VfB Stuttgart - Leverkusen Tipp, Prognose & Quoten | 14.05.2023

Unser VfB Stuttgart - Leverkusen Tipp zum Bundesliga Spiel am 14.05.2023 lautet: Der VfB ist der Lieblingsgegner von Bayer. So dürften die Gäste beim Gastspiel am Sonntag wieder mindestens einen Punkt mitnehmen.

Nach der Niederlage am vergangenen Wochenende daheim gegen Köln ist für Leverkusen die Qualifikation für die kommende Champions-League-Saison über die Bundesliga nicht mehr möglich. Acht Punkte Rückstand sind drei Spieltage vor dem Saisonende einfach zu viel.

Ob Bayer den Umweg in die Königsklasse über den Titel in der Europa League nutzen kann, ist nach der 0:1-Hinspiel-Niederlage am Donnerstag bei der AS Roma noch unklar.

Bevor die Männer von Coach Xabi Alonso in der kommenden Woche das Team von Jose Mourinho in der Bay-Arena zum Rückspiel empfangen, steht am Sonntag in der Liga das Gastspiel in Stuttgart an.

Bei dieser Partie entscheiden wir uns mit einer Quote von 1,82 bei Happybet für die Wette „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei VfB Stuttgart vs Leverkusen auf „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“:

Seit über 13 Jahren hat Leverkusen nicht mehr beim VfB verloren

Nur ein Team hat in dieser Saison weniger Heimpunkte geholt als Stuttgart

In den letzten 4 Duellen zwischen beiden Teams fielen insgesamt 19 Treffer

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

VfB Stuttgart vs Leverkusen Quoten Analyse:

Der VfB belegt vor dem 32. Spieltag den Relegationsrang 16. Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt zwei Zähler.

Die Werkself hat aktuell den 6. Platz inne. Das Polster auf die Verfolger Wolfsburg und Mainz liegt lediglich bei zwei bzw. drei Punkten.

Für die besten Wettanbieter ohne Steuer sind die Hausherren bei der VfB Stuttgart vs Leverkusen Prognose mit durchschnittlichen Quoten von 2,53 trotzdem die leichten Favoriten.

Auf der Gegenseite ist ein Erfolg der Gäste mit Quoten im Schnitt von 2,72 auch nicht wirklich weniger wahrscheinlich.

VfB Stuttgart vs Leverkusen Prognose: Wie hat der VfB die beiden Pleiten verkraftet?

Fünf Spiele in Folge war Stuttgart unter dem neuen Coach Sebastian Hoeneß ungeschlagen geblieben. Mit acht Punkten verschafften sich die Schwaben in der Liga etwas Luft im Tabellenkeller. Doch dann kassierten die Brustringträger in der Vorwoche im Pokal-Halbfinale mit einem 2:3 daheim gegen Frankfurt die erste Pleite unter dem neuen Trainer. Nur drei Tage später setzte es eine 1:2-Niederlage beim Schlusslicht Hertha. Der VfB zeigte in diesem wichtigen Spiel die schlechteste Leistung in der noch jungen Ära Hoeneß.

Leistungsträger wie Borna Sosa laufen aktuell ihrer Form hinterher. Dazu gesellten sich altbekannte individuelle Fehler. Auch mangelte es den Gästen an Geradlinigkeit, Präzision und Frische. So hat nur die Hertha (11) in der Rückrunde weniger Punkte geholt als die Schwaben (12).

Fünf der sechs Saisonsiege feierte die Mannschaft immerhin im eigenen Stadion. Trotzdem sind 19 Heim-Punkte die zweitschwächste Ausbeute hinter Werder Bremen (16). Das ordentliche Torverhältnis (-15) könnte im Keller noch zum Trumpf werden.

Leverkusen konzentrierte sich am Donnerstag zu Gast in Rom auf seine Abwehrarbeit. Da auch die Hausherren einen defensiven Ansatz wählten, stand am Ende nur ein Treffer auf der Anzeigetafel. Eine 0:1-Pleite ist aber für das Rückspiel daheim sicher keine unlösbare Aufgabe. Dafür muss man aber etwas mehr ins Risiko gehen. Davor muss sich das Team aber auf die Liga konzentrieren. Das 1:2 daheim gegen Köln war die erste Pleite nach 14 Partien ohne Niederlage.

Hier waren die Hausherren zu ungenau und erspielten sich nur zwei Torchancen. In der Fremde ist die Werkself seit über drei Monaten und sechs Partien ungeschlagen. Zudem bleibt B04 das drittbeste Team des Kalenderjahres 2023. Von den letzten drei Ligaspielen zwischen den jeweiligen Hin- und Rückspielen in der K.o.-Runde der Europa League konnte Bayer allerdings nur eines gewinnen.

VfB Stuttgart - Leverkusen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart: 1:2 Hertha (A), 2:3 Frankfurt (H), 2:1 Gladbach (H), 1:1 Augsburg (A), 3:3 Dortmund (H)

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 0:1 AS Rom (A), 1:2 Köln (H), 0:0 Union Berlin (A), 2:0 Leipzig (H), 4:1 Union Saint-Gilloise (A)

Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart vs Leverkusen: 0:2 (A), 2:4 (A), 1:3 (H), 2:5 (A), 1:1 (H)

Nach 86 Duellen führt Leverkusen den direkten Vergleich gegen Stuttgart mit 43 Siegen zu 23 Niederlagen an. Gegen keinen anderen Gegner feierte B04 mehr Bundesliga-Siege als gegen den VfB. Bayer ist seit acht Pflichtspielen gegen den VfB ungeschlagen.

In der Bundesliga holte die Werkself in diesem Zeitraum 19 von 21 möglichen Punkten gegen die Brustringträger. Auch hat B04 keines der letzten zehn Gastspiele in der Mercedes-Benz-Arena verloren (7 Siege, 3 Remis). Die letzte Niederlage am Neckar setzte es im April 2010.

Unser VfB Stuttgart - Leverkusen Tipp: „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“

Für Leverkusen steht kommenden Donnerstag das wichtige Rückspiel in der Europa League auf dem Programm. Trotzdem darf Bayer die Liga nicht vernachlässigen, sonst droht man den sechsten Platz zu verlieren.

In Stuttgart hat sich die Werkself in den letzten Jahren immer wohl gefühlt. Auch dieses Mal trauen wir den Gästen am Neckar mindestens einen Zähler zu. Zudem dürften dabei wieder einige Tore fallen.