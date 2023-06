Villarreal - Atletico Madrid Tipp, Prognose & Quoten | 04.06.2023

Die Rojiblancos setzten sich kürzlich im Civitas Metropolitano mit 2:1 gegen Real Sociedad durch. Bis kurz vor Schluss lagen die Hausherren durch die Treffer von Antoine Griezmann und Nahuel Molina mit 2:0 in Front. Der Anschlusstreffer durch Alexander Sørloth kam für die Gäste in einem Match auf Augenhöhe zu spät.

Darum tippen wir bei Villarreal vs Atletico Madrid auf „Doppelte Chance 1X & Beide treffen“:

Villarreal vs Atletico Madrid Quoten Analyse:

Anhand der Quotenverteilung am Drei-Weg-Markt lässt sich auf keinen Favoriten schließen. Wenngleich die Mannen von Trainer Diego Simeone einen Champions-League-Rang ergatterten, trennen beide Konkurrenten in der Tabelle nur zwei Ränge.

Villarreal vs Atletico Madrid Prognose: „Gelingt Villarreal der fünfte Heimsieg am Stück?“

Nach sechs La-Liga-Ansetzungen ohne Niederlage (5S, 1U) kam am vergangenen Spieltag bei Rayo Vallecano eine knappe 1:2-Niederlage zustande. Ein Misserfolg, der aber keinen Einfluss auf die Tabellenplatzierung mehr nehmen wird. Rang 5 und somit die Teilnahme an der Europa League ist den Mannen von Trainer Quique Setién sicher.

In erster Linie spielte das „Gelbe U-Boot“ zuhause sehr erfolgsorientierten Fußball und gewann zwei Drittel sämtlicher Heimspiele. Aus den letzten vier Begegnungen auf heimischem Boden resultieren zwölf Punkte – mehr geht nicht. In den jüngsten acht Paarungen mit den eigenen Fans im Nacken steht mindestens ein Treffer zu Buche. Die Abwehr hingegen bewahrte zuhause lediglich in zwei der letzten acht Ansetzungen eine weiße Weste.

Nur eines der letzten sieben Liga-Spiele musste Atletico Madrid mit einer Niederlage abschreiben. Dem überraschenden 0:1 gegen Elche standen fünf Siege und zwei Remis gegenüber. Das Ticket für die Königsklasse wurde in diesem wie auch in den zehn Jahren zuvor gelöst.

Villarreal - Atletico Madrid Statistik & Bilanz:

Los Colchoneros haben in der Ferne ihre Dominanz unter Beweis gestellt. Immerhin zehn der bisherigen 18 Auswärtsbegegnungen in der Liga brachten einen Triumph mit sich (4U, 4N). Die offensive Durchschlagskraft ist ihnen mit 27 Toren auch in gegnerischen Gefilden nicht abzusprechen. Lediglich in drei von 18 Partien in der Fremde wurde ein eigener Treffer verpasst.