen. Freiburg ist defensiv mal wieder bärenstark unterwegs und hat erst ein Gegentor zugelassen - Vorteil SCF!

VfB Stuttgart - Freiburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart: 1:5 RB Leipzig (A), 5:0 VfL Bochum (H), 4:0 Balingen (A), 3:0 Sheffield (A), 2:0 1860 München (A).

Letzte 5 Spiele Freiburg: 1:0 Bremen (H), 2:1 Hoffenheim (A), 2:0 Oberachern (A), 2:2 Strasbourg Alsace (H), 2:3 Wolfsburg (A).

Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart vs. Freiburg: 1:2 (A), 0:1 (H), 0:2 (A), 2:3 (H), 1:2 (A).

Nach zwei absolvierten Spieltagen ist der SC Freiburg das einzige Team, das bisher in der Startelf ohne Neuzugang auskam. Der Vorteil liegt auf der Hand: Die Schwarzwälder sind eingespielt und haben klare Abläufe, die sie sowohl in den erwartbaren Toren als auch erwartbaren Gegentoren zu einem Top-5-Team machen.

Die vergangenen vier Begegnungen zwischen Stuttgart und Freiburg boten einen frühen Treffer in der Partie - die Breisgauer gingen dabei stets in der Anfangsviertelstunde in Führung. Gelingt ihnen das am dritten Spieltag erneut, rückt ein Auswärtssieg immer näher.

Zudem sollte die Marke von Über 1,5 Toren in dieser Partie kein großes Problem darstellen. Vier der letzten fünf Aufeinandertreffen haben diesen Wert geknackt. Zudem zählen Stuttgart (3,76 xG) und Freiburg (4,08 xG) mit jeweils über 3,5 erwartbaren Toren aus dem Spiel heraus zu den vier spielstärksten Mannschaften der Liga.

Wenn euch diese Daten ausreichen, um den siebten Freiburg-Sieg in diesem Duell in Folge zu prognostizieren, bietet Interwetten eine Quote von 3,10 für einen Auswärtssieg der Schwarzwälder an.

Unser VfB Stuttgart - Freiburg Tipp: Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore

Stuttgart ist unter Sebastian Hoeneß in fünf Heimspielen ungeschlagen. Außerdem war die 1:5-Pleite gegen Leipzig erst die zweite Niederlage in der zehnten Bundesliga-Partie unter dem jungen Trainer. Das berücksichtigen wir, indem wir keinen einfachen Freiburger Sieg prognostizieren, sondern uns mit einer „Doppelten Chance“ absichern.