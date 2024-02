VfB Stuttgart - Köln Tipp, Prognose & Quoten | 24.02.2024

Unser VfB Stuttgart - Köln Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 24.02.2024 lautet: Der VfB hat einen Lauf. In unserem Wett Tipp heute gehen wir davon aus, dass die Schwaben ein torreiches Duell für sich entscheiden.

Stuttgart in der Champions League? Dieses Szenario nimmt immer konkretere Formen an. Auf dem Weg dorthin bekommt es der VfB am Samstag zu Hause mit Köln zu tun, das aktuell mitten im Abstiegskampf steckt. Dritter gegen Drittletzter heißt es, wenn sich die beiden in der MHP Arena begegnen.

Die Stuttgarter haben einen Lauf und wir gehen davon aus, dass sie diesen auch im kommenden Heimspiel fortsetzen. Weil die Partien der Gastgeber zu den torreichsten der Bundesliga gehören, entscheiden wir uns für den Wett Tipp heute „Sieg Stuttgart & Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,77 bei Oddset.

Darum tippen wir bei VfB Stuttgart vs Köln auf „Sieg Stuttgart & Über 2,5 Tore“:

Stuttgart hat die letzten 4 Bundesliga-Spiele alle gewonnen.

In 8 der letzten 9 Pflichtspiele des VfB gab es mindestens 3 Tore.

Köln steht auswärts bei einer 1-4-6-Bilanz.

VfB Stuttgart vs Köln Quoten Analyse:

Wer den Buchmacher Oddset noch nicht kennt, für den haben wir in unserem Oddset Test alles Wichtige zusammengefasst. Der Wettanbieter sieht, wie seine Mitstreiter auch, die Gastgeber in der klaren Favoritenrolle. Für Wetten auf einen Heimsieg gibt es Quoten von höchstens 1,34.

Mit einem richtigen Tipp auf die Kölner kann man hingegen bis zu dem Neunfachen seines Wetteinsatzes als Gewinn zurückerhalten. Noch nicht einmal einen Treffer scheinen die Bookies den Gästen zuzutrauen, was an Quoten von bis zu 1,90 für „Beide Teams treffen“ deutlich wird. Zum Vergleich: Für den Tipp „Über 2,5 Tore“ gibt es Quoten von höchstens 1,57.

VfB Stuttgart vs Köln Prognose: Schwaben bestimmen das Geschehen

Obwohl Stuttgart am vergangenen Spieltag eine Halbzeit lang in Unterzahl spielen musste, konnte sich der VfB bei Schlusslicht Darmstadt mit 2:1 durchsetzen. Für die Schwaben war das der vierte Bundesliga-Dreier in Folge. Kein anderes Team blieb an allen letzten vier Spieltagen siegreich.

Der VfB selbst hatte zuvor vier Siege aus zehn Partien geholt (1U, 5N). Aktuell beträgt der Vorsprung des Tabellen-Dritten auf Rang 5 stolze sechs Punkte. Gutes Omen für die Schwaben: Zu diesem Zeitpunkt der Saison wurde ein mindestens so großer Vorsprung auf den 5. Platz erst einmal verspielt.

Die Champions League ist also zum Greifen nah und am Samstag will man die nächsten Punkte dafür holen. Die Chancen hierfür stehen sehr gut. Stuttgart verlor nur eine der elf Heimpartien der laufenden Bundesliga-Saison (9S, 1U). Lediglich Spitzenreiter Leverkusen holte daheim mehr Zähler.

Die 34 Heim-Tore der Schwaben werden nur von den Münchnern übertroffen (37). Mit insgesamt 51 Treffern stellt Stuttgart die drittbeste Offensive nach dem Führungs-Duo Bayer und Bayern. In den letzten fünf Pflichtspielen des VfB (viermal Bundesliga, einmal DFB-Pokal) gab es Tore auf beiden Seiten und in Summe auch mindestens drei Treffer.

VfB Stuttgart - Köln Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart: 2:1 Darmstadt (A), 3:1 Mainz (H), 2:3 Leverkusen (A), 3:1 Freiburg (A), 5:2 Leipzig (H)

Letzte 5 Spiele Köln: 0:1 Bremen (H), 1:1 Hoffenheim (A), 2:0 Frankfurt (H), 1:1 Wolfsburg (A), 0:4 Dortmund (H)

Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart vs Köln: 2:0 (A), 3:0 (H), 0:0 (A), 2:1 (H), 0:1 (A)

Die Kölner waren zuletzt jedenfalls einer der Lieblingsgegner der Schwaben. Gerade mal eines der letzten zehn direkten BL-Duelle konnte der Effzeh für sich entscheiden (2U, 7N). Zuletzt blieb er in vier direkten Aufeinandertreffen sieglos (1U, 3N). Aktuell können die Geißböcke nur auf einen Dreier an den letzten neun BL-Spieltagen zurückblicken (4U, 4N).

Auswärts holten die Kölner aus den bisherigen elf Partien der laufenden Bundesliga-Saison einen Sieg - und zwar mit 1:0 bei Schlusslicht Darmstadt (4U, 6N). Mit gerade einmal sechs Treffern stellen die Gäste die schlechteste Auswärts-Offensive, mit insgesamt nur 15 Toren allerdings auch überhaupt den schwächsten Angriff.

Mit ihren 16 Punkten nach 22 Spieltagen absolvieren die Kölner ihre schwächste Bundesliga-Saison seit sechs Jahren. Zuletzt hatte der Effzeh in der Saison 2017/18 weniger Punkte (13). Das Ende dürfte vielen Fans noch in schlechter Erinnerung sein: Als Tabellenletzter musste man schließlich den Gang in die 2. Bundesliga antreten.



Unser VfB Stuttgart - Köln Tipp: „Sieg Stuttgart & Über 2,5 Tore“

Sechs Punkte beträgt der Rückstand der Geißböcke auf das rettende Ufer. Gleichzeitig beträgt der Vorsprung nur einen bzw. vier Zähler auf die Ränge 17 und 18. Wir gehen nicht davon aus, dass die schlechteste Offensive der Bundesliga im Ländle etwas Zählbares mitnehmen kann.

Wir rechnen mit einem Erfolg der Schwaben, die allerdings in allen sieben Pflichtspielen in diesem Kalenderjahr Gegentreffer hinnehmen mussten. Insofern halten wir ein Tor der Gäste nicht für ausgeschlossen, erwarten aber, dass die zweitbeste Heimoffensive der Bundesliga hier auch mehrfach zum Torerfolg kommt. In acht der letzten neun Pflichtspiele des VfB gab es mindestens drei Tore.