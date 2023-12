VfB Stuttgart – Werder Bremen Tipp, Prognose, Quote | 2.12.

Unser VfB Stuttgart - Werder Bremen Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 02.12.2023 lautet: Mit sechs Punkten aus den letzten beiden BL-Partien steht der VfB im Sold und übernimmt in unserem Wett Tipp heute die Rolle des Anwärters auf einen Dreier.

Der VfB Stuttgart wirkte kürzlich auf der Höhe und rang mit Frankfurt (2:1) und Dortmund (2:1) zwei harte Konkurrenten nieder. Bremen verkörpert nun eine vermeintlich lösbare Aufgabe. Werder Bremen wartet seit drei Liga-Spieltagen auf ein Erfolgserlebnis (2U, 1N) und wurde zuletzt von Leverkusen mit 0:3 vorgeführt. Am Samstag wird der Negativtrend in der Mercedes-Benz-Arena weiterhin anhalten.

Unser Wett Tipp heute lautet „Sieg VfB Stuttgart & Unter 4,5 Tore“ zu einer Quote von 1,87 bei Happybet .

Darum tippen wir bei VfB Stuttgart vs Werder Bremen auf „Sieg VfB Stuttgart & Unter 4,5 Tore“:

VfB Stuttgart vs Werder Bremen Quoten Analyse:

Anhand der Quoten am Drei-Weg-Markt lässt sich eine deutliche Tendenz in Richtung Heimsieg erkennen. Tipp-Freunde, die von einem Triumph der Schwaben ausgehen, dürfen sich über den durchschnittlichen 1,40-fachen Wetteinsatz freuen.

Wer hingegen die Hanseaten in der Pflicht sieht, darf sich im Falle eines Auswärtssieges über den bis zu siebenfachen Wetteinsatz freuen. Da Bremen jedoch nur eines der letzten sieben Duelle im Schwabenland siegreich gestaltete, ist eine solche Wette mit einem hohen Verlustrisiko behaftet. Es könnte sich die Verwendung eines Wettbonus ohne Einzahlung als sinnvoll herausstellen, um eigene Verluste auszuschließen.

VfB Stuttgart vs. Werder Bremen Prognose: Baut Stuttgart das Polster auf Verfolger Dortmund weiter aus?

Eine der großen Überraschungen neben Tabellenprimus Leverkusen ist der VfB Stuttgart. Im Vorjahr sicherte sich die Auswahl aus dem Schwabenland erst in der Relegation den Klassenerhalt und in dieser Spielzeit rangieren die Mannen von Trainer Sebastian Hoeneß auf Rang 3 der Tabelle und spielen sogar um die Königsklasse mit.

Auf heimischem Boden sind die Schwaben bärenstark und setzten sich in fünf der sechs Duelle durch. Lediglich gegen Hoffenheim stand trotz Feldüberlegenheit eine knappe 2:3-Niederlage zu Buche. Die Offensive ist zu Hause sehr gefürchtet und brachte 20 Tore zustande. Der Abwehrverbund absolvierte ein Drittel aller Heimspiele als „Clean Sheet“.

Serhou Guirassy, der im Sommer nach einer Leihe fix für neun Millionen vom FC Stade Rennes verpflichtet wurde, ist mit 15 Toren der beste Angreifer in den eigenen Reihen. Gegen Frankfurt und Dortmund kam der vor kurzem noch verletzte Neuner jeweils von der Bank und steuerte gegen den BVB sogar den Siegtreffer zum 2:1 bei. In Frankfurt sorgte jedoch der Deutsch-Türke Deniz Undav mit einem Doppelpack für Aufsehen.

VfB Stuttgart - Werder Bremen Statistik & Bilanz:

Bremen geht mit Trainer Ole Werner bereits in die dritte Saison und konnte sich seit dem Aufstieg im Jahr 2022 im Mittelfeld behaupten. Dennoch waren die Leistungen zuletzt auf überschaubarem Niveau. Nur einer der letzten sieben Bundesliga-Spieltage brachte einen Sieg mit sich. Dem 2:0 gegen Union Berlin stehen auf der anderen Seite zwei Unentschieden und vier Niederlagen gegenüber.

Vor allem auswärts gaben die Norddeutschen keine gute Figur ab und warten nach fünf Fernduellen weiterhin auf das erste volle Erfolgserlebnis (1U, 4N). In zwei der fünf Partien auf gegnerischem Boden wurde zudem ein eigener Treffer verpasst. Happybet traut den Bremern aber durchaus ein Tor zu und preist den Markt „Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 1,65 ein. Genauere Informationen zum Bookie sind unserem Happybet Test zu entnehmen. Bremen absolvierte 75 Prozent seiner BL-Spiele in dieser Saison mit weniger als 4,5 Toren. Bei den Schwaben waren es acht der jüngsten neun Bundesliga-Duelle.