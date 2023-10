Viktoria Köln – Aue Tipp, Prognose & Quoten | 14.10.2023

Unser Viktoria Köln - Aue Tipp zum 3. Liga Spiel am 14.10.2023 lautet: Aufgrund des Heimvorteils sind den Schwarz-Weiß-Roten leichte Vorteile einzuräumen. Das Remis ist aber nicht gänzlich auszuschließen.

Viktoria Köln erkämpfte sich jüngst in Mannheim ein 1:1. Dabei gerieten die Gäste direkt nach der Pause in Rückstand. Erst kurz vor Schluss sorgte David Philipp für den verdienten Ausgleich. Aue machte kürzlich seiner Heimstärke alle Ehre und kam gegen Saarbrücken zu einem souveränen 2:0.

Unser Wett-Tipp zielt auf „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“ zu einer Quote von 1,90 bei Bet3000 ab.

Darum tippen wir bei Viktoria Köln vs Aue auf „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“:

Viktoria Köln ist auf heimischem Boden in dieser Saison ungeschlagen (3S, 2U).

Die Sachsen behielten nur in einem der 5 Liga-Auswärtsspiele die Oberhand (2U, 2N).

Beide Konkurrenten bestritten 8 von 10 Saisonspielen mit weniger als 3,5 Treffern.

Viktoria Köln vs Aue Quoten Analyse:

Für den Heimsieg servieren die Bookies, darunter auch Sportwetten Anbieter mit deutscher Lizenz, am Drei-Weg-Markt die niedrigste Viktoria Köln Aue Wettquote. Dabei werden Werte zwischen 1,90 und 1,95 abgerufen. Absolut nachvollziehbar, da Aue keines der letzten beiden Duelle mit den Kölnern siegreich gestaltete (1U, 1N). Wer dennoch von einem Auswärtssieg der Gäste ausgeht, darf sich im Erfolgsfall auf den bis zu 3,5-fachen Wetteinsatz freuen.

Am Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“ schlägt das Pendel in Richtung drei oder mehr Tore aus. Zudem ist mit Toren auf beiden Seiten zu rechnen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Viktoria Köln vs. Aue Prognose: Zieht Viktoria Köln in der Tabelle an Aue vorbei?

Die Mannen aus Nordrhein-Westfalen gehen unter ihrem Trainer Olaf Janßen bereits in die vierte Saison. Im Vergleich zum Vorjahr liegt eine Verbesserung vor. Ob der im Jahr 2019 aus der Regionalliga West aufgestiegene Klub um den Aufstieg in die 2. Bundesliga spielen wird, ist aber bei der starken Konkurrenz mehr als fraglich.

Zu Hause ist die Janßen-Elf eine Bank und nach fünf Spieltagen weiterhin ungeschlagen (3S, 2U). Vor allem defensiv gab der Tabellen-Fünfte ein sehr gutes Bild ab und hat nur zwei Gegentore in fünf Ansetzungen im Sportpark Höhenberg zugelassen. Mit sieben erzielten Treffern ist dem Angriff ein gesunder Zug zum gegnerischen Kasten zu attestieren.

Luca Marseiler ist mit vier Toren der beste Angreifer in den eigenen Reihen. Der 26-Jährige stand bisher neunmal in der Startformation.

Nach drei Niederlagen am Stück meldete sich Aue kürzlich mit einem Erfolgserlebnis gegen Saarbrücken (2:0) zurück und beansprucht aktuell den vierten Tabellenplatz.

Viktoria Köln - Aue Statistik & Bilanz

Letzte 5 Spiele Viktoria Köln: 1:1 Mannheim (A), 1:0 Ingolstadt (H), 3:3 Sandhausen (A), 2:0 Duisburg (H), 1:2 Dortmund II (A).

Letzte 5 Spiele Aue: 2:0 Saarbrücken (H), 0:4 Münster (A), 0:1 Regensburg (H), 1:2 Dresden (A), 3:1 Halle (H).

Letzte Spiele Viktoria Köln vs. Aue: 1:1 (A), 3:0 (H).

In der vergangenen Spielzeit reichte es nur für Rang 14. Als Garanten des momentanen Erfolgs sind vor allem die Neuzugänge Marcel Bär, Sean Seitz und Joshua Schwirten zu benennen. Acht der insgesamt 13 Saisontore gingen nämlich auf das Konto der drei Profis.

Dennoch legten die Mannen von Trainer Pavel Dotchev in der Fremde Probleme an den Tag und setzten sich nur in einem von insgesamt fünf Liga-Auswärtsduellen durch (2U, 2N). In keiner der fünf Begegnungen stand ein „Clean Sheet“ zu Buche. Vier der fünf Partien auf gegnerischem Boden endeten mit weniger als 3,5 Toren.

Seit dem Abstieg aus der 2. Bundesliga sind mittlerweile zwei Jahre vergangen. Um in dieser Saison vorne mitzuspielen, bedarf es einer deutlichen Steigerung der Auswärts-Performance. In der vergangenen Spielzeit setzte es im Sportpark Höhenberg eine deutliche 0:3-Niederlage.

Unser Viktoria Köln – Aue Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore

Viktoria Köln gestaltet die Heimspiele aus einer soliden Defensive heraus und konnte drei der fünf Liga-Paarungen zu Hause ohne Gegentor absolvieren. Aue wusste auf gegnerischem Boden in dieser Saison nicht zu überzeugen und blickt lediglich auf einen Auswärtssieg (2U, 2N). Beide Konkurrenten absolvierten zudem 80 Prozent ihrer Liga-Spiele mit weniger als 3,5 Toren.