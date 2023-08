Viktoria Köln – Werder Bremen Tipp, Prognose, Quoten|12.8.23

Unser Viktoria Köln - Werder Bremen Tipp zum DFB Pokal Spiel am 12.08.2023 lautet: Bei einem Kräftemessen zwischen einem Dritt- und einem Bundesligist sind die Rollen von Beginn an deutlich verteilt. Alles andere als der Sieg der Bremer würde uns überraschen.

Die Elf von Trainer Olaf Janßen, der bereits in die vierte Saison mit Viktoria Köln geht, startete mit einem Sieg ins neue Fußballjahr. Zuhause gab es ein 3:1 gegen den SC Verl. Werder Bremen machte in der Sommerpause vor allem mit der Verpflichtung von Naby Keita, der ablösefrei aus Liverpool kam, auf sich aufmerksam. Dennoch waren die vergangenen vier Vorbereitungsspiele durchwachsen und brachten keinen Sieg (3U, 1N).

Das dürfte sich nun in der ersten Runde des DFB-Pokals ändern. Wir tendieren zu einem knappen Erfolg der Schützlinge aus der norddeutschen Hansestadt und rechnen obendrein mit mehr als 2,5 Toren. Bwin hält eine Quote von 1,93 bereit.

Darum tippen wir bei Viktoria Köln vs Werder Bremen auf „Sieg Werder Bremen & Über 2,5 Tore“:

Der Drittligist traf in 3 der letzten 4 ersten Runden des Pokals mindestens einmal.

Bremen hat keinen Spielrhythmus und wird eine Eingewöhnungsphase benötigen.

Spielerisch sind die Weserkicker deutlich überlegen und zeichnen sich anhand des mehr als 20-fachen Kadermarktwertes aus.

Viktoria Köln vs Werder Bremen Quoten Analyse:

Am Drei-Weg-Markt zeichnet sich eine deutliche Tendenz in Richtung Sieg des Bundesligisten ab. Wer die Bremer nach 90 Minuten in Front sieht, darf sich über eine durchschnittliche Wettquote in Höhe von 1,50 freuen.

Tipp-Freunde, die an ein kleines Fußballwunder glauben und den Drittligisten nach 90 Minuten vorne sehen, erhalten zum Teil deutlich mehr als den sechsfachen Wetteinsatz.

Mit einem Torfestival ist nicht zu rechnen. Dennoch tendieren die Bookies zu drei oder mehr Toren und trauen beiden Konkurrenten einen Treffer zu. Um ein gewisses Risiko fast komplett auszuschließen, empfiehlt sich die Nutzung eines Wettanbieters ohne Einzahlung.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Viktoria Köln vs. Werder Bremen Prognose: Wird Bremen seiner Favoritenrolle gerecht?

Die Elf aus dem Kölner Stadtteil beendete die vergangene Saison auf Platz neun. Der Rückstand zur Aufstiegszone belief sich nach 38 Spieltagen auf 15 Punkte. Somit musste sich der Drittligist nicht mit dem Aufstieg in die 2. Bundesliga auseinandersetzen.

Vor allem vor heimischer Kulisse waren die Leistungen als durchwachsen zu bewerten. Weniger als 50 Prozent der Spiele im Sportpark Höhenberg endeten mit einem Dreier der Gastgeber (5U, 6N).

Nur in vier der insgesamt 19 Matches im eigenen Stadion wurde ein Treffer verpasst. Die Abwehr zeigte daheim lediglich dreimal einen „Clean Sheet“ auf.

Werder beendete die vergangene Bundesliga-Saison als Aufsteiger auf Rang 13 und kann mit den gebotenen Leistungen zufrieden sein. Grundlegend ging es über die gesamte Saison um den Klassenerhalt. Ein Ziel, das nach 34 Spieltagen souverän erreicht wurde.

Viktoria Köln - Werder Bremen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Viktoria Köln: 3:1 SC Verl (3.L, H), 1:2 Saarbrücken (3.L, A), 0:2 Osnabrück (3.L, H), 4:1 Bayreuth (3.L, A), 1:1 Dortmund II (3.L, H).

Letzte 5 Spiele Werder Bremen: 0:1 Union Berlin (BL, A), 1:1 Köln (BL, H), 1:2 Leipzig (BL, A), 1:2 Bayern (BL, H), 1:2 Bremen (BL, A).

Letzte Spiele Viktoria Köln vs. Werder Bremen: -

Für Bremen geht es auch in dieser Spielzeit vordergründig um den Klassenerhalt. Dabei wird Werder in erster Linie auf seine Auswärtsstärke bauen müssen. Im letzten Fußballjahr gehörte die Elf von Trainer Ole Werner zu den neun stärksten Bundesliga-Teams in der Ferne (5S, 4U, 8N).

Vor allem offensiv gaben die Hanseaten auswärts eine sehr gute Figur ab und brachten 25 Tore zustande. Beinahe 65 Prozent der Auswärtsduelle der vergangenen Bundesliga-Saison endeten mit drei oder mehr Toren. Nur zweimal sollte hinten die Null gehalten werden.

Ohne jeden Zweifel könnte sich die Nutzung des Bwin Bonus anbieten, um das Maximum aus den Viktoria Köln Werder Bremen Wetten herauszuholen.

Unser Viktoria Köln – Werder Bremen Tipp: Sieg Werder Bremen & Über 2,5 Tore

Bekannterweise schreibt der Pokal seine eigenen Gesetze. Trotzdem gehen wir diesmal von keiner Überraschung aus. Bremen ist den Hausherren vom Kader-Marktwert her deutlich überlegen und weist auf sämtlichen Positionen mehr Qualität auf.

Die Hanseaten gehörten in der vergangenen Spielzeit zu den neun besten Auswärtsteams der Liga und sind in der Ferne nicht zu unterschätzen. Darüber hinaus wurde der Kader in der Sommerpause mit Naby Keita und Co. gut verstärkt.