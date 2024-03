Viktoria Pilsen - Servette Genf Tipp, Prognose & Quoten

Unser Viktoria Pilsen - Servette Genf Sportwetten Tipp zum Conference League Spiel am 14.03.2024 lautet: Im Hinspiel neutralisierten sich beide Mannschaften und beendeten die Partie torlos. In unserem Wett Tipp heute prognostizieren wir erneut einen Vergleich, in dem ein einziger Treffer die Entscheidung herbeiführen kann.

Liebhaber einer disziplinierten Verteidigung kommen voll auf ihre Kosten. Wie erwartet prägten die beiden Hintermannschaften das Hinspiel und neutralisierten sich über weite Teile der Partie. Das schlug sich ebenso auf die erwartbaren Tore nieder, die auf beiden Seiten Unter 0,65 xG blieben. Als Absteiger aus der Europa League hat Servette Genf bereits drei Partien in der Conference League absolviert und noch kein einziges Gegentor zugelassen.

Anlässlich der starken Defensive von „Les Grenat“ spielen wir in unserem Wett Tipp heute „Viktoria Pilsen Unter 1,5 Tore“. Ausgeschrieben ist die Quote von 1,78 bei Winamax.

Darum tippen wir bei Viktoria Pilsen vs Servette Genf auf „Viktoria Pilsen Unter 1,5 Tore“:

Servette Genf verhinderte in 5 der letzten 6 Pflichtspiele ein Gegentor.

Viktoria Pilsen erzielte in 5 von 7 Conference-League-Partien Unter 1,5 Tore.

Viktoria Pilsen wurde im Hinspiel bei 0,22 erwartbaren Treffern gehalten.



Viktoria Pilsen vs Servette Genf Quoten Analyse:

Bis zum Hinspiel (0:0) hatte Viktoria Pilsen jedes Spiel der diesjährigen Conference League für sich entschieden und die Gruppenphase mit der vollen Punkteausbeute abgeschlossen.

Bei folgenden PayPal Wettanbietern könnt ihr die maximale Siegquote von 1,88 für den siebten Sieg im achten Auftritt der Hausherren spielen. Etwas attraktiver sind auf den ersten Blick die Wettquoten zwischen 3,80 und 4,40 für einen Sieg der Gäste.

Viktoria Pilsen vs Servette Genf Prognose: Kaum Gegentore für „Les Grenats“

In einer Europa-League-Gruppe mit AS Rom, Slavia Prag und dem FC Sheriff gewann Servette Genf nur eines von sechs Spielen, qualifizierte sich mit fünf Punkten aus den abschließenden Partien aber noch für die Zwischenrunde der Conference League.

Dort ließ die Mannschaft von René Weiler ihre Muskeln in der Verteidigung spielen und hielt Ludogorets in beiden Auftritten (0:0, 1:0) von einem Treffer ab. Inklusive des Hinspiels gegen Viktoria Pilsen haben „Les Grenats“ somit noch kein Gegentor in drei Conference-League-Begegnungen zugelassen.

Spiele ohne Gegentore sind das tägliche Brot der Schweizer. Servette kassierte in fünf seiner vergangenen sechs Pflichtspiele kein Gegentor. Die Abläufe in der Arbeit gegen den Ball sind hervorragend aufeinander abgestimmt und hielten Viktoria Pilsen im Hinspiel bei 0,22 erwartbaren Toren.

Die tschechischen Gastgeber legen ihren Fokus ebenfalls auf die Defensive. Sechs der vorangegangenen sieben Conference-League-Begegnungen schloss die Kubek-Auswahl ohne Gegentor ab.

Viktoria Pilsen - Servette Genf Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Viktoria Pilsen: 4:0 Sparta Prag (H), 0:0 Servette Genf (A), 3:2 Pardubice (A), 3:0 Fastav Zlin (H), 2:0 Bohemians (A).

Letzte 5 Spiele Servette Genf: 3:1 Lausanne-Sport (H), 0:0 Viktoria Pilsen (H), 2:0 St. Gallen (H), 2:0 Delemont (A), 1:0 Young Boys (A).

Letzte Spiele Viktoria Pilsen vs. Servette Genf: 0:0 (A).



Das war allerdings bitter nötig, denn ansonsten wäre das Weiterkommen in die K.o.-Phase nur schwer realisierbar gewesen. Viktoria Pilsen erzielte in fünf der bisherigen sieben europäischen Partien maximal einen Treffer.

Einzige Ausnahmen waren die beiden Vergleiche mit Astana (2:1, 3:0). Ansonsten erzielten die Gastgeber in vier von sechs Gruppenspielen genau ein Tor. Das Hinspiel war der erste internationale Auftritt ohne eigenen Treffer. Allerdings könnte Viktoria bereits ein eigener Torjubel zum Weiterkommen reichen. In ihren sieben Conference-League-Partien kassierten die Gastgeber nur 3,5 erwartbare Gegentore.

Nach drei absolvierten Conference-League-Spielen können sich die insgesamt 1,9 erwartbaren Gegentore der Genfer ebenfalls sehen lassen. Trotz dieser beeindruckenden Zahlen finden wir bei Winamax für „Beide Teams treffen: Nein“ eine achtbare Quote von 1,86.

Unser Viktoria Pilsen - Servette Genf Tipp: Viktoria Pilsen Unter 1,5 Tore

Kein anderes Team kassierte in der Schweizer Super League weniger erwartbare Gegentore als Servette Genf (27,0 xGA). Spätestens nach fünf Weißen Westen aus den vergangenen sechs Pflichtspielen sollte klar sein: „Les Grenats“ sind in der Defensive nur schwer zu überwinden. Zwei Gegentore in einer Partie kassierte die Weiler-Truppe zuletzt vor neun Pflichtspielen.