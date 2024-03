VfB Stuttgart - Union Berlin Tipp, Prognose, Quoten |8.3.

Unser VfB Stuttgart - Union Berlin Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 08.03.2024 lautet: Die Schwaben sind und bleiben die große Überraschung dieser Saison. Auch im Wett Tipp heute daheim gegen die Eisernen winken erneut drei Punkte.

Der VfB Stuttgart wird in der kommenden Saison wohl Champions League spielen. Nach dem 24. Spieltag haben die Schwaben sieben Punkte Polster auf Rang 5. Von einer Schwächephase ist in Stuttgart nichts zu sehen. Stattdessen sind die Männer von Coach Sebastian Hoeneß seit sechs BL-Spielen ungeschlagen und holten in diesem Zeitraum 16 von 18 möglichen Punkten. Auch am Freitag lassen die Wettquoten im Heimspiel gegen Union Berlin nicht auf einen Leistungseinbruch schließen.

Wir kommen zum gleichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,77 bei Oddset die Wette „Sieg VfB Stuttgart & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei VfB Stuttgart vs Union Berlin auf „Sieg VfB Stuttgart & Über 1,5 Tore“:

Der VfB ist seit 6 Spielen ungeschlagen und holte dabei 16 Punkte

Union konnte 2023/24 bisher nur 2 von 12 BL-Gastspielen gewinnen

Die Eisernen holten noch keinen Punkt gegen ein Team aus den aktuellen Top 6



VfB Stuttgart vs Union Berlin Quoten Analyse:

Die Schwaben haben als Tabellendritter elf Plätze und 25 Punkte Vorsprung auf den kommenden Gegner. Natürlich rechnen die Buchmacher auch noch den Heimvorteil mit ein. So ergibt sich bei der VfB Stuttgart vs Union Berlin Prognose eine klare Ausgangslage.

Für einen Sieg der Hausherren werden lediglich Quoten im Schnitt von 1,51 bezahlt. Auf der Gegenseite warten bei den Wettanbietern ohne Steuer durchschnittliche Quoten von 6,51 für einen Dreier der Gäste auf euch.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

VfB Stuttgart vs Union Berlin Prognose: Glückt den Schwaben der Hattrick gegen die Eisernen?

Als Sebastian Hoeneß den VfB vor elf Monaten übernahm, stand der Verein auf Platz 18, fünf Punkte hinter dem ersten Nichtabstiegsplatz. Nach 24 Spieltagen dieser Saison sind die Schwaben Dritter, vier Zähler hinter dem FC Bayern. 16 Saisonsiege und 50 Punkte nach 24 Runden sind beides neue Vereinsrekorde. Mit 17 Toren aus den sieben Spielen der Rückserie stellen die Brustringträger auch die beste Offensive der zweiten Saisonhälfte. Das 3:2 am Wochenende in Wolfsburg war der fünfte Sieg aus den letzten sechs Spielen.

Vor allem daheim sind die Stuttgarter wieder eine Macht. In der Ära unter Coach Hoeneß gab es in der Liga nur eine einzige Niederlage (10S, 5U). Seit sieben BL-Heimpartien sind die Schwaben nun auch schon wieder ungeschlagen (5S, 2U). Der Erfolg weckt allerdings Begehrlichkeiten. So könnte Coach Hoeneß ein Thema bei den Bayern als Nachfolger von Thomas Tuchel sein. Zudem könnte Top-Stürmer Guirassy den Verein per Ausstiegsklausel im Sommer für rund 20 Millionen Euro verlassen.

In den zwölf Spielen unter Neo-Trainer Nenad Bjelica holte Union Berlin 18 Punkte. Damit hat sich die Mannschaft ein ordentliches Polster zu den Abstiegsplätzen erarbeitet (8 Punkte). Vor allem gegen die direkte Konkurrenz haben die Berliner gut gepunktet. Gegen die aktuellen Top 6 der Bundesliga sind die Eisernen dagegen noch ohne Zähler. Die Bilanz steht bei acht Niederlagen aus acht Spielen und 2:22 Toren. In diese Reihe passt das 0:2 am vergangenen Spieltag daheim gegen Dortmund.

Auch hier ließen die Köpenicker wieder einmal die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor vermissen. Unter Bjelica legt die Mannschaft viel Wert auf die Defensive und erspielt sich nicht allzu viele Chancen. Mit 23 erzielten Toren haben nur Köln (16) und Mainz (19) in dieser Saison eine schwächere Offensive. Das letzte Gastspiel in Hoffenheim konnte Union mit 1:0 gewinnen und beendete damit eine Serie von zehn Auswärtspartien ohne Sieg (2U, 8N).

VfB Stuttgart - Union Berlin Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart: 3:2 Wolfsburg (A), 1:1 Köln (H), 2:1 Darmstadt (A), 3:1 Mainz (H), 2:3 Leverkusen (A)

Letzte 5 Spiele Union Berlin: 0:2 Dortmund (H), 2:2 Heidenheim (H), 1:0 Hoffenheim (A), 1:0 Wolfsburg (H), 1:1 Mainz (A)

Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart vs Union Berlin: 1:0 (H), 3:0 (A), 0:3 (A), 0:1 (H), 1:1 (A)



Dieses Duell gab es in dieser Saison schon zweimal. In der Liga siegte der VfB an der Alten Försterei mit 3:0. Zehn Tage später feierten die Schwaben im DFB-Pokal einen 1:0-Heimerfolg. Davor blieb Stuttgart acht Pflichtspiele in Serie ohne Sieg gegen Union. Unvergessen bleibt auch die Relegation des VfB gegen die Köpenicker, als die Brustringträger im Sommer 2019 nach zwei Remis den Gang in Liga 2 antreten mussten.

Insgesamt haben die Stuttgarter nur eines ihrer fünf Heimspiele gegen die Berliner gewonnen. Serhou Guirassy hat mit seinen beiden Toren gegen Wolfsburg als vierter Spieler der Vereinsgeschichte die 20-Tore-Marke geknackt. Kommt gegen den FCU am Freitag ein weiterer Treffer hinzu, bekommt ihr dafür bei Tipwin eine Quote von 1,80. Für die einfache und komfortable Tipp-Abgabe bei diesem Anbieter empfehlen wir euch die Tipwin App.

Unser VfB Stuttgart - Union Berlin Tipp: Sieg VfB Stuttgart & Über 1,5 Tore

Aktuell fällt es schwer, gegen den VfB zu tippen. Die Schwaben spielen weiter auf höchstem Niveau und räumen fast alle Gegner aus dem Weg. Vor allem daheim sind die Stuttgarter eine Macht. Die Eisernen konnten von ihren Auswärtsreisen nicht wirklich viel mitbringen. Zudem tut man sich bisher gegen die Top-Teams der Liga besonders schwer. So steht man wohl auch dieses Mal am Ende wieder mit leeren Händen da.