Viktoria Köln - Frankfurt Tipp Prognose & Quoten | 01.11.23

Unser Viktoria Köln - Frankfurt Sportwetten Tipp zum DFB-Pokal Spiel am 01.11.2023 lautet: In der ersten Pokalrunde beförderte Viktoria Köln den Bundesligisten aus Bremen mit einem Tor in der Nachspielzeit aus dem Wettbewerb (3:2). Frankfurt ist gewarnt und wird mit dem nötigen Fokus zu den Domstädtern reisen.

Viktoria Köln hat zwar in der ersten Pokalrunde den SV Werder Bremen geschlagen (3:2), in den letzten Wochen jedoch zu selten einen Sieg in der 3. Liga eingefahren. Am vergangenen Wochenende beendeten die Domstädter eine Serie von drei sieglosen Spielen durch einen 2:1-Sieg in der Nachspielzeit gegen 1860 München. Unser heutiger Tipp lautet: “Sieg Frankfurt (HC -1)” mit einer Quote von 1,99 bei Bet-at-Home.