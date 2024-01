VfB Stuttgart - RB Leipzig Tipp, Prognose, Quote|27.01.24

Darum tippen wir bei VfB Stuttgart vs RB Leipzig auf „Sieg RB Leipzig (DNB)“:

VfB Stuttgart vs RB Leipzig Quoten Analyse:

VfB Stuttgart vs RB Leipzig Prognose: Können die Schwaben die Ausfälle kompensieren?

Schon am vorletzten Spieltag zu Gast in Gladbach dominierten die Schwaben mit viel Ballbesitz. Die Hausherren gingen aber mit ihren ersten Chance in Führung und behielten am Ende die drei Punkte in den eigenen Reihen (3:1). Fast genauso erging es Stuttgart am Samstag in Bochum. Trotz 19 Torschüssen kam der VfB nur auf einen Expected-Goals-Wert von 1,45 und stand erneut mit leeren Händen da (0:1). Seit dem 5. Spieltag der Saison 2015/16 hatte man nicht mehr so oft aufs gegnerische Tor geschossen, ohne zu treffen.