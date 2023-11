Vikings - Bears Tipp, Prognose & Quoten | 28.11.2023

Unser Minnesota Vikings - Chicago Bears Sportwetten Tipp zum NFL Spiel am 28.11.2023 lautet: Justin Fields kehrte am letzten Spieltag mit starker Leistung zurück. Lange sah es für die Bears nach einem Überraschungssieg gegen Detroit aus. Am Ende stand jedoch die achte Niederlage. In unserem Wett Tipp heute geben wir Minnesota leichte Vorteile.

Im Gegensatz zu den Bears fanden die Vikings in dieser Spielzeit immer wieder Lösungen, um schwierige Spiele zu gewinnen. Selbst nach dem Saisonaus von Kirk Cousins brillierte der neu verpflichtete Joshua Dobbs. Fünf Siege an den vergangenen sechs Spieltagen rücken die Hausherren in die Favoritenrolle. Chicago hat die Saison längst abgeschrieben. Fields überzeugte am letzten Spieltag, doch der Coaching-Staff nahm in den wichtigen Momenten den Ball aus seiner Hand, was in einer knappen Niederlage endete.

Unser Wett Tipp heute: „Sieg Vikings (HC -2,5)“ mit einer Quote von 1,78 bei NEObet.

Darum tippen wir bei Minnesota Vikings vs Chicago Bears auf „Sieg Minnesota Vikings (HC -2,5)“:

Die Offensive der Vikings ist konstanter und besser (0.013 EPA/Play) als die Bears-Offensive (-0.059 EPA/Play).

Minnesota gewann den Vergleich am 6. Spieltag mit 19:13.

Pro Spiel ließ Minnesota deutlich weniger Punkte (20,9) als Chicago (26,0) zu.

Minnesota Vikings vs Chicago Bears Quoten Analyse:

Die Verpflichtung von Joshua Dobbs war ein Glücksgriff für die Vikings. Kevin O‘Connell vertraut seinem neuen Passgeber, der sein neues Team weiterhin in die Playoffs führen kann. Gelingt den Gastgebern der siebte Saisonsieg, reichen die entsprechenden Quoten von 1,60 bis 1,64. Wir raten zu einem Sportwetten Bonus.

Chicago verlor drei der letzten vier Begegnungen. Währenddessen blieb die Offensive der Bears in drei dieser vier Matches bei Unter 17,5 Punkten. Am letzten Spieltag setzte der Angriff ein positives Zeichen (26 Punkte), wurde von fragwürdigen Coaching-Entscheidungen am Ende des Spiels jedoch zurückgehalten. Ein vierter Saisonsieg ist mit Quoten bis 2,40 unwahrscheinlich.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Minnesota Vikings vs Chicago Bears Prognose: Der beste Scrambler der NFL

Joshua Dobbs hat die Liga in dieser Saison im Sturm erobert. Zu Saisonbeginn beeindruckte der Quarterback mit guten Leistungen in Arizona, nach seinem Wechsel und dem ersten unglaublichen Auftritt für die Vikings ist seine Geschichte eine der besten dieser Spielzeit.

Nicht nur die Geschichte, sondern auch die Zahlen des 28-Jährigen sind phänomenal. Next Gen Stats belegen Dobbs beste Fähigkeit, das Scramblen, mit Zahlen. Unter 40 qualifizierten QBs erlief der Vikings-QB die meisten Yards over expected (139).

Damit gibt er der Offensive von Head Coach Kevon O‘Connell eine zusätzliche Dimension. Bisher musste er noch ohne Justin Jefferson auskommen, doch dieser scheint diesmal einsatzfähig zu sein. Nach fünf Siegen aus den letzten sechs Wochen sind die Vikings in bester Verfassung.

Zudem gewannen die Hausherren bereits das erste Division-Duell gegen die Bears mit 19:13. Es war das erste Spiel der Saison ohne Justin Jefferson. Mit ihm könnte Chicago noch deutlicher untergehen, denn die Defensive ließ nach Washington (24) die meisten Touchdowns über die Luft zu (22).

Minnesota Vikings - Chicago Bears Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Minnesota Vikings: 20:21 Broncos (A), 27:19 Saints (H), 31:28 Falcons (A), 24:10 Packers (A), 22:17 49ers (H).

Letzte 5 Spiele Chicago Bears: 26:31 Lions (A), 16:13 Panthers (H), 17:24 Saints (A), 13:30 Chargers (A), 30:12 Raiders (H).

Letzte 5 Spiele Minnesota Vikings vs. Chicago Bears: 19:13 (A), 29:13 (A), 29:22 (H), 31:17 (H), 17:9 (A).

Seit Dezember 2021 trafen beide Mannschaften in fünf Spielen aufeinander. Jedes Mal ging Minnesota als Sieger vom Feld, immer mit mehr als 2,5 Punkten Differenz. Chicago ließ in dieser Spielzeit 26,0 Punkte pro Spiel zu. Eine der schlechtesten Defensiven der Liga (29.) könnte auch in Minnesota untergehen.

Besonders durch die Luft ist die Defensive der Gäste ein Scherbenhaufen. Keine Mannschaft der Liga ließ im gegnerischen Passspiel mehr zu (0.08 EPA/Play). Weniger Sacks als Chicago kann ebenfalls kein anderes Team vorweisen (13).

Während die Vikings mit 2,4 Sacks pro Spiel im Mittelfeld der Tabelle liegen, sind die Bears mit 1,4 Sacks pro Partie das abgeschlagene Schlusslicht der NFL. Wir erwarten, dass Minnesota diese harmlose Abwehr bestrafen wird.

Wir halten es für möglich, dass dieses Duell noch eindeutiger über die Bühne geht. Die Bears verloren fünf von sechs Auswärtsspielen, vier davon mit Über 4,5 Punkten Differenz. Bookie NEObet hält für „Sieg Minnesota Vikings (HC -4,5)“ eine Quote von 2,14 bereit.

Unser Minnesota Vikings - Chicago Bears Tipp: Sieg Vikings (HC -2,5)

Schon die Unterschiede der beiden Defensiven machen unsere Handicapwette möglich. Minnesota erlaubte bisher 20,9 gegnerische Punkte pro Spiel (15.), die Bears hingegen 26,0 (29.). Zudem ist die Pass-Defensive der Bears eine der schwächsten der Liga, sodass Joshua Dobbs und Justin Jefferson diese kontinuierlich attackieren können. Des Weiteren gewannen die Vikings alle ihre Spiele mit mindestens 2,5 Punkten Differenz.