Vikings - Lions Tipp, Prognose & Quoten | 24.12.2023

Unser Minnesota Vikings - Detroit Lions Sportwetten Tipp zum NFL Spiel am 24.12.2023 lautet: Die Vikings sind das einzige Team, das Detroit den ersten Division-Titel seit 1993 noch stehlen könnte. In unserem Wett Tipp heute erwarten wir ein spannendes Matchup zwischen der Lions-Offense und der Vikings-Defense.

Brian Flores, Defensive Coordinator der Vikings, hat in Minnesota eine neuartige Defensive aufgestellt. Keine Verteidigung hat eine höhere Blitzrate (45 Prozent). Das Spannende: Gleichzeitig haben die Vikings die höchste Rate an 3-Man-Rushes (24 Prozent), weshalb die Hintermannschaft für Quarterbacks unter Zeitdruck schwer zu entschlüsseln ist. Die Lions haben die Waffen, um die Verteidigung der Gastgeber auszuhebeln. Durchschnittlich erzielte die Mannschaft von Head Coach Dan Campbell 27,3 Punkte pro Spiel (5.).

Unser Wett Tipp heute: „Lions Über 24,5 Punkte“ zu einer Quote von 1,85 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei Minnesota Vikings vs Detroit Lions auf „Lions Über 24,5 Punkte“:

Detroit packte in 5 der letzten 7 Wochen Über 24,5 Punkte auf die Anzeigetafel.

Sam LaPorta fing die meisten Touchdowns aller Tight Ends - gerade bei Pässen auf TE ist die Defensive der Vikings anfällig (0,26 EPA/Play = 26.).

Bei den Vikings könnten mehrere Stars ausfallen, unter anderem Byron Murphy Jr. (CB) und Harrison Phillips (DT).

Minnesota Vikings vs Detroit Lions Quoten Analyse:

Seit der Verletzung von Kirk Cousins in Woche 7 warfen die Vikings in keinem einzigen Spiel für Über 300 Yards. Dank der aufregenden Defensive befinden sich die Gastgeber dennoch im Rennen um die Playoffs. Das Heimspiel gegen den Division-Rivalen aus Detroit bestreitet Minnesota mit Quoten bis 2,40 als Außenseiter.

Bei den Lions ist die Situation umgekehrt. Die Offensive ist eine der besten der NFL, während die Defensive so ihre Probleme hat. Zuletzt steigerte sich die Verteidigung aus Detroit und hielt die Broncos am letzten Spieltag bei 17 Punkten. Zu Gast in Minnesota bekommen die Lions Siegquoten bis 1,66, die ihr hervorragend mit einem Wettgutschein verbinden könnt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Minnesota Vikings vs Detroit Lions Prognose: Ist Sam LaPorta die Lösung gegen diese Vikings-Defense?

Seit sechs Jahren haben die Lions kein Spiel mehr in Minneapolis gewonnen. Die vergangene Zeit seit dem letzten Division-Titel beträgt schon 30 Jahre (1993). Im dritten Jahr unter Head Coach Dan Campbell könnte das Warten möglicherweise ein Ende haben.

Ben Johnson, Offensive Coordinator der Gäste, fügte viele innovative Pläne zusammen, die Detroit mit 27,3 Punkten pro Spiel (5.) zu einer der gefährlichsten Offensiven der NFL machen. Wären Quarterback Jared Goff und seine Kollegen zwischenzeitlich nicht so viele Turnover unterlaufen, hätte die Ausbeute sogar deutlich höher sein können.

Nur zwei Mannschaften marschierten in dieser Spielzeit mehr Yards pro Partie über das Feld als die Lions (407,1). Die Kreativität im Play Calling schafft eine sehr hohe Basis. Im Laufspiel hilft das geteilte Backfield aus David Montgomery und Jahmyr Gibbs, um nach den Ravens (163,6) die meisten Rushing-Yards pro Spieltag zu produzieren (140,9).

Gegen die individuelle Vikings-Defense könnte der Fokus auf Sam LaPorta liegen, der in seiner Rookie-Saison bisher die meisten Touchdowns aller Tight Ends gefangen hat (9). Minnesota ließ bei Pässen auf Tight Ends 0,26 EPA/Play (26.) und eine Completion Percentage von 75,8 Prozent (28.) zu.

Minnesota Vikings - Detroit Lions Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Minnesota Vikings: 24:27 n.V. Bengals (A), 3:0 Raiders (A), 10:12 Bears (H), 20:21 Broncos (A), 27:19 Saints (H)

Letzte 5 Spiele Detroit Lions: 42:17 Broncos (H), 13:28 Bears (A), 33:28 Saints (A), 22:29 Packers (H), 31:26 Bears (H)

Letzte 5 Spiele Minnesota Vikings vs. Detroit Lions: 23:34 (A), 28:24 (H), 27:29 (A), 19:17 (H), 37:35 (A)

Des Weiteren lief die Lions-Offense in den vergangenen Wochen wieder auf Hochtouren und überschritt in fünf ihrer letzten sieben Auftritte die Marke von 24,5 Punkten. Erst am vergangenen Wochenende schenkte der Lions-Angriff der aufstrebenden Broncos-Defense 42 Punkte ein. Von einer solchen Offensive kann Vikings-Head-Coach Kevin O‘Connell nur träumen. Seit dem Ausfall von Kirk Cousins (Woche 7) warf keiner seiner eingesetzten Quarterbacks mehr als 300 Yards in einer Partie.

Darüber hinaus wurde der Angriff der Hausherren in zwei der vergangenen drei Begegnungen bei Unter 10,5 Punkten gehalten. Die Lions stehen zwar nicht für virtuosen Defensiv-Football, konnten sich aber in den vergangenen Wochen steigern. Dieser Logik folgend sollte eine Wette auf „Sieg Detroit Lions (HC -3,5)“ eine Option für euch sein. Diesen Interwetten Gutschein könnt ihr wunderbar für die Quote von 1,95 verwenden.

Unser Minnesota Vikings - Detroit Lions Tipp: Lions Über 24,5 Punkte

Dan Campbell ist für sein aggressives Play Calling bei 4th-Down-Situationen bekannt. Nur die Panthers (38) entschieden sich in dieser Spielzeit häufiger dafür, einen vierten Versuch auszuspielen, als die Lions (33). Mit diesem Mindset im Hinterkopf sehen wir die Lions in der Lage, genügend Lösungen gegen die neuartige Verteidigung der Vikings zu finden.