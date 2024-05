VfB Stuttgart - Gladbach Tipp, Prognose & Quoten | 18.05.

Unser VfB Stuttgart - Gladbach Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 18.05.2024 lautet: Die Schwaben spielen eine grandiose Saison. In unserem Wett Tipp heute gehen wir davon aus, dass sie diese mit einem klaren Heimsieg abrunden.

Bayern oder Stuttgart - wer wird Vizemeister und sichert sich in der kommenden Saison aller Voraussicht nach das Spiel um den Supercup gegen Champion Leverkusen? Die Münchner sind im Vorteil und der VfB hat nur eine Chance auf Platz 2, wenn er selbst gewinnt und der FCB bei Hoffenheim verliert. An einem Heimsieg der Schwaben haben wir keine Zweifel. Mit Gladbach kommt jedenfalls ein recht harmloser Gast ins Ländle.

Dieser dürfte für den VfB zu knacken sein und deswegen entscheiden wir uns für den Wett Tipp heute „Sieg VfB Stuttgart (HC 0:1)“ mit einer Quote von 1,70 bei ODDSET.

Darum tippen wir bei VfB Stuttgart vs Gladbach auf „Sieg Stuttgart (HC 0:1)“:

Stuttgart ist zu Hause seit 13 Pflichtspielen ungeschlagen.

Gladbach gewann auswärts nur eines der letzten 14 Pflichtspiele.

In jedem der letzten 3 Heimspiele erzielte der VfB 3 Tore.

VfB Stuttgart vs Gladbach Quoten Analyse:

Auch die Buchmacher haben keinen Zweifel daran, wer in diesem Spiel der Sieger sein wird. Mit Höchstquoten von 1,31 für Wetten auf einen Heimsieg des VfB liegt die klare Favoritenrolle bei den Schwaben. Auf der anderen Seite wird ein Tipp auf einen Auswärtssieg der Fohlen mit Wettquoten bis 8,80 belohnt.

Etwas mehr als das Doppelte seines Wetteinsatzes erhält man für den richtigen Tipp auf „Sieg VfB Stuttgart & Beide Teams treffen". Dieser wirft zum Beispiel bei Bwin eine Quote von 2,05 ab.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

VfB Stuttgart vs Gladbach Prognose: VfB glänzt auch im letzten Heimspiel

Mit dem 1:0-Erfolg in Augsburg wahrte Stuttgart seine Chancen auf die Vizemeisterschaft. Die Bayern, die aktuell noch auf dem zweiten Platz stehen und zwei Punkte mehr haben, wurden von den Schwaben am Spieltag zuvor mit 1:3 abgefertigt. Damit steht der VfB kurz davor, die Bundesliga-Saison 2023/24 mit nur einer Heimniederlage zu beenden.

Denn das 2:3 gegen Hoffenheim Ende Oktober letzten Jahres war das einzige Heimspiel, das die Stuttgarter in dieser Spielzeit verloren. Ansonsten gab es an heimischer Wirkungsstätte zwölf Siege und drei Remis. Aktuell kann der VfB auf 13 ungeschlagene Heim-Pflichtspiele in Serie blicken (10S, 3U).

In der letzten Saison hatte Meister Bayern in der Endabrechnung 71 Punkte. Stuttgart steht aktuell bei 70 Zählern und hat damit mehr als doppelt so viele wie in der letzten Spielzeit (33). Mit 74 Toren stellen die Schwaben zudem die viertbeste Offensive im deutschen Oberhaus. Allein 46 und damit über 62 Prozent aller Treffer gab es zu Hause.

In sieben der letzten acht Heimpartien konnte der VfB mindestens doppelt treffen. In den letzten drei Heim-Begegnungen gelangen ihm jeweils drei eigene Treffer. Gegen Gladbach ist Stuttgart in der Bundesliga seit fünf Heimspielen ungeschlagen (4S, 1U). Das Hinspiel in dieser Saison ging allerdings mit 3:1 an die Borussia.

VfB Stuttgart - Gladbach Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart: 1:0 Augsburg (A), 3:1 Bayern (H), 2:2 Leverkusen (A), 1:2 Bremen (A), 3:0 Frankfurt (H)

Letzte 5 Spiele Gladbach: 1:1 Frankfurt (H), 2:2 Bremen (A), 0:0 Union Berlin (H), 3:4 Hoffenheim (A), 1:2 Dortmund (H)

Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart vs Gladbach: 1:3 (A), 2:1 (H), 1:3 (A), 3:2 (H), 1:1 (A)

Dass die Fohlen allerdings auch das Rückspiel für sich entscheiden, halten nicht nur die Buchmacher für äußerst unwahrscheinlich. Auch wir rechnen nicht mit einem Erfolg der Gäste, die nur eines ihrer letzten 14 Pflichtspiele auf des Gegners Platz gewonnen und acht der übrigen 13 Auswärtspartien verloren haben (5U). Überhaupt reist Gladbach mit fünf sieglosen Spielen in Folge ins Ländle. Nach zwei Pleiten gab es zuletzt drei Punkteteilungen in Serie. Aktuell steht die Borussia in der Tabelle nur auf Rang 13. Bei einer Niederlage droht der Absturz auf Platz 15. Mit insgesamt 63 Gegentoren stellen die Gäste die drittschwächste Abwehr der Bundesliga.

37 und damit fast 59 Prozent aller Gegentreffer gab es in der Fremde, wo Gladbach in dieser Bundesliga-Saison nur ein einziges Mal hinten die Null halten konnte - und zwar ausgerechnet bei Meister Leverkusen, dem bei einem Expected-Goals-Wert von 2,87 an diesem Tag aber auch ein wenig Glück fehlte. In den letzten sechs Auswärtsspielen der Fohlen gab es Treffer auf beiden Seiten. Insofern ist die bereits angesprochene Wette „Sieg VfB Stuttgart & Beide Teams treffen" eine gute Alternative.

Unser VfB Stuttgart - Gladbach Tipp: „Sieg VfB Stuttgart (HC 0:1)“

Mit einem Heimsieg will der VfB Stuttgart seine bärenstarke Saison krönen und wenn möglich doch noch die Fühler nach der Vizemeisterschaft ausstrecken. Für uns sind die Schwaben der klare Favorit, der gegen recht harmlose Fohlen zu einem weitestgehend ungefährdeten Sieg kommen sollte. Im letzten Heimspiel schlug der VfB die Bayern mit 3:1. Gegen die Borussia erwarten wir nun ein ähnliches Ergebnis.