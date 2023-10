VfB Stuttgart - Wolfsburg Tipp, Prognose & Quoten | 07.10.2023

Unser VfB Stuttgart - Wolfsburg Tipp zum Bundesliga Spiel am 07.10.2023 lautet: Eigentlich sind die Wölfe ein Angstgegner der Schwaben. Doch dank der tollen Form des VfB dürfte am Samstag gegen den VfL mindestens ein Punkt drin sein.

Der VfB ist und bleibt das Überraschungsteam der Bundesliga-Saison 2023/24. In der Vorsaison schafften die Schwaben den Klassenerhalt erst in der Relegation, nun sind sie erster Verfolger von Tabellenführer Leverkusen. Am vergangenen Spieltag gingen die Brustringträger sogar ohne Tore von Top-Stürmer Serhou Guirassy als Gewinner vom Platz, da Deniz Undav mit zwei Treffern einsprang. Mit dem nächsten Punkt würde die Mannschaft bereits die Ausbeute aus der gesamten Bundesliga-Hinrunde 2022/23 einstellen (16).

Laut Wettquoten stehen die Chancen dafür gar nicht schlecht. Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,56 bei DAZN Bet für die Wette „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei VfB Stuttgart vs Wolfsburg auf „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“:

Der VfB ist unter Coach Hoeneß daheim noch ungeschlagen.

Wolfsburg kassierte in den letzten 5 Bundesliga-Gastspielen 4 Niederlagen.

Hier treffen die Top-Stürmer Jonas Wind und Serhou Guirassy aufeinander.

VfB Stuttgart vs Wolfsburg Quoten Analyse:

Nach dem tollen Saisonstart schicken die Buchmacher, bei denen es auch einige Wettanbieter ohne Einzahlung gibt, die Hausherren bei der VfB Stuttgart vs Wolfsburg Prognose als Favoriten aufs Feld.

Für einen Heimsieg gibt es durchschnittliche Quoten von 2,01. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg der Gäste mit Quoten im Schnitt von 3,67 belohnt. Die Bookies rechnen zudem mit Toren. Denn der VfB traf in jedem seiner letzten 14 Bundesliga-Spiele. Zudem steht uns das Duell der Top-Stürmer Jonas Wind und Serhou Guirassy bevor.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

VfB Stuttgart vs Wolfsburg Prognose: Bleiben die Wölfe ein Angstgegner der Schwaben?

Der VfB steht mit 15 Punkten nach sechs Spieltagen auf dem zweiten Platz. Nur in der Saison 1996/97 legten die Schwaben mit 16 Punkten noch besser los. Mit drei Siegen und 13:1 Toren aus den ersten drei Heimspielen einer Bundesliga-Saison hat Stuttgart einen neuen Vereinsrekord aufgestellt. Allgemein sind die Brustringträger wieder eine Heimmacht. Unter Hoeneß sind die Stuttgarter in der Bundesliga daheim ungeschlagen (4S, 3U).

Die letzte Heimpleite in der Liga gab es am 18. März, mit 0:1 gegen Wolfsburg. In dieser Saison hat Stuttgart mit 19 Toren nicht nur die zweitbeste Offensive hinter Leverkusen und den Bayern (20) sowie mit Serhou Guirassy (10 Tore) den Top-Stürmer der Liga. Keeper Alexander Nübel spielte in dieser Saison auch bereits zum dritten Mal zu Null. In der vergangenen Spielzeit waren die Schwaben lediglich zweimal ohne Gegentreffer geblieben.

Nicht nur der VfB ist gut in die neue Saison gekommen. Auch bei den Wölfen können sich vier Siege aus den ersten sechs Spielen sehen lassen. Nur in den Spielzeiten 2004/05 (15) und 2021/22 (13) hatte der VfL zu diesem Zeitpunkt mehr Zähler auf dem Konto. Am vergangenen Spieltag feierte die Elf von Coach Niko Kovac einen verdienten 2:0-Heimsieg gegen die Frankfurter Eintracht. Beide Treffer erzielte erneut der dänische Nationalspieler Jonas Wind.

Damit steht der Angreifer schon bei sieben Treffern. Noch nie hatte ein Wolfsburger nach sechs Spieltagen so viele Tore auf dem Konto. Zudem ist der Däne mit sieben von neun Treffern für 78 Prozent der Saisontore der Wölfe verantwortlich. Nun geht es für den VfL in der Fremde weiter. Hier kassierten die Niedersachsen in den letzten fünf Bundesliga-Gastspielen vier Niederlagen. Ausnahme war das 2:1 am 2. Spieltag in Köln. Das sind zusammen mehr Pleiten als in den 13 BL-Auswärtspartien davor.

VfB Stuttgart - Wolfsburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart: 2:0 Köln (A), 3:1 Darmstadt (H), 3:1 Mainz (A), 5:0 Freiburg (H), 1:5 Leipzig (A)

Letzte 5 Spiele Wolfsburg: 2:0 Frankfurt (H), 0:1 Dortmund (A), 2:1 Union Berlin (H), 1:3 Hoffenheim (A), 2:1 Köln (A)

Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart vs Wolfsburg: 0:1 (H), 2:3 (A), 1:1 (H), 2:0 (A), 1:3 (H)

Gegen keinen Verein feierte Wolfsburg in der Bundesliga mehr Siege als gegen den VfB (22). Die Stuttgarter konnten nur eines der vergangenen sechs Duelle gegen die Wölfe gewinnen (1U, 4N). Am 11. Dezember 2021 gab es ein 2:0 in der Volkswagen Arena.

Zu Gast bei den Schwaben blieben die Niedersachsen zuletzt drei Mal in Folge unbesiegt (2S, 1U). Auch Niko Kovac ging als Coach lediglich in einem Spiel gegen die Brustringträger als Verlierer vom Platz (5 Siege). Nachdem Serhou Guirassy am letzten Spieltag leer ausging, sollte man den Top-Stürmer der Bundesliga am Samstag wieder im Blick behalten. Für ein Tor von Guirassy gegen den VfL gibt es bei DAZN Bet eine Quote von 1,92. Der neue Buchmacher überzeugt auch mit dem DAZN Bet Bonus!

Unser VfB Stuttgart - Wolfsburg Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore

Die Schwaben haben zuletzt nicht gern gegen die Wölfe gespielt. Aber in dieser Saison und unter Coach Sebastian Hoeneß ist im Moment alles anders. Da der VfL in der Fremde deutlich mehr Probleme hat als daheim, können wir uns nicht vorstellen, dass Wolfsburg dem VfB die erste Heimpleite unter dem aktuellen Trainer zufügt. Aber einen Punkt muss man den Gästen zutrauen. Bei zwei so treffsicheren Stürmern sollten auch ein paar Tore fallen.